Les chaises musicales du mercato : le Real et le Barça sont-ils assis au mauvais endroit ?

Dans le jeu des « chaises musicales », ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui s'assoit sur le bon siège au bon moment.

La même description s'applique peut-être au mercato du Real Madrid et du Barça cet été, après que les deux géants ont semblé se concentrer sur des transferts colossaux, tandis que les points d'interrogation continuaient d'entourer les postes les plus déficitaires au sein de chaque équipe.

Le club merengue a choisi de s'orienter vers la conclusion du plus gros transfert de son histoire, en recrutant l'ailier Yan Diomandé, alors que le Barça se concentre actuellement sur la finalisation du transfert de Rodri, le milieu de terrain vedette de Manchester City.