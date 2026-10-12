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« Le trésor de Barcelone » stupéfie Conte : ils réalisent quelque chose d'exceptionnel

A. Conte
X. Espart
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« J'ai été surpris par ce joueur »

L'entraîneur italien a reconnu son admiration pour le travail accompli par le club catalan avec les jeunes talents, lors d'un long entretien accordé au site « The Athletic ».

L'ancien entraîneur de Naples, de l'Inter, de Chelsea et de la sélection italienne a également exprimé son souhait de visiter l'académie de « La Masia » afin d'observer de près le fonctionnement des équipes de jeunes du Barça.

L'académie de La Masia constitue un véritable trésor auquel Barcelone a recours pour faire face à ses difficultés financières, qui entravent fortement sa capacité à conclure de nouvelles recrues, en particulier ces dernières années.


  • Le trésor du Barça : un travail acharné en coulisses

    Conte a déclaré, lors de cet entretien dont le journal Mundo Deportivo a publié des extraits, en parlant du Barça : « Ils réalisent quelque chose d'exceptionnel. »

    Le technicien italien a ajouté : « Quand vous voyez ces jeunes de La Masia s'intégrer avec autant de facilité, à 18 ans, dans une équipe comme le Barça, devant 100 000 spectateurs, et jouer au football avec une telle aisance, vous mesurez l'ampleur du travail accompli en coulisses dans le secteur des jeunes, car ils travaillent en parfaite harmonie avec l'entraîneur de l'équipe première. »

    Conte, sacré à cinq reprises en Serie A et une fois en Premier League, a poursuivi : « J'ai très envie de visiter leur centre de formation. Ils possèdent une structure claire et bien définie, totalement en phase avec l'équipe première. »

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  • Surprise Espart

    L'entraîneur italien a évoqué une situation qui a retenu son attention alors qu'il regardait l'un des matches du Barça cette saison, lorsqu'il a entendu le nom du jeune latéral gauche Xavi Espart, qu'il ne connaissait pas auparavant.

    Conte a expliqué : « Je regardais un match de Barcelone, et j'ai entendu un nom que je ne connaissais pas, celui du jeune latéral gauche Xavi Espart. Le commentateur de DAZN a dit quelque chose comme : ce joueur n'a disputé que quatre matches la saison dernière, de 10 minutes chacun, et ils voulaient le prêter cette année. »

    Il a ajouté : « Et pourtant, il figurait dans le onze de départ, et il jouait avec une facilité incroyable. »

    Il a poursuivi : « Anthony Gordon jouait sur l'aile, et Espart rentrait dans l'axe. Il a délivré une passe décisive et affiché un gros caractère. »

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