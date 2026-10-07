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Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus écarte d’un revers de main la déclaration de Cristiano Ronaldo dans une réponse sèche
Jesus se concentre sur son devoir en sélection nationale
Jesus a apporté une réponse brève et sobre aux accusations explosives portées contre lui par Ronaldo. S'exprimant devant les journalistes en quittant son domicile mercredi matin, l'entraîneur chevronné a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de s'enliser dans une guerre verbale publique avec l'attaquant de légende. La tension entre les deux hommes a atteint son paroxysme après que Ronaldo a pris la décision sans précédent de quitter le groupe en pleine période d'engagements internationaux.
Interrogé sur le communiqué détaillé publié par le quintuple Ballon d'Or, Jesus a choisi de rester très discret. « J'ai lu le communiqué et maintenant, comme tous les jours, je vais à la fédération pour travailler, pour penser à l'équipe et à la sélection nationale », a déclaré Jesus, selon A Bola.
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Ronaldo rompt le silence sur son départ du camp d’entraînement
Le feuilleton a commencé lorsque Ronaldo a publié une longue explication sur sa décision de quitter le rassemblement du Portugal. Dans ce message, le capitaine a reconnu que son départ était une affaire sérieuse et a admis que son statut de leader signifiait qu’il devait faire face à une sanction importante. Cependant, il a aussi profité de cette tribune pour attaquer directement Jesus, accusant le sélectionneur d’avoir manqué à sa parole à deux reprises pendant la fenêtre actuelle.
Le principal grief de Ronaldo remonte à un match contre la Norvège, lors duquel on lui aurait dit qu’il jouerait environ 30 minutes, mais il est finalement resté sur le banc sans entrer en jeu après s’être échauffé. L’attaquant a ensuite affirmé que Jesus n’avait pas respecté un scénario convenu lors d’une conférence de presse ultérieure avant un affrontement contre le Danemark. Selon le capitaine, le sélectionneur avait demandé et validé un document pour guider son échange avec les médias, avant de finalement l’ignorer.
Friction interne et pression extérieure
Des frictions entre les deux hommes couveraient depuis un certain temps, impliquant des figures clés de l’entourage du joueur ainsi que des représentants du club. Ronaldo a indiqué que les consignes concernant la conférence de presse avaient été discutées lors d’une réunion impliquant le directeur sportif d’Al-Nassr, Simao Coutinho, et Tiago Craveiro, conseiller stratégique pour la marque personnelle du joueur. Ces éléments dressent le portrait d’une relation brisée, dans laquelle la confiance entre l’entraîneur et son joueur le plus expérimenté s’est totalement évaporée. Malgré les excuses incluses dans le communiqué, les accusations de malhonnêteté ont placé Jesus sous une pression intense de la part du public et des médias portugais
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Sanctions possibles pour le capitaine
Alors que le Brésil poursuit sa préparation au siège de la fédération, la question d’une sanction disciplinaire plane sur l’ensemble du groupe. Ronaldo lui-même a indiqué que son départ devait être considéré comme une circonstance aggravante dans toute sanction, et certains reports suggèrent qu’il pourrait écoper d’une suspension pouvant aller jusqu’à six mois pour ses actes. La Fédération portugaise de football doit désormais décider comment gérer sa plus grande icône tout en soutenant un sélectionneur publiquement accusé d’avoir menti.
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