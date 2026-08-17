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Le rôle attendu de Yamal : le conseil de Kompany met en garde le prodige exceptionnel du Barça

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« … parce qu'ils font partie de la génération TikTok ! »

Jesse Bissiou n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour marquer les esprits au sein du Barça, après avoir attiré tous les regards avec un doublé lors de sa dernière apparition en match amical. Mais ce qui retient encore plus l'attention, c'est que le club catalan avait tranché sur le sort du jeune talent belge des mois plus tôt, y voyant un projet différent qui méritait un investissement.

Bissiou, né à Louvain en 2008, a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot du Barça lors de la victoire en amical face à Bâle, dimanche, faisant ainsi commencer à parler de lui, quelques jours après son transfert au club catalan.

  • De Bâle à Barcelone : les débuts qui ont révélé le talent

    La Suisse a été le témoin, il y a quatre mois, d'une étape importante de son parcours, lorsque João Amaral, l'un des principaux adjoints de Deco au sein de la cellule de recrutement du Barça, a rencontré Dévy Rigaux, qui était alors le directeur sportif du Club Bruges et occupe actuellement le même poste au Feyenoord.

    Rigaux a déclaré que d'autres clubs s'intéressaient au joueur, mais que le Barça était le plus déterminé à le recruter, après avoir vu en lui un talent exceptionnel qui lui rappelait le type d'ailiers qui ont fait la réputation de l'académie de l'Ajax.

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  • Une personnalité posée : un charisme sans arrogance

    Amaral avait suivi Bisiou directement lors de la demi-finale de la Ligue des champions des jeunes face à Benfica. Bien que le joueur n'ait pas beaucoup participé en raison d'un problème physique, cela n'a pas changé la conviction des responsables du Barça, qui ont décidé de conclure la transaction pour 8 millions d'euros, alors que sa valeur marchande était inférieure à un million d'euros.

    Le journal AS a déclaré : « Rego, qui a suivi les premiers pas de Bisiou dans le football professionnel, estime que le joueur possède un caractère calme et une grande confiance en lui sans arrogance ; il l'a également décrit comme apprécié dans le vestiaire en raison de sa nature amicale. »

    Il a ajouté que Bisiou, âgé de 18 ans, pourrait trouver un lien particulier avec Lamine Yamal, s'attendant à ce que la star du Barça joue le rôle de « grand frère » pour lui, étant donné que les deux joueurs appartiennent à la même génération, qu'il a qualifiée de « génération TikTok ». Rego estime que Bisiou possède ce qu'il a décrit comme un talent exceptionnel, le « X Factor », en plus du charisme qui pourrait l'aider à s'intégrer à l'ambiance du Barça.

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  • Le conseil de Kompany : ne croyez pas à la hype

    Malgré la forte concurrence qui attend le joueur pour grappiller du temps de jeu, avec la présence de Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Lamine Yamal, Rego ne s'attend pas à ce que Bissió parte en prêt cette saison.

    Il a affirmé que le Barça souhaite suivre de près son évolution au cours de cette année, tant sur le plan physique que personnel, estimant que la deuxième saison pourrait être plus déterminante pour prendre une décision quant à son avenir.

    Pour l'heure, Rego conseille au joueur de ne pas se laisser emporter par le battage médiatique qui l'a entouré après ses deux buts, citant une formule de Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich : « Ne crois pas au battage, et ne crois pas au drame. »

    Il a également salué la capacité de Bissió à allier vitesse et jeu collectif, soulignant que son superbe but après la passe de Dani Olmo n'avait rien eu de surprenant à ses yeux. Il appartient désormais à Hansi Flick de déterminer l'ampleur du profit qu'il pourra tirer du talent de l'ailier belge.

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