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Le talent individuel de Yamal et la prudence à propos d'Alvarez : Rodri assure que la star du Barça progressera à ses côtés

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Le capitaine de l'Espagne se dit prêt à bouleverser les plans du projet blaugrana

Le premier message de Rodri après son transfert au Barça est arrivé, et il était on ne peut plus clair : il a évoqué sa disponibilité à jouer, sa vision de l'équipe et ses ambitions au sein de son nouveau projet.

Il est également revenu sur plusieurs de ses coéquipiers et sur les transferts potentiels, lors de la conférence de presse de sa présentation en tant que joueur du club catalan.

Rodri a signé son contrat avec le Barça jusqu'en 2030, affirmant qu'il était désormais prêt à jouer avec l'équipe, tandis que le club n'a pas encore dévoilé le numéro qu'il portera. Le joueur s'est contenté de poser avec son nouveau maillot, floqué de son nom et de la date de fin de son contrat.

Il a déclaré : « Je suis déjà prêt à jouer. »

  • Flick a ravivé son enthousiasme : Barcelone possède une marge de progression

    Rodri a confirmé que Hansi Flick lui avait transmis son enthousiasme quant à son arrivée au Barça, soulignant qu'il était encore capable de progresser et que l'entraîneur allemand pouvait l'aider à parfaire certains aspects de son niveau.

    Il a déclaré : « Flick m'a transmis son enthousiasme. J'ai encore une marge de progression, et il peut me compléter davantage. »

    Rodri a salué les progrès réalisés par le Barça au cours des dernières années, évoquant son sacre en Liga lors des deux saisons passées et sa proximité avec la réalisation de son grand objectif européen.

    Il a ajouté que la force de l'équipe ne se limitait pas au présent, mais englobait aussi son potentiel de développement futur, qualifiant le milieu de terrain du Barça d'« exceptionnel » et affirmant que toutes les lignes de l'équipe comptaient de grands joueurs.

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  • Le choix du Barça : une décision tranchée par la famille

    Rodri a révélé que sa décision de quitter son ancien club, Manchester City, avait nécessité un certain temps pour être assimilée, après avoir clos une étape qu'il a décrite comme la plus particulière de sa carrière.

    Il a affirmé avoir étudié et analysé les offres, avant de prendre la décision avec sa famille et ses proches, soulignant que ses décisions ont toujours été liées à la présence d'un nouveau défi sportif.

  • Rodri tend la main à Bernal

    Le joueur espagnol a évoqué Marc Bernal, saluant sa progression et sa capacité à revenir de sa blessure, et affirmant qu'il souhaitait l'aider et lui transmettre son expérience.

    Rodri a déclaré : « Bernal a une trajectoire de progression impressionnante, et il s'est remis de sa blessure de façon remarquable. J'espère l'aider autant que possible et lui apprendre ce qu'il jugera utile. Il peut progresser à mes côtés, et c'est une chose importante. »

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  • Lamine Yamal : le collectif avant les statistiques individuelles

    Rodri a salué la trajectoire de Lamine Yamal, estimant que le jeune joueur comprend le football dans une perspective collective.

    Il a déclaré : « Il comprend le football de manière collective. Nous sommes ici pour remporter des titres, et nous n'accordons pas une grande importance aux individualités. Les statistiques individuelles sont le résultat de choses qui sont bien faites. Lamine connaît une progression impressionnante. »

  • Julián Álvarez : Rodri prône la prudence

    Rodri a refusé de se prêter aux spéculations concernant l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, affirmant son respect pour le club madrilène et se contentant de faire l'éloge de l'attaquant argentin.

    Il a déclaré : « Je suis généralement très prudent avec les joueurs qui n'appartiennent pas au club. Je respecte l'Atlético Madrid. Julián est un joueur formidable, l'un des meilleurs attaquants. Je ne peux pas en dire plus. »

    Il a ajouté que Deco et la direction du Barça réfléchissent en permanence aux moyens de développer l'effectif de l'équipe.

    À lire aussi : Un remplaçant de Salah ? Le championnat turc oriente sa boussole vers Díaz

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