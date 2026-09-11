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Le Real Madrid s’apprête à proposer à Jude Bellingham une énorme prolongation de contrat jusqu’en 2031
Le Real Madrid ouvre des discussions pour prolonger le contrat de Bellingham
Le Real Madrid a entamé des négociations pour un nouveau contrat de Bellingham. Le club n’a aucune intention d’attendre l’expiration de son contrat actuel, qui court jusqu’en 2029, avant d’agir. Selon un rapport de Matteo Moretto, le géant espagnol entend placer le milieu de terrain exactement dans la même catégorie salariale que Vinicius Jr et Kylian Mbappe. La prolongation prévue s’alignerait sur la récente extension du Brésilien, le portant à 48 millions d’euros par saison. Le club ne veut pas que ses jeunes joueurs les plus essentiels perçoivent des salaires dépassés pendant que d’autres bénéficient de rémunérations parmi les plus élevées.
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Bellingham retrouve sa meilleure forme
Bellingham a réalisé un début de saison tonitruant sous les ordres de Jose Mourinho, avec deux buts et trois passes décisives en quatre matches de Liga. Cette excellente série marque un retour en forme bienvenu après une campagne précédente difficile, lors de laquelle son bilan est tombé à huit buts et cinq passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues. L'international anglais retrouve désormais les statistiques étincelantes de sa première saison sous Carlo Ancelotti, lorsqu'il avait inscrit 15 buts et délivré 15 passes décisives en 58 matches, rassurant les dirigeants madrilènes sur le fait qu'il reste un élément central de leur projet à long terme.
Repoussant l’intérêt de la Premier League
Les représentants de Bellingham sont déjà en discussions avec le club afin de finaliser les détails, poussés par l’intérêt grandissant de la Premier League et par la volonté de se prémunir contre des approches en 2027.
Loin d’indiquer que le milieu de terrain souhaite partir, cette démarche reflète la détermination du Real Madrid à récompenser son excellente forme et à sécuriser son avenir.
Le géant espagnol est prêt à le faire entrer dans sa grille des plus hauts salaires, à hauteur de 48 M€ par saison aux côtés de Kylian Mbappe. Moretto a livré une mise à jour encourageante sur les discussions en cours, déclarant : « Il y a de l’optimisme quant au fait qu’un accord sera bientôt trouvé. »
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Quelle est la suite pour le milieu de terrain ?
Alors que les négociations avancent sans accroc, le Real Madrid est confiant quant à une prolongation rapidement bouclée. Bellingham va désormais concentrer toute son attention sur le terrain sous les ordres de Mourinho, déterminé à mener son équipe vers des titres sur la scène nationale et continentale. Sécuriser son engagement jusqu'en 2031 mettra effectivement fin à toute spéculation prématurée sur un retour dans le football anglais.
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