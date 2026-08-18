Le premier message de Rodri après son transfert au Barça est arrivé, et il était on ne peut plus clair : il a évoqué sa disponibilité à jouer, sa vision de l'équipe et ses ambitions au sein de son nouveau projet.

Il est également revenu sur plusieurs de ses coéquipiers et sur les transferts potentiels, lors de la conférence de presse de sa présentation en tant que joueur du club catalan.

Rodri a signé son contrat avec le Barça jusqu'en 2030, affirmant qu'il était désormais prêt à jouer avec l'équipe, tandis que le club n'a pas encore dévoilé le numéro qu'il portera. Le joueur s'est contenté de poser avec son nouveau maillot, floqué de son nom et de la date de fin de son contrat.

Il a déclaré : « Je suis déjà prêt à jouer. »