Balayant les spéculations sur un transfert au Santiago Bernabéu, Hainer a souligné que la stabilité financière du Bayern Munich lui permettait de conserver ses joueurs clés. S’exprimant sur Bild TV, le président a livré un message clair : « Le FC Bayern est un club qui n’a pas besoin de vendre. Nous prenons nos décisions en position de force. Michael Olise est encore sous contrat avec nous jusqu’en 2029. »

« J’espère et je souhaite qu’il prolonge un jour. Que le Real Madrid ou un autre club se manifeste, nous savons bien nous défendre. Le FC Bayern a beaucoup à offrir. »