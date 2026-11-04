Lens-Como 0-0 EN DIRECT

Le Côme se remet à rêver en Ligue des champions et, après sa victoire 4-1 contre Manchester United, veut continuer à évoluer dans le haut du classement de la phase de ligue 2026/2027 en se déplaçant en France chez Lens. À partir de 21 heures, au Stade Bollaert-Delelis, les joueurs de Cesc Fabregas partiront favoris au regard des pronostics et du classement : ils sont à 2 points de la huitième place, actuellement occupée par le Bayern Munich. Les Français, eux, n’ont que trois points et abordent cette rencontre après deux défaites consécutives qui les ont fait sortir de la zone des barrages.
LENS-CÔME
BUTEURS : -