L'entraîneur italien a reconnu son admiration pour le travail accompli par le club catalan avec les jeunes talents, lors d'un long entretien accordé au site « The Athletic ».

L'ancien entraîneur de Naples, de l'Inter, de Chelsea et de la sélection italienne a également exprimé son souhait de visiter l'académie de « La Masia » afin d'observer de près le fonctionnement des équipes de jeunes du Barça.

L'académie de La Masia constitue un véritable trésor auquel Barcelone a recours pour faire face à ses difficultés financières, qui entravent fortement sa capacité à conclure de nouvelles recrues, en particulier ces dernières années.



