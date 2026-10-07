Jesus a apporté une réponse brève et sobre aux accusations explosives portées contre lui par Ronaldo. S'exprimant devant les journalistes en quittant son domicile mercredi matin, l'entraîneur chevronné a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de s'enliser dans une guerre verbale publique avec l'attaquant de légende. La tension entre les deux hommes a atteint son paroxysme après que Ronaldo a pris la décision sans précédent de quitter le groupe en pleine période d'engagements internationaux.

Interrogé sur le communiqué détaillé publié par le quintuple Ballon d'Or, Jesus a choisi de rester très discret. « J'ai lu le communiqué et maintenant, comme tous les jours, je vais à la fédération pour travailler, pour penser à l'équipe et à la sélection nationale », a déclaré Jesus, selon A Bola.