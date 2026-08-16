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Les chaises musicales du mercato : le Real et le Barça sont-ils assis au mauvais endroit ?

FEATURES
Espanyol Barcelone vs Real Madrid
Espanyol Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Elche vs FC Barcelone
Elche
FC Barcelone
Rodri
Yan Diomandé
R. Lewandowski
F. Torres
E. Camavinga
Aurélien Tchouaméni
Espagne
Côte d’Ivoire
Pologne
France

Un regard sur les besoins des deux géants de la Liga

Dans le jeu des « chaises musicales », ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui s'assoit sur le bon siège au bon moment.

La même description s'applique peut-être au mercato du Real Madrid et du Barça cet été, après que les deux géants ont semblé se concentrer sur des transferts colossaux, tandis que les points d'interrogation continuaient d'entourer les postes les plus déficitaires au sein de chaque équipe.

Le club merengue a choisi de s'orienter vers la conclusion du plus gros transfert de son histoire, en recrutant l'ailier Yan Diomandé, alors que le Barça se concentre actuellement sur la finalisation du transfert de Rodri, le milieu de terrain vedette de Manchester City.

  • Une priorité ?

    La question ici n'est pas de savoir si Jan Diomande ou Rodri sont des joueurs ordinaires, bien au contraire.

    Le premier est l'un des talents offensifs les plus en vue de la Bundesliga, et le second le meilleur milieu défensif du monde.

    Mais une question s'impose : étaient-ce là les véritables priorités de chaque club ?

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  • Le Real Madrid : Diomandé avant Rodri ?

    Le Real Madrid n'a pas hésité à battre son record de transfert pour s'attacher les services de Yan Diomandé, dans une opération dont la valeur pourrait atteindre 125 millions d'euros, après une saison exceptionnelle du jeune Ivoirien avec Leipzig.

    Si le talent de Diomandé ne fait aucun doute, l'ailier occupait-il pour autant le poste dont le Real Madrid avait le plus besoin ?

    L'équipe dispose déjà de joueurs offensifs de premier plan, tandis que le poste de milieu défensif reste un sujet de débat depuis la retraite de Toni Kroos.

    La présence d'Aurélien Tchouaméni et d'Eduardo Camavinga confère au Real Madrid une puissance physique, mais elle ne lui offre pas nécessairement un joueur capable d'imposer le rythme, de protéger la profondeur, de mener la relance depuis l'arrière et de donner à l'équipe la maîtrise des grands matchs avec le même profil que celui incarné par Rodri.

    Durant la période où le club s'est concentré sur la finalisation du transfert de Diomandé, ses négociations avec Rodri ont ralenti, avant que le Barça ne parvienne à s'immiscer dans le dossier et à convaincre le joueur de son projet, ce qui s'est soldé par le retrait du Real de la course.

  • Barcelone : chasser Rodri ou chercher l'attaquant ?

    De l'autre côté, la situation semble inversée.

    Après les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, le Barça s'est retrouvé face à un manque évident au poste d'avant-centre, un poste qui devait pourtant figurer parmi les priorités du club durant l'été.

    Mais au lieu de concentrer l'essentiel de ses efforts sur le recrutement d'un nouvel attaquant, le club a surtout mis l'accent sur la tentative de s'attacher les services de Rodri, dans le cadre d'un transfert dont le montant pourrait dépasser les 60 ou 70 millions d'euros, au terme de négociations complexes avec Manchester City.

    Personne ne remet en cause la valeur technique de Rodri, un joueur capable de transformer le visage de n'importe quel milieu de terrain dans le monde. Mais la question ici est différente : le Barça a-t-il aujourd'hui davantage besoin d'un milieu de terrain que d'un véritable attaquant de pointe, après avoir perdu deux de ses éléments offensifs les plus importants ?

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  • Le transfert le plus retentissant n'est pas toujours le plus adapté

    Le paradoxe, c'est que le Real Madrid et le Barça ont peut-être commis la même erreur, mais de deux manières différentes.

    Le Real Madrid a couru après un ailier exceptionnel, alors que la question demeurait posée quant au milieu de terrain capable d'orchestrer le jeu.

    Et le Barça a couru après le meilleur sentinelle du monde, tandis que le problème de l'avant-centre pur restait en quête de solution.

    Au bout du compte, Diomandé pourrait réussir au Real Madrid, et Rodri pourrait faire la différence au Barça si le transfert se concrétise, mais la réussite individuelle de tel ou tel joueur ne changera rien au fait que la planification d'un mercato ne se mesure pas uniquement à la qualité des transferts, mais à leur adéquation avec les besoins de l'équipe.

    Et aux chaises musicales, vous avez beau être le plus habile des joueurs, vous perdez si vous vous asseyez sur la mauvaise chaise.

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