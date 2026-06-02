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Le Real Madrid s’intéresse à Denzel Dumfries, tandis que l’Inter entame des discussions pour recruter son successeur
Madrid puise dans la Serie A pour renforcer sa défense
Malgré le contexte des élections présidentielles au Santiago Bernabéu, le Real Madrid poursuit ses projets de renforcement de l’effectif. Le club a identifié les postes d’arrière latéral comme une priorité après une saison marquée par un manque de régularité sur les ailes en défense.
Le départ de Dani Carvajal cet été laisse les Blancos avec un seul spécialiste du couloir droit, Trent Alexander-Arnold, et les contraint à lui chercher un successeur. D’après Gianluca Di Marzio, Dumfries est devenu la priorité, le Real ayant déjà pris contact pour étudier la faisabilité d’un transfert du latéral de l’Inter durant ce mercato estival.
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Le Real Madrid envisagerait de recruter Dumfries
À 30 ans, Dumfries est l’un des piliers de l’Inter, mais le champion d’Italie pourrait envisager un transfert si une offre substantielle émanait du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid cherche à renforcer son potentiel offensif sur les ailes, et le Néerlandais correspond parfaitement au profil recherché.
L’Inter s’est toutefois déjà préparé à cette éventualité : le club a identifié le défenseur de l’Atalanta, Palestra, comme successeur privilégié et a entamé les négociations pour recruter ce jeune joueur très prometteur, auteur d’un prêt convaincant à Cagliari.
Une clause de libération pourrait accélérer le transfert
Un élément clé de ce dossier est la clause libératoire de Dumfries, estimée à environ 25 millions d’euros. Un montant jugé abordable pour le Real Madrid, qui pourrait ainsi éviter de longues négociations avec l’Inter.
Cette clause rend l’international néerlandais plus accessible que d’autres cibles, comme Pedro Porro ou Ivan Fresneda, et incite désormais le club madrilène à passer des observations à une démarche concrète.
- AFP
L'Inter se prépare à l'après-Dumfries
Le Real Madrid pourrait prochainement activer la clause libératoire de Dumfries pour officialiser son intérêt. La situation contractuelle du joueur offre au club espagnol un chemin direct pour finaliser le transfert s’il décide d’aller de l’avant.
Parallèlement, l’Inter anticipe déjà un plan B : selon les dernières indiscrétions, le club aurait proposé 40 millions d’euros plus 5 millions de primes pour Palestra, tandis qu’Atalanta en demanderait plutôt 50. Cet intérêt pour le jeune défenseur suggère que les Nerazzurri se préparent activement à un éventuel départ de Dumfries.