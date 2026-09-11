Le Real Madrid s’apprête à proposer à Jude Bellingham une énorme prolongation de contrat jusqu’en 2031

Les représentants de Bellingham sont déjà en discussions avec le club afin de finaliser les détails, poussés par l’intérêt grandissant de la Premier League et par la volonté de se prémunir contre des approches en 2027.

Loin d’indiquer que le milieu de terrain souhaite partir, cette démarche reflète la détermination du Real Madrid à récompenser son excellente forme et à sécuriser son avenir.

Le géant espagnol est prêt à le faire entrer dans sa grille des plus hauts salaires, à hauteur de 48 M€ par saison aux côtés de Kylian Mbappe. Moretto a livré une mise à jour encourageante sur les discussions en cours, déclarant : « Il y a de l’optimisme quant au fait qu’un accord sera bientôt trouvé. »