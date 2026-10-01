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FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Leao ne brille pas avec le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund exulte avec son « siuuum »

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
Milan AC
SSC Naples

CR7 n’était pas sur le terrain, mais sa présence lors de Danemark-Portugal s’est quand même fait sentir.

Au final, Jorge Jesus a eu raison. Le premier Portugal sans Cristiano Ronaldo gagne et convainc avec une victoire 4-2 contre le Danemark dans un match « joyeux » sur le plan défensif, mais riche en buts et en occasions. Parmi les joueurs en vue, il y a notamment eu le Milanais Goncalo Ramos (1 but et 1 passe décisive), mais inévitablement, c’est bien le plus grand des absents qui a été au centre des débats autour de cette rencontre.

D’un côté, en effet, il y a eu l’énorme pression mise sur les épaules de l’ancien Milanais Rafael Leao, qui a porté son numéro 7. De l’autre, il y a eu la célébration provocatrice avec son « siuuum » de l’attaquant de Naples Rasmus Hojlund.


  • Leao ne brille pas

    Jorge Jesus, après avoir définitivement ou presque refermé le chapitre Cristiano Ronaldo avant le match (« Je suis complètement tranquille, avec la conscience tranquille concernant cette situation »), a choisi d’aligner Rafael Leao parmi les titulaires à sa place.

    Avec le numéro 7 sur les épaules, l’ex-Milan a, comme toujours, alterné quelques bonnes actions, comme un but frôlé en début de match en repiquant sur son pied droit, avec d’autres moins bonnes, comme ce but manqué à quelques pas ou certains ballons perdus aux abords de la surface qui ont obligé ses coéquipiers à redoubler d’efforts.

    Le match de l’attaquant de Galatasaray s’est ensuite terminé à la 63e minute lorsque le sélectionneur portugais a fait entrer Trincao à sa place, mais le choix de le titulariser, avec le 7, lors du premier match de l’ère post-CR7 reste malgré tout un signal.

  • Le SIUUUM de Hojlund

    C’est toutefois Rasmus Hojlund qui a tiré Cristiano Ronaldo par la manche, même sans qu’il soit présent sur le terrain, et, comme cela s’était déjà produit par le passé lors des confrontations entre le Danemark et le Portugal, a choisi de célébrer à la 53e minute le but du 2-2 avec une célébration tout sauf banale : d’abord, avec le doigt levé, il a attiré l’attention de tous ses supporters, puis il a sauté en se retournant et en mimant le classique « Siuuum » rendu célèbre justement par l’ancien Ballon d’Or portugais.

    Un hommage en plein jour de polémique ? Une provocation ? Hojlund l’avait en tout cas déjà fait, en 2025, alors que CR7 était sur le terrain en tant qu’adversaire. Son admiration pour le Portugais, il l’avait d’ailleurs déjà exprimée dans la presse : « Mon idole, c’est Cristiano Ronaldo, c’est un gagnant et il veut toujours s’améliorer »

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