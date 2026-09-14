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Leçon venue du nord de Londres ! Cesc Fabregas fait référence au modèle d’Arsenal après le triomphe contre Parme
Développer une identité gagnante
En tant qu'entraîneur, Fabregas estime que son équipe montre enfin des aperçus de son véritable potentiel après une semaine réussie marquée notamment par des débuts historiques en Ligue des champions. S'exprimant après la victoire 2-1 contre Parme au Stadio Sinigaglia récemment rénové, qui accueillait son premier match de Serie A de la saison après que Como a disputé les trois premières journées à l'extérieur en raison de travaux de mise en conformité avec les exigences de l'UEFA, l'ancien milieu d'Arsenal et de Barcelone a exprimé sa fierté face à la résilience de son groupe.
S'adressant aux médias lors de sa conférence de presse d'après-match, Fabregas a tenu à saluer l'effort collectif de son groupe. « Plusieurs joueurs étaient très fatigués, nous avons effectué quelques changements et j'ai aimé la manière dont d'autres sont sortis du banc », a expliqué l'Espagnol. « C'était une réponse importante pour l'équipe, parce que cela signifie que je peux compter sur tout le monde. Je suis très content de la performance. C'est une victoire importante pour moi en tant qu'entraîneur, parce que je commence à comprendre quelle équipe nous pourrions devenir. »
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Le modèle du nord de Londres
La victoire contre Parme a prolongé l’impressionnant début de saison de Côme, qui reste invaincu avec trois victoires et un match nul lors de ses quatre premières rencontres et occupe la troisième place du classement de Serie A avec 10 points. Un élément central de l’approche tactique de Fabregas a été la contribution défensive au tableau d’affichage, un trait qu’il associe à l’Arsenal de Mikel Arteta, comme l’a illustré la nouvelle recrue Kaiki, le défenseur brésilien auteur du deuxième but décisif.
Fabregas a développé cette philosophie en citant son ancienne équipe comme l’exemple principal à suivre pour ses joueurs. « Il a déjà joué pour l’équipe du Brésil, donc il a énormément de qualités et va beaucoup nous aider. Il aime vraiment défendre, et cela s’est vu aujourd’hui, il va peu à peu s’adapter pour nous apporter ce que nous recherchons chez lui. Dans le football moderne, il est très important d’avoir des défenseurs qui marquent des buts », a-t-il déclaré. « Arsenal a remporté la Premier League en grande partie grâce aux buts de ses défenseurs et sur coups de pied arrêtés. Si nous ajoutons cela à nos qualités, alors c’est un avantage. »
Gérer la gueule de bois européenne
Il y avait des inquiétudes quant à la manière dont les Lariani allaient gérer ce délai très court après leurs débuts historiques en Europe, une superbe victoire 4-1 contre le RB Leipzig pour leur tout premier match de Ligue des champions jeudi, mais l'entraîneur s'est dit ravi de la réaction de son groupe. Fabregas a célébré le coup de sifflet final avec une passion intense, preuve de l'importance de maintenir la dynamique dans les deux compétitions.
« Ma célébration était liée à l'importance de ce match, a admis Fabregas aux journalistes. C'était important pour moi de voir ce qui se passe dans l'esprit des joueurs après un match de Ligue des champions. Si nous n'avons pas ces 40 minutes au bon niveau, cela devient très difficile. Il y avait tellement de nouvelles dynamiques à gérer cette saison. Quand vous avez 31 tirs au but et que vous ne marquez qu'une seule fois, vous savez que les adversaires vont changer quelque chose pour renforcer leur défense, et que vous risquez d'encaisser, ce qui est finalement arrivé. »
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Intégrer de nouvelles armes offensives
Le match a également offert à Moise Kean l’occasion de connaître sa première titularisation depuis son arrivée en provenance de la Fiorentina. L’international italien a remplacé Tasos Douvikas dans le onze de départ et, s’il est encore en train de s’adapter au système, Fabregas reste convaincu que son nouvel attaquant finira par s’épanouir.
Fabregas a conclu son analyse en soulignant la profondeur dont il dispose désormais dans le secteur offensif. « Douvikas n’est plus le même joueur qu’à son arrivée, donc il en sera de même pour Kean », a-t-il noté. « Cette équipe lui demande des choses différentes de ce à quoi il était habitué, donc cela demande du temps et du travail, mais je suis très heureux d’avoir deux grands attaquants. »
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