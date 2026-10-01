Au final, Jorge Jesus a eu raison. Le premier Portugal sans Cristiano Ronaldo s’est imposé avec la manière 4-2 contre le Danemark dans un match « joyeux » sur le plan défensif, mais riche en buts et en occasions. Parmi les joueurs qui ont brillé, le Milanais Goncalo Ramos (1 but et 1 passe décisive), mais inévitablement, c’est bien le plus grand des absents qui a alimenté les débats autour de cette rencontre.
D’un côté, en effet, il y a eu l’énorme pression placée sur les épaules de l’ex-Milanais Rafael Leao, qui a porté son numéro 7. De l’autre, il y a eu la célébration provocatrice avec son « siuuum » de l’attaquant de Napoli Rasmus Hojlund.