En tant qu'entraîneur, Fabregas estime que son équipe montre enfin des aperçus de son véritable potentiel après une semaine réussie marquée notamment par des débuts historiques en Ligue des champions. S'exprimant après la victoire 2-1 contre Parme au Stadio Sinigaglia récemment rénové, qui accueillait son premier match de Serie A de la saison après que Como a disputé les trois premières journées à l'extérieur en raison de travaux de mise en conformité avec les exigences de l'UEFA, l'ancien milieu d'Arsenal et de Barcelone a exprimé sa fierté face à la résilience de son groupe.

S'adressant aux médias lors de sa conférence de presse d'après-match, Fabregas a tenu à saluer l'effort collectif de son groupe. « Plusieurs joueurs étaient très fatigués, nous avons effectué quelques changements et j'ai aimé la manière dont d'autres sont sortis du banc », a expliqué l'Espagnol. « C'était une réponse importante pour l'équipe, parce que cela signifie que je peux compter sur tout le monde. Je suis très content de la performance. C'est une victoire importante pour moi en tant qu'entraîneur, parce que je commence à comprendre quelle équipe nous pourrions devenir. »