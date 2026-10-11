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Le Real Madrid soutient pleinement la décision de Jose Mourinho de boycotter la conférence de presse de Villarreal après une polémique arbitrale
Le Real Madrid soutient le silence médiatique de Mourinho
Le Real Madrid a apporté son soutien total à Mourinho après que l’entraîneur a refusé de s’exprimer devant les médias à l’issue de la courte victoire 1-0 contre Villarreal. Selon MARCA, Mourinho a évité la conférence de presse car il craignait vivement qu’exprimer sa colère contre l’arbitrage ne lui vaille une suspension.
Le match a été marqué par plusieurs décisions controversées, notamment un carton rouge infligé à Vinicius après une altercation avec Nathan Saliba, ainsi qu’un but refusé au Brésilien après examen par la VAR. Mourinho avait déjà vivement critiqué les arbitres après une récente défaite face à l’Atlético de Madrid.
- AFP
Mourinho donne la priorité aux matches cruciaux des compétitions nationales
Mourinho a fait part de ses intentions sans équivoque à son entourage dès le coup de sifflet final. Craignant qu’un éclat public ne le prive du banc de touche pour les prochains matches décisifs, il a déclaré : « Je ne vais pas parler parce que je veux être sur le banc contre Séville et Barcelone. »
Cette décision montre l’importance que Mourinho accorde à ces rencontres. Si Yan Diomande a assuré la victoire grâce à un but en seconde période, Mourinho a préféré préserver sa présence sur le banc plutôt que d’exprimer sa frustration face aux décisions arbitrales qui ont éclipsé la prestation sur le terrain.
Des problèmes tactiques persistent au Real Madrid
Malgré les trois points obtenus, le Real Madrid reste confronté à d’importants problèmes tactiques auxquels il doit remédier sans tarder. Sa courte victoire contre Villarreal a mis en lumière des faiblesses déjà connues dans le jeu de possession : l’équipe a peiné à faire progresser le ballon au milieu de terrain et à se créer des occasions franches.
Mourinho doit s’attaquer à ces problèmes, surtout si Vinicius est suspendu pour le prochain Clasico. Il devra déterminer comment intégrer au mieux Diomande dans le onze de départ et évaluer si Arda Guler peut jouer dans un rôle plus axial et créatif pour résoudre les problèmes structurels persistants de l’équipe.
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Quelle suite pour le Real Madrid ?
Le Real Madrid va désormais se concentrer sur la scène européenne. Mourinho doit s’exprimer devant la presse mardi, avant le match crucial de Ligue des champions contre la Roma. Il doit rapidement trouver des solutions tactiques pour redresser la situation de son équipe avant d’affronter Séville et Barcelone plus tard dans le mois.
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