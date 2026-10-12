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Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, avertit fermement le Real Madrid : pas touche à Michael Olise
La direction du Bayern Munich écarte les spéculations sur un transfert
Hainer a réaffirmé la détermination du Bayern à conserver Olise face à l’intérêt croissant de Madrid. Le dirigeant du club allemand a souligné que le champion de Bundesliga se trouve dans une position très solide, la star française étant liée au club munichois par un contrat de longue durée. Le Bayern n’a aucune intention de céder aux pressions financières extérieures, l’ailier restant un élément essentiel de ses plans offensifs.
- MIS
Le patron du club insiste sur la stabilité financière
Balayant les spéculations sur un transfert au Santiago Bernabéu, Hainer a souligné que la stabilité financière du Bayern Munich lui permettait de conserver ses joueurs clés. S’exprimant sur Bild TV, le président a livré un message clair : « Le FC Bayern est un club qui n’a pas besoin de vendre. Nous prenons nos décisions en position de force. Michael Olise est encore sous contrat avec nous jusqu’en 2029. »
« J’espère et je souhaite qu’il prolonge un jour. Que le Real Madrid ou un autre club se manifeste, nous savons bien nous défendre. Le FC Bayern a beaucoup à offrir. »
Les champions d’Allemagne envisagent une prolongation de contrat
Le Bayern souhaiterait conclure un nouveau contrat, même si le directeur sportif Max Eberl a reconnu que les discussions officielles n’avaient pas encore commencé. Malgré les rumeurs selon lesquelles un transfert pourrait dépasser 200 millions d’euros, Hainer estime que le bonheur du joueur à Munich contribuera à assurer son avenir au club sur le long terme.
Soulignant ses progrès rapides, le dirigeant du club a ajouté : « Il se sent très bien ici, à Munich. Quand il nous a rejoints, seuls les initiés le connaissaient. Aujourd’hui, tout le monde du football le connaît. »
- Eibner
Un test continental attend l’ailier virevoltant
Le joueur de 24 ans a démarré la saison en trombe, avec huit buts et quatre passes décisives lors de ses huit premières apparitions, toutes compétitions confondues. Olise devrait désormais mener l’attaque de l’équipe de Vincent Kompany lors du déplacement du Bayern chez le club norvégien Viking en Ligue des champions, mardi 13 octobre. Maintenir cette excellente forme sur la scène européenne sera crucial pour permettre au géant allemand de préserver son bilan parfait et de confirmer ses ambitions de titre.
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