Au final, Jorge Jesus a eu raison. Le premier Portugal sans Cristiano Ronaldo gagne et convainc avec une victoire 4-2 contre le Danemark dans un match « joyeux » sur le plan défensif, mais riche en buts et en occasions. Parmi les joueurs en vue, il y a notamment eu le Milanais Goncalo Ramos (1 but et 1 passe décisive), mais inévitablement, c’est bien le plus grand des absents qui a été au centre des débats autour de cette rencontre.

D’un côté, en effet, il y a eu l’énorme pression mise sur les épaules de l’ancien Milanais Rafael Leao, qui a porté son numéro 7. De l’autre, il y a eu la célébration provocatrice avec son « siuuum » de l’attaquant de Naples Rasmus Hojlund.



