La star brésilienne Vinicius Junior ne traverse plus un simple passage à vide passager sous le maillot du Real Madrid : il vit désormais une véritable crise existentielle qui a menacé sa place dans le onze titulaire. La presse espagnole, menée par les quotidiens « AS » et « Marca », a en effet montré que l'ailier brésilien n'était plus le même « Vinicius » auquel le public du Santiago Bernabeu était habitué.

Cette crise survient au moment où se succèdent les sifflets ternes contre le magicien brésilien, qui ont suivi son remplacement à la 70e minute face à Leipzig en Ligue des champions. Les chiffres ont en effet révélé un recul inquiétant de ses qualités offensives : il n'a plus marqué pendant 53 jours consécutifs, avec un total de 19 frappes manquées sans inscrire le moindre but.

À cela s'ajoute la disparition de son arme fatale, le « dribble », dont le compteur est resté à zéro face à Leipzig, et avant cela face à la Roma sans la moindre tentative. Il est ainsi sorti dans un silence et une tristesse profonds qu'il a exprimés par une publication succincte sur ses réseaux : « Je vis l'instant, et tout passe. »