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Le Real Madrid a finalisé le transfert très attendu de Yan Diomande, et l’attaquant du RB Leipzig doit désormais passer sa visite médicale
Le Real Madrid conclut un accord majeur
Selon Fabrizio Romano, expert reconnu en matière de transferts, le Real Madrid aurait conclu un accord avec le RB Leipzig pour un montant « bien supérieur » à 100 millions d’euros concernant Diomande. Le club espagnol avait auparavant vu sa première offre, d’environ 100 millions d’euros, rejetée par le club allemand, qui exigeait une somme nettement plus élevée pour le joueur de 19 ans.
Romano a officialisé cette avancée majeure sur son compte X : « DERNIÈRE MINUTE : YAN DIOMANDE AU REAL MADRID, C’EST PARTI ! Un accord a été conclu ce soir avec le RB Leipzig pour un montant supérieur à 100 millions d’euros concernant l’ailier ivoirien. Diomande s’envolera pour Madrid cette semaine afin de passer des examens médicaux et de signer son contrat jusqu’en juin 2031. »
Le Paris Saint-Germain se retire de la course
Avant cette avancée décisive, Diomande avait suscité un vif intérêt dans toute l'Europe, notamment de la part du Paris Saint-Germain. Cependant, Romano a également révélé que les champions de France avaient officiellement retiré leur offre.
Bien qu’un accord de principe sur les conditions personnelles eût déjà été trouvé, le club de la capitale a préféré ne pas déroger à ses principes de gestion financière et d’équilibre d’effectif pour finaliser l’opération. Ce retrait a donc ouvert la voie au Real.
Une ascension fulgurante : de la relégation à un transfert retentissant
L'ascension de Diomande a été fulgurante, au point d'attirer Arsenal, Manchester City et Liverpool, lesquels refusaient toutefois de franchir le seuil des 100 millions d'euros.
Au cours de la saison 2024-2025, l’adolescent n’a été titularisé que six fois avec Leganés, alors que le club était relégué de la Liga, et a réussi à marquer deux buts. Le RB Leipzig a pris un pari calculé en 2025, déboursant 20 millions d’euros pour le faire venir en Bundesliga, où il s’est rapidement révélé être une véritable révélation. La saison dernière, il a disputé 46 matches et marqué 15 buts toutes compétitions confondues pour le club allemand.
- AFP
Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Diomande doit arriver à Madrid d’ici quelques jours pour passer les examens médicaux réglementaires et signer officiellement un contrat courant jusqu’en juin 2031. Une fois ces formalités accomplies, l’attaquant rejoindra ses nouveaux coéquipiers pour la préparation estivale sous la direction de José Mourinho. Dans un contexte d’incertitude autour de l’avenir de Vinicius Junior, Diomande pourrait rapidement endosser un rôle clé au sein du club lors de la prochaine saison.
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