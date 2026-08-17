Jesse Bissiou n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour marquer les esprits au sein du Barça, après avoir attiré tous les regards avec un doublé lors de sa dernière apparition en match amical. Mais ce qui retient encore plus l'attention, c'est que le club catalan avait tranché sur le sort du jeune talent belge des mois plus tôt, y voyant un projet différent qui méritait un investissement.
Bissiou, né à Louvain en 2008, a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot du Barça lors de la victoire en amical face à Bâle, dimanche, faisant ainsi commencer à parler de lui, quelques jours après son transfert au club catalan.