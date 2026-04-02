Le Real Madrid est mécontent de la manière dont Thomas Tuchel a géré le cas de Jude Bellingham lors de ses sélections avec l'Angleterre

Tuchel insiste sur le fait que la décision de ne pas aligner Bellingham lors du match nul 1-1 contre l'Uruguay et de la défaite surprise 1-0 face au Japon était mûrement réfléchie. L'entraîneur allemand a donné la priorité à la santé à long terme du joueur plutôt qu'aux résultats des matchs amicaux, d'autant plus que la Coupe du monde 2026 se profile à l'horizon.

S'adressant à BBC Radio 5 Live, Tuchel a déclaré : « Je pense que c'est un trop grand risque. Donc, la tendance est qu'il [Bellingham] ne jouera pas. Nous avons tous tiré profit de sa présence. Il a été excellent à l'entraînement, mais il a participé en tant que joueur neutre. Il n'a pas participé à 100 % de l'entraînement. Donc, cela semblait très, très prometteur, mais nous le ménageons encore, pour ne pas prendre de risque. Il s'agit d'une blessure musculaire, très particulière, et nous ne voulons absolument pas qu'il se blesse à nouveau à ce stade de la saison. Et pour lui aussi, c'était très bien qu'il soit au stage. Il a été excellent. »