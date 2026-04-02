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Le Real Madrid est mécontent de la manière dont Thomas Tuchel a géré le cas de Jude Bellingham lors de ses sélections avec l'Angleterre
La frustration de Madrid après un déplacement « inutile »
Le journal espagnol Marca a qualifié ce déplacement d’« inutile », estimant qu’il soulevait « plus de questions que de réponses » pour le Real Madrid. Après que Jude Bellingham n’ait joué que quelques minutes avec les Blancos lors de leur récente victoire dans le derby contre l’Atlético de Madrid, à son retour de blessure, le club s’attendait à ce qu’il bénéficie d’un temps de jeu précieux pour retrouver sa forme physique ou qu’il reste en Espagne afin de se concentrer sur sa convalescence sous la supervision du staff médical. Cependant, l’entraîneur Tuchel a préféré le laisser sur le banc.
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Tuchel explique son approche prudente
Tuchel insiste sur le fait que la décision de ne pas aligner Bellingham lors du match nul 1-1 contre l'Uruguay et de la défaite surprise 1-0 face au Japon était mûrement réfléchie. L'entraîneur allemand a donné la priorité à la santé à long terme du joueur plutôt qu'aux résultats des matchs amicaux, d'autant plus que la Coupe du monde 2026 se profile à l'horizon.
S'adressant à BBC Radio 5 Live, Tuchel a déclaré : « Je pense que c'est un trop grand risque. Donc, la tendance est qu'il [Bellingham] ne jouera pas. Nous avons tous tiré profit de sa présence. Il a été excellent à l'entraînement, mais il a participé en tant que joueur neutre. Il n'a pas participé à 100 % de l'entraînement. Donc, cela semblait très, très prometteur, mais nous le ménageons encore, pour ne pas prendre de risque. Il s'agit d'une blessure musculaire, très particulière, et nous ne voulons absolument pas qu'il se blesse à nouveau à ce stade de la saison. Et pour lui aussi, c'était très bien qu'il soit au stage. Il a été excellent. »
Le choc de la Ligue des champions s'annonce
Le Real Madrid estime que le refus de Tuchel d'accorder ne serait-ce que quelques minutes de jeu à Bellingham n'a « guère contribué » à le préparer pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions qui les opposera prochainement au Bayern Munich. Le club estime que si Bellingham était suffisamment en forme pour s'entraîner avec l'équipe nationale, il aurait dû être aligné afin de l'aider à retrouver son rythme avant de revenir au championnat national pour la phase décisive de la saison.
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Le rôle de Bellingham au sein de l'équipe d'Angleterre
Tuchel reste convaincu que ce déplacement a été bénéfique, même si Bellingham n'a pas joué. Cependant, les tensions entre la FA et le Real Madrid laissent penser que les futures convocations du milieu de terrain feront l'objet d'une attention particulière, surtout si des inquiétudes persistent quant à sa condition physique. Pour l'instant, tous les regards se tournent vers le Bernabéu pour voir si Bellingham parviendra à se remettre dans le bain et à jouer un rôle clé dans la quête du doublé Liga-Ligue des champions au cours des prochaines semaines.