Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP
Donny Afroni
Traduit par

Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus écarte d’un revers de main la déclaration de Cristiano Ronaldo dans une réponse sèche

J. Jesus
C. Ronaldo
Portugal
UEFA Nations League A

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, est sorti de son silence après une déclaration publique sensationnelle du capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo. La superstar d'Al-Nassr avait auparavant publié une explication détaillée de sa décision choc de quitter le rassemblement national, qui comprenait de vives critiques sur l'honnêteté de son sélectionneur.

  • Jesus se concentre sur son devoir en sélection nationale

    Jesus a apporté une réponse brève et sobre aux accusations explosives portées contre lui par Ronaldo. S'exprimant devant les journalistes en quittant son domicile mercredi matin, l'entraîneur chevronné a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de s'enliser dans une guerre verbale publique avec l'attaquant de légende. La tension entre les deux hommes a atteint son paroxysme après que Ronaldo a pris la décision sans précédent de quitter le groupe en pleine période d'engagements internationaux.

    Interrogé sur le communiqué détaillé publié par le quintuple Ballon d'Or, Jesus a choisi de rester très discret. « J'ai lu le communiqué et maintenant, comme tous les jours, je vais à la fédération pour travailler, pour penser à l'équipe et à la sélection nationale », a déclaré Jesus, selon A Bola.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Ronaldo rompt le silence sur son départ du camp d’entraînement

    Le feuilleton a commencé lorsque Ronaldo a publié une longue explication sur sa décision de quitter le rassemblement du Portugal. Dans ce message, le capitaine a reconnu que son départ était une affaire sérieuse et a admis que son statut de leader signifiait qu’il devait faire face à une sanction importante. Cependant, il a aussi profité de cette tribune pour attaquer directement Jesus, accusant le sélectionneur d’avoir manqué à sa parole à deux reprises pendant la fenêtre actuelle.

    Le principal grief de Ronaldo remonte à un match contre la Norvège, lors duquel on lui aurait dit qu’il jouerait environ 30 minutes, mais il est finalement resté sur le banc sans entrer en jeu après s’être échauffé. L’attaquant a ensuite affirmé que Jesus n’avait pas respecté un scénario convenu lors d’une conférence de presse ultérieure avant un affrontement contre le Danemark. Selon le capitaine, le sélectionneur avait demandé et validé un document pour guider son échange avec les médias, avant de finalement l’ignorer.

  • Friction interne et pression extérieure

    Des frictions entre les deux hommes couveraient depuis un certain temps, impliquant des figures clés de l’entourage du joueur ainsi que des représentants du club. Ronaldo a indiqué que les consignes concernant la conférence de presse avaient été discutées lors d’une réunion impliquant le directeur sportif d’Al-Nassr, Simao Coutinho, et Tiago Craveiro, conseiller stratégique pour la marque personnelle du joueur. Ces éléments dressent le portrait d’une relation brisée, dans laquelle la confiance entre l’entraîneur et son joueur le plus expérimenté s’est totalement évaporée. Malgré les excuses incluses dans le communiqué, les accusations de malhonnêteté ont placé Jesus sous une pression intense de la part du public et des médias portugais

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-NATIONS-POR-WALAFP

    Sanctions possibles pour le capitaine

    Alors que le Brésil poursuit sa préparation au siège de la fédération, la question d’une sanction disciplinaire plane sur l’ensemble du groupe. Ronaldo lui-même a indiqué que son départ devait être considéré comme une circonstance aggravante dans toute sanction, et certains reports suggèrent qu’il pourrait écoper d’une suspension pouvant aller jusqu’à six mois pour ses actes. La Fédération portugaise de football doit désormais décider comment gérer sa plus grande icône tout en soutenant un sélectionneur publiquement accusé d’avoir menti.