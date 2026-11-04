69' BUT - Une-deux entre Liberali et Baturina, qui se retrouve seul face à Risser et, malgré un dernier contrôle imparfait, trompe lui aussi le gardien pour porter le score à 8-1.

65' BUT - Lens tente de relever un peu la tête et inscrit le but de l’honneur sur un corner. Placé à l’entrée de la surface, au second poteau, Aguilar reprend de volée, en première intention, le ballon qui retombe. Sa frappe termine dans le petit filet et bat Butez.

62' BUT - Une longue passe de Jacobo Ramon trouve Liberali, seul sur le côté. L’Italien part en contre-attaque et, une fois dans la surface, frappe à contretemps au premier poteau pour surprendre Risser, fautif sur ce coup.

58' BUT - Nouvelle contre-attaque éclair de Côme, nouveau but. Douvikas fait une course en arc de cercle, reçoit un service millimétré de Nico Paz et bat Risser, sorti à sa rencontre, au premier poteau.

53' BUT - Sur un corner, Milla reçoit le ballon à gauche et centre au milieu de la surface. Kempf réalise une superbe tête en extension pour inscrire le cinquième but.

46' BUT - La seconde période vient à peine de commencer que Côme frappe encore. Cette fois, Nico Paz voit l’appel de Da Cunha, qui repique depuis la droite dans la surface. Ce dernier reprend du gauche en première intention et place le ballon au second poteau pour le 4-0.

40' UNE CÉLÉBRATION EN HOMMAGE À JESUS DE MIGUEL - L’Argentin, né à Tenerife, célèbre sobrement son but. C’est là que le footballeur de l’Andorra Jesus de Miguel est tristement décédé ces derniers jours, victime d’un arrêt cardiaque lors du match contre Tenerife. Nico Paz choisit de courir vers le banc pour prendre un maillot sur lequel figure une photo du joueur disparu et le montrer aux caméras.

40' BUT - Côme poursuit son festival ! Contre-attaque fatale des joueurs de Côme : Da Cunha lance Douvikas dans la profondeur, qui décale ensuite Nico Paz. Celui-ci voit Risser légèrement mal placé et le trompe d’une frappe puissante et précise.

32' BUT - Le Genoa propose un football spectaculaire et va de Butez jusqu’au but en cinq passes. Le gardien lance Valle sur la gauche. Le latéral sert Perrone, qui se retourne et écarte vers Nico Paz sur la droite. L’Argentin déborde puis centre au second poteau, où Valle arrive lancé. Déséquilibré, il remet le ballon de volée et en première intention au milieu de la surface, où Douvikas n’a plus qu’à le pousser au fond pour signer un doublé.

25' OCCASION - Couto trouve Douvikas, qui remet en appui pour Nico Paz. Après un contrôle orienté et un une-deux pour passer la défense, l’Argentin se retrouve seul face à Risser. Mais le gardien sort bien et repousse sa tentative de dribble.

17' - Très violent choc tête contre tête entre Ivanovic et Kempf. L’inquiétude gagne les joueurs sur le terrain et le jeu est interrompu pendant au moins une minute. Aidés par les soigneurs, les deux joueurs se remettent et reprennent le match.

15' PENALTY ACCORDÉ PUIS ANNULÉ PAR LA VAR - Thauvin atteint la ligne de sortie de but sur la droite et centre vers le milieu de la surface. Caqueret s’interpose et touche le ballon de la poitrine, le bras écarté. L’arbitre accorde un penalty, mais après une longue vérification, la VAR invite Saggi à consulter l’écran. Il annule sa décision.

7' BUT - Côme joue un corner court. Le centre qui suit trouve Perrone au second poteau. Le milieu de terrain s’élève pour placer une tête vers le poteau opposé, celui du côté d’où vient le centre, mais Douvikas est le plus prompt à reprendre le ballon sur sa trajectoire et à marquer.

1' - Thauvin récupère immédiatement le ballon aux abords de la surface et frappe en première intention vers le but de Butez. Bien placé, le gardien capte facilement.

0' Coup d’envoi au stade Bollaert-Delelis à 21 h.

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