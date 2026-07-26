Le Real Madrid a finalisé le transfert très attendu de Yan Diomande, et l’attaquant du RB Leipzig doit désormais passer sa visite médicale

Selon Fabrizio Romano, expert reconnu en matière de transferts, le Real Madrid aurait conclu un accord avec le RB Leipzig pour un montant « bien supérieur » à 100 millions d’euros concernant Diomande. Le club espagnol avait auparavant vu sa première offre, d’environ 100 millions d’euros, rejetée par le club allemand, qui exigeait une somme nettement plus élevée pour le joueur de 19 ans.

Romano a officialisé cette avancée majeure sur son compte X : « DERNIÈRE MINUTE : YAN DIOMANDE AU REAL MADRID, C’EST PARTI ! Un accord a été conclu ce soir avec le RB Leipzig pour un montant supérieur à 100 millions d’euros concernant l’ailier ivoirien. Diomande s’envolera pour Madrid cette semaine afin de passer des examens médicaux et de signer son contrat jusqu’en juin 2031. »







