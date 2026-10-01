Celui qui a toutefois cherché à provoquer Cristiano Ronaldo, même sans qu’il soit présent sur le terrain, c’est Rasmus Hojlund qui, comme cela s’était déjà produit par le passé lors des confrontations entre le Danemark et le Portugal, a choisi de célébrer à la 53e minute pour le but du 2-2, avec une célébration loin d’être anodine : d’abord, avec le doigt levé, il a attiré l’attention de tous ses supporters, puis il s’est élancé en se retournant et en mimant le célèbre « Siuuum » rendu fameux justement par l’ex-Ballon d’Or portugais.

Un hommage en plein jour de polémique ? Une provocation ? Hojlund l’avait en tout cas déjà fait, en 2025, quand CR7 était sur le terrain en tant qu’adversaire. Son admiration pour le Portugais, il l’avait d’ailleurs déjà déclarée dans la presse : « Mon idole, c’est Cristiano Ronaldo, c’est un gagnant et il veut toujours s’améliorer. »

Et la bousculade adressée au sélectionneur portugais Jorge Jesus, une fois le match terminé au moment des poignées de main amicales au milieu du terrain, a totalement clarifié la position du Danois : le traitement réservé à son idole ne lui a pas du tout plu.