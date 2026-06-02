Malgré le contexte des élections présidentielles au Santiago Bernabéu, le Real Madrid poursuit ses projets de renforcement de l’effectif. Le club a identifié les postes d’arrière latéral comme une priorité après une saison marquée par un manque de régularité sur les ailes en défense.

Le départ de Dani Carvajal cet été laisse les Blancos avec un seul spécialiste du couloir droit, Trent Alexander-Arnold, et les contraint à lui chercher un successeur. D’après Gianluca Di Marzio, Dumfries est devenu la priorité, le Real ayant déjà pris contact pour étudier la faisabilité d’un transfert du latéral de l’Inter durant ce mercato estival.