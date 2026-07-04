Le contrat actuel de Völler au sein de l’équipe nationale allemande court jusqu’après l’Euro 2028. Cet ancien attaquant de classe mondiale était considéré comme un proche confident et un défenseur de Julian Nagelsmann, qui a depuis pris ses fonctions.

Reste à déterminer quel rôle il pourra jouer aux côtés du futur sélectionneur, Jürgen Klopp. Contrairement à Nagelsmann, l’ex-coach de Liverpool et du BVB n’aurait pas nécessairement besoin de Völler comme mentor, confident et protecteur. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’homme de 66 ans songerait à se retirer.

Pour autant, Völler se sent profondément attaché à la DFB en raison de son histoire. Entre 2000 et 2004, il a été sélectionneur, puis, après le départ de Hansi Flick à l’automne 2023, il a de nouveau pris les rênes de l’équipe en tant qu’intérimaire.

Per Mertesacker pourrait être l’un des successeurs potentiels de Völler. Le champion du monde 2014 et ex-directeur de l’académie d’Arsenal a déclaré vendredi qu’il était « bien sûr » disponible pour un poste au sein de la DFB.