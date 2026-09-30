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Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, prévient que le Portugal aura un énorme problème sans Cristiano Ronaldo
Riemer défend l’attaquant légendaire
Alors que le Portugal se prépare à affronter le Danemark en Ligue des nations, les projecteurs se braquent une nouvelle fois sur Ronaldo. Malgré ses 41 ans, l’ancienne icône du Real Madrid et de Manchester United reste une figure centrale pour son pays. Riemer a balayé le chœur grandissant des critiques qui estiment que le vétéran devrait se retirer, qualifiant de telles discussions d’irrespectueuses envers un joueur de son stature. Riemer insiste sur le fait que l’influence de Ronaldo va bien au-delà de son rendement sur le terrain, agissant comme le ciment qui maintient la structure interne du groupe.
« C’est un joueur qui, je pense, est sous-estimé. Les gens sous-estiment l’importance qu’il a dans ce groupe. Je crois que le jour où il arrêtera avec l’équipe nationale, un gros problème surgira en termes de hiérarchie. Je pense qu’il fait tenir tout cela avec un fil très, très tendu, et il ne faut pas sous-estimer l’importance de cela », a déclaré le sélectionneur du Danemark à TV2.
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Compromis tactiques pour le Portugal
Le débat autour de Ronaldo se concentre souvent sur l'ajustement tactique nécessaire pour intégrer un attaquant de 41 ans. Les joueurs et le staff danois savent parfaitement qu'un Portugal avec le joueur d'Al-Nassr ne fonctionne pas de la même manière qu'une équipe menée par des alternatives plus jeunes. Le latéral danois Joakim Maehle, qui a affronté Ronaldo à quatre reprises au cours de sa carrière, a souligné que si l'attaquant légendaire est peut-être plus statique que l'énergique Goncalo Ramos, sa finition reste une menace constante. Maehle a mis en avant le fait que, dans ses meilleurs jours, Ronaldo est encore capable de réussir un triplé décisif, ce qui fait de lui un cauchemar à suivre pour les défenseurs.
« Bien sûr, c'est différent quand il joue. Il peut y avoir des avantages et des inconvénients. C'est probablement un attaquant plus statique que Goncalo Ramos, qui est un peu plus énergique et plus difficile à couvrir. Mais il ne fait aucun doute qu'au vu de ce qu'il a déjà montré, on connaît aussi ses qualités, et dans un bon jour, il peut aussi inscrire un triplé », a souligné Maehle.
Absent de l’entraînement de l’équipe
Si Riemer met en avant l’importance de Ronaldo, la disponibilité immédiate de l’attaquant a été obscurcie par son absence lors des récentes séances collectives. Selon A Bola, le capitaine aurait passé du temps à l’écart du groupe principal, après une période durant laquelle il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la victoire contre la Norvège. Des informations indiquent que Ronaldo ne s’est pas entraîné normalement depuis la veille de ce match, suivant à la place des programmes individuels spécifiques destinés à gérer son niveau de forme.
La situation a atteint son paroxysme lorsque Ronaldo a été aperçu brièvement à l’Eleda Stadion de Malmö, avant de retourner à l’hôtel de l’équipe peu après. La Fédération portugaise de football a précisé que les installations du stade ne disposaient pas de l’équipement spécifique requis pour son programme de récupération. Malgré ces séances manquées, il n’existe actuellement aucune indication médicale officielle d’une blessure.
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Le Danemark reste en état d’alerte maximale
L’historique de Ronaldo face au Danemark laisse penser qu’il sera désireux de faire la différence s’il foule la pelouse du Parken. Il a affronté les Danois à neuf reprises au cours de sa carrière, inscrivant quatre buts lors de ces rencontres. Sa seule présence représente un poids psychologique pour l’adversaire, même si certains critiques estiment que ses plus belles années sont derrière lui. Le camp danois, lui, reste toutefois concentré sur la menace qu’il représente dans la surface, indépendamment de son âge ou de son récent programme d’entraînement.
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