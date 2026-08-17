Amaral avait suivi Bisiou directement lors de la demi-finale de la Ligue des champions des jeunes face à Benfica. Bien que le joueur n'ait pas beaucoup participé en raison d'un problème physique, cela n'a pas changé la conviction des responsables du Barça, qui ont décidé de conclure la transaction pour 8 millions d'euros, alors que sa valeur marchande était inférieure à un million d'euros.

Le journal AS a déclaré : « Rego, qui a suivi les premiers pas de Bisiou dans le football professionnel, estime que le joueur possède un caractère calme et une grande confiance en lui sans arrogance ; il l'a également décrit comme apprécié dans le vestiaire en raison de sa nature amicale. »

Il a ajouté que Bisiou, âgé de 18 ans, pourrait trouver un lien particulier avec Lamine Yamal, s'attendant à ce que la star du Barça joue le rôle de « grand frère » pour lui, étant donné que les deux joueurs appartiennent à la même génération, qu'il a qualifiée de « génération TikTok ». Rego estime que Bisiou possède ce qu'il a décrit comme un talent exceptionnel, le « X Factor », en plus du charisme qui pourrait l'aider à s'intégrer à l'ambiance du Barça.