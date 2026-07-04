Selon Sport1, le directeur sportif de la DFB envisagerait de démissionner. D’après cette source, cet homme de 66 ans ne souhaiterait pas s’accrocher à son poste si la fédération venait à décider qu’elle n’a plus besoin de lui. Une décision pourrait être prise dès la semaine prochaine.
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Le séisme au sein de la DFB continue ! Un nouveau dirigeant envisagerait sérieusement de démissionner
Le contrat actuel de Völler au sein de l’équipe nationale allemande court jusqu’après l’Euro 2028. Cet ancien attaquant de classe mondiale était considéré comme un proche confident et un défenseur de Julian Nagelsmann, qui a depuis pris ses fonctions.
Reste à déterminer quel rôle il pourra jouer aux côtés du futur sélectionneur, Jürgen Klopp. Contrairement à Nagelsmann, l’ex-coach de Liverpool et du BVB n’aurait pas nécessairement besoin de Völler comme mentor, confident et protecteur. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’homme de 66 ans songerait à se retirer.
Pour autant, Völler se sent profondément attaché à la DFB en raison de son histoire. Entre 2000 et 2004, il a été sélectionneur, puis, après le départ de Hansi Flick à l’automne 2023, il a de nouveau pris les rênes de l’équipe en tant qu’intérimaire.
Per Mertesacker pourrait être l’un des successeurs potentiels de Völler. Le champion du monde 2014 et ex-directeur de l’académie d’Arsenal a déclaré vendredi qu’il était « bien sûr » disponible pour un poste au sein de la DFB.
- Getty Images
Outre Nagelsmann, le directeur sportif Rettig quitte également la DFB
Après l’élimination humiliante en seizièmes de finale de la Coupe du monde, suite à une défaite 3-4 aux tirs au but contre le Paraguay, l’entraîneur Nagelsmann avait déjà annoncé sa démission vendredi dernier, sous la pression de l’opinion publique et du comité directeur de la DFB.
Le directeur sportif Andreas Rettig, 63 ans, a parallèlement confirmé qu’il ne prolongerait pas son contrat, qui expire fin 2024, pour des raisons personnelles.
Parallèlement, la DFB a annoncé son intention de recruter Jürgen Klopp au poste de sélectionneur national ; l’ancien coach du Liverpool FC avait déjà signifié sa disponibilité en cas d’appel de la fédération.
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