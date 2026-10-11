Le Real Madrid soutient pleinement la décision de Jose Mourinho de boycotter la conférence de presse de Villarreal après une polémique arbitrale

Le Real Madrid a apporté son soutien total à Mourinho après que l’entraîneur a refusé de s’exprimer devant les médias à l’issue de la courte victoire 1-0 contre Villarreal. Selon MARCA, Mourinho a évité la conférence de presse car il craignait vivement qu’exprimer sa colère contre l’arbitrage ne lui vaille une suspension.

Le match a été marqué par plusieurs décisions controversées, notamment un carton rouge infligé à Vinicius après une altercation avec Nathan Saliba, ainsi qu’un but refusé au Brésilien après examen par la VAR. Mourinho avait déjà vivement critiqué les arbitres après une récente défaite face à l’Atlético de Madrid.



