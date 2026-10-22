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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
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« Le transfert le plus cher fait tomber l'immunité » : Diomande détruit le trône de Vinicius à Madrid

FEATURES
Analysis
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
Yan Diomandé
J. Mourinho
Espagne
Brésil
Côte d’Ivoire
Portugal

Diomande rebat les cartes de Mourinho avant le Clasico

La star brésilienne Vinicius Junior ne traverse plus un simple passage à vide passager sous le maillot du Real Madrid : il vit désormais une véritable crise existentielle qui a menacé sa place dans le onze titulaire. La presse espagnole, menée par les quotidiens « AS » et « Marca », a en effet montré que l'ailier brésilien n'était plus le même « Vinicius » auquel le public du Santiago Bernabeu était habitué.

Cette crise survient au moment où se succèdent les sifflets ternes contre le magicien brésilien, qui ont suivi son remplacement à la 70e minute face à Leipzig en Ligue des champions. Les chiffres ont en effet révélé un recul inquiétant de ses qualités offensives : il n'a plus marqué pendant 53 jours consécutifs, avec un total de 19 frappes manquées sans inscrire le moindre but.

À cela s'ajoute la disparition de son arme fatale, le « dribble », dont le compteur est resté à zéro face à Leipzig, et avant cela face à la Roma sans la moindre tentative. Il est ainsi sorti dans un silence et une tristesse profonds qu'il a exprimés par une publication succincte sur ses réseaux : « Je vis l'instant, et tout passe. »

  • vinicius junior(C)Getty Images

    Mourinho perd son immunité

    La suspension en championnat de Vinicius pour quatre matchs après son expulsion face à Villarreal n'a pas tant été un problème pour le club madrilène qu'un « bol d'air tactique » et un repos du guerrier imposé par les circonstances ; elle a en effet épargné à l'entraîneur portugais José Mourinho l'embarras de reléguer sa star numéro un sur le banc des remplaçants.

    Interrogé sur le statut de Vinicius et sur la question de savoir s'il était un joueur intouchable, Mourinho a répondu de manière tranchante et catégorique, dépouillant le Brésilien de son immunité historique : « La seule chose intouchable dans ce club, c'est le blason. Je n'aime pas le concept de joueur intouchable ; ce qui rend un joueur intouchable, c'est uniquement son rendement et son influence sur le terrain. »

    Cette déclaration s'est concrètement traduite par le fait que Vinicius a disputé 6 matchs consécutifs sans en terminer aucun jusqu'à la 90e minute.

  • DiomandeGetty Images

    Le transfert à 125 millions redessine l'équilibre du Clásico

    À l'inverse, le transfert le plus cher de l'histoire du club, l'Ivoirien Yan Diomandé, est passé du statut de simple pari d'avenir à celui de sauveur tactique de Mourinho, détenteur des solutions magiques qui ont tissé une supériorité évidente aux dépens de Vinicius. Diomandé a en effet démontré sa supériorité statistique en réussissant 7 dribbles de plus que le Brésilien, bien qu'ayant disputé beaucoup moins de matches, jusqu'à conclure la confrontation face à Leipzig par une superbe frappe fulgurante qui a creusé les plaies du Brésilien sur le banc des remplaçants.

    Mais l'impact le plus important de Diomandé ne s'est pas limité à son éclat offensif, il l'a dépassé pour corriger le défaut tactique structurel qui a longtemps hanté le Real Madrid avec Vinicius. En effet, le système madrilène souffrait d'une dangereuse exposition du couloir gauche sur le plan défensif lorsque Vinicius jouait aux côtés de Kylian Mbappé, en raison de la faible contribution défensive du duo réuni.

    Diomandé est ainsi venu représenter la bouée de sauvetage de Mourinho avant la bataille attendue du Clasico, le joueur ayant fait preuve d'un esprit de sacrifice défensif exceptionnel, d'une récupération continue des ballons et d'une rigueur dans ses retours pour couvrir les espaces derrière le latéral.

    Cet équilibre tactique a offert à Mourinho la liberté de restructurer la ligne offensive en plaçant Diomandé sur l'aile gauche et Federico Valverde sur la droite, ce qui a donné l'espace et la liberté à Arda Güler de se déplacer aux côtés d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain.

    Et tandis que le Real Madrid se prépare à livrer la bataille du Clasico avec un plan tactique équilibré mené par Diomandé, Vinicius suivra la rencontre depuis les tribunes en raison de sa suspension, lors d'une soirée qui pourrait officiellement marquer le début d'une nouvelle ère où prend fin l'époque du joueur intouchable.

  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    Les chiffres embarrassent le Brésilien

    À l'inverse de la disette offensive prolongée du Brésilien, les statistiques de Diomandé font voler en éclats une comparaison chiffrée saisissante en faveur de ce dernier. Alors que Vinícius a été incapable de secouer les filets ou de délivrer des passes décisives pendant de longues semaines, Diomandé a explosé pour devenir le premier facteur décisif dans le système de José Mourinho :

    Match contre Séville : Diomandé a livré une prestation exceptionnelle en inscrivant un but et en délivrant 3 passes décisives en une seule soirée, faisant à lui seul la différence.

    Match contre Villarreal : la star ivoirienne a poursuivi son efficacité offensive en marquant un superbe but qui a fait pencher la balance en faveur du club madrilène avant l'expulsion de Vinícius.

    Match contre Leipzig : il ne s'est pas contenté d'une passe décisive, mais dès son entrée en jeu à la 70e minute à la place de Vinícius lui-même, il a décoché une magnifique frappe surpuissante qui lui a permis d'inscrire le quatrième but, scellant sa supériorité en matière de buts et de passes décisives dans ce même match que le Brésilien a quitté avec zéro tentative de dribble.

    De manière générale, Diomandé a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison, tandis que Vinícius a marqué un but solitaire et délivré 3 passes décisives, sachant qu'il a disputé un nombre de minutes nettement supérieur à celui de Diomandé.

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