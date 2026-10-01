Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Leao ne brille pas avec le 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund exulte avec son « siuum » et repousse Jorge Jesus

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
Milan AC
SSC Naples

CR7 n’était pas sur le terrain, mais sa présence lors de Danemark-Portugal s’est tout de même fait sentir.

Au final, Jorge Jesus a eu raison. Le premier Portugal sans Cristiano Ronaldo s’est imposé avec la manière 4-2 contre le Danemark dans un match « joyeux » sur le plan défensif, mais riche en buts et en occasions. Parmi les joueurs qui ont brillé, le Milanais Goncalo Ramos (1 but et 1 passe décisive), mais inévitablement, c’est bien le plus grand des absents qui a alimenté les débats autour de cette rencontre.

D’un côté, en effet, il y a eu l’énorme pression placée sur les épaules de l’ex-Milanais Rafael Leao, qui a porté son numéro 7. De l’autre, il y a eu la célébration provocatrice avec son « siuuum » de l’attaquant de Napoli Rasmus Hojlund.


  • Leao ne brille pas

    Jorge Jesus, après avoir refermé définitivement ou presque le chapitre Cristiano Ronaldo avant le match, a déclaré : « Je suis complètement tranquille, avec la conscience tranquille concernant cette situation », et il a choisi d’aligner Rafael Leao parmi les titulaires à sa place.

    Avec le numéro 7 sur le dos, l’ancien Milanais a, comme toujours, alterné quelques bonnes actions, comme ce but frôlé en début de match en repiquant sur son pied droit, avec d’autres moins bonnes, comme ce but manqué à bout portant ou quelques ballons perdus aux abords de la surface qui ont obligé ses coéquipiers à redoubler d’efforts.

    Le match de l’attaquant de Galatasaray s’est ensuite terminé à la 63e minute lorsque le sélectionneur portugais a fait entrer Trincao à sa place, mais le choix de le titulariser, avec le 7, lors du premier match de l’ère post-CR7 reste malgré tout un signal.

  • Le « siuuum » de Hojlund

    Celui qui a toutefois cherché à provoquer Cristiano Ronaldo, même sans qu’il soit présent sur le terrain, c’est Rasmus Hojlund qui, comme cela s’était déjà produit par le passé lors des confrontations entre le Danemark et le Portugal, a choisi de célébrer à la 53e minute pour le but du 2-2, avec une célébration loin d’être anodine : d’abord, avec le doigt levé, il a attiré l’attention de tous ses supporters, puis il s’est élancé en se retournant et en mimant le célèbre « Siuuum » rendu fameux justement par l’ex-Ballon d’Or portugais.

    Un hommage en plein jour de polémique ? Une provocation ? Hojlund l’avait en tout cas déjà fait, en 2025, quand CR7 était sur le terrain en tant qu’adversaire. Son admiration pour le Portugais, il l’avait d’ailleurs déjà déclarée dans la presse : « Mon idole, c’est Cristiano Ronaldo, c’est un gagnant et il veut toujours s’améliorer. »

    Et la bousculade adressée au sélectionneur portugais Jorge Jesus, une fois le match terminé au moment des poignées de main amicales au milieu du terrain, a totalement clarifié la position du Danois : le traitement réservé à son idole ne lui a pas du tout plu.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google