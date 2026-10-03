Van Dijk dispute actuellement la dernière saison de la prolongation de contrat de deux ans qu’il a signée en avril 2025. Après une victoire 1-0 contre Bournemouth le 20 septembre, l’international néerlandais a révélé que le club n’avait pas encore entamé de discussions concernant un nouvel accord. Si le joueur de 35 ans serait serein quant à sa situation actuelle sur le Merseyside, l’absence d’avancée de la part de la direction a alimenté d’intenses spéculations sur un possible départ vers la Liga l’été prochain.

Emile Heskey, qui a disputé plus de 200 matches avec Liverpool lors d’un passage réussi de quatre ans au club, estime que le prestige du Real Madrid pourrait s’avérer décisif. « Van Dijk, il arrive au terme de son contrat à Liverpool, mais il faut se rappeler que lorsque certains clubs viennent frapper à votre porte, cela vous fait tourner la tête, que vous soyez sous contrat ou non, et le Real Madrid en fait partie, a expliqué Heskey. Je serais donc surpris que cela ne lui fasse pas tourner la tête. La seule chose, c’est que voir Liverpool laisser partir une autre grande star à la fin de son contrat ne me plaît pas. »

L’ancien attaquant de l’Angleterre s’est dit préoccupé par le fait de perdre gratuitement une figure aussi essentielle, ce qui constituerait un coup dur important pour le statut du club et pour ses supporters. Heskey a souligné que Van Dijk reste un joueur de grande valeur malgré son statut de vétéran, comme relayé par Casinolyze. « Et cela ne plaira pas non plus aux supporters, car malgré son âge, il a toujours de la valeur. C’est quelque chose que Van Dijk doit prendre en compte compte tenu de son statut à Liverpool », a-t-il ajouté, soulignant la nature délicate des négociations.