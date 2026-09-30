Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, prévient que le Portugal aura un énorme problème sans Cristiano Ronaldo

Alors que le Portugal se prépare à affronter le Danemark en Ligue des nations, les projecteurs se braquent une nouvelle fois sur Ronaldo. Malgré ses 41 ans, l’ancienne icône du Real Madrid et de Manchester United reste une figure centrale pour son pays. Riemer a balayé le chœur grandissant des critiques qui estiment que le vétéran devrait se retirer, qualifiant de telles discussions d’irrespectueuses envers un joueur de son stature. Riemer insiste sur le fait que l’influence de Ronaldo va bien au-delà de son rendement sur le terrain, agissant comme le ciment qui maintient la structure interne du groupe.

« C’est un joueur qui, je pense, est sous-estimé. Les gens sous-estiment l’importance qu’il a dans ce groupe. Je crois que le jour où il arrêtera avec l’équipe nationale, un gros problème surgira en termes de hiérarchie. Je pense qu’il fait tenir tout cela avec un fil très, très tendu, et il ne faut pas sous-estimer l’importance de cela », a déclaré le sélectionneur du Danemark à TV2.