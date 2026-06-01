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Le plan de Julian Nagelsmann et de son adjoint porte ses fruits : Mads Butgereit et le groupe répondent présent
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Uli Hoeneß a raison : l'équipe nationale allemande doit encore trouver ses marques
Le sélectionneur Julian Nagelsmann, le capitaine Joshua Kimmich et le buteur Deniz Undav se sont tous dits satisfaits de la victoire 4-0 contre la Finlande, lors de l’avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde. Avec raison : « Nous avons appliqué ce que nous avions prévu », a confié Kimmich à la chaîne ZDF, avant d’analyser : « Nous avons appliqué un pressing haut aussi souvent que possible, ce qui a directement conduit à deux buts (les deuxième et quatrième réalisations). Ensuite, nous avons exploité une action défensive en profondeur : Lenny a lancé Deniz pour le troisième. Enfin, nous avons ouvert le score sur coup de pied arrêté. Nous avons marqué dans presque tous les types d’actions », résume le capitaine. Julian Nagelsmann abonde dans ce sens : « Nous avons aussi inscrit un but en contre-attaque, ce qui fait du bien ; nous avons su souffrir quand il le fallait. Le clean sheet est important, la victoire est logique, poursuivons dans cette voie. »
Malgré ces éloges mérités sur la variété des actions offensives, Nagelsmann n’a pas occulté un passage de la première période où ses joueurs, comme lors des précédents matchs internationaux, ont perdu patience, se sont précipités vers l’avant de manière irréfléchie et ont temporairement perdu le contrôle du match.
Après le 4-0, le sélectionneur a toutefois tempéré cette entorse au plan de jeu en soulignant que « les garçons veulent montrer ce dont ils sont capables », mais il rappelle qu’il n’est jamais dans l’intérêt d’un entraîneur de voir ses joueurs délaisser trop souvent la discipline tactique. « Nous devons avoir encore plus confiance en nos forces », a déclaré l’entraîneur. L’équipe manque toujours de finesse, d’automatismes et de discipline tactique.
Des ajustements que le travail en amont d’un tournoi peut corriger, à condition que Nagelsmann fixe enfin son onze type – un rappel lancé ces dernières semaines par Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich. Deux, voire trois postes demeurent ouverts : David Raum ou Nathaniel Brown à gauche en défense, et Leroy Sané, Lennart Karl ou peut-être Maximilian Beier à droite en attaque. Enfin, malgré deux buts, une passe décisive et une prestation « qui ne te fera jamais sortir de l’équipe » d’après Nagelsmann, le sélectionneur pourrait, ne serait-ce que brièvement, rouvrir le débat – pourtant considéré comme clos – entre Havertz et Undav.
Équipe d’Allemagne : faire du jeu jeune un automatisme
Julian Nagelsmann n’avait jamais aligné une équipe aussi jeune que lors du match d’ouverture contre la Finlande. L’âge moyen des onze titulaires s’établissait à 26,29 ans, soit 0,58 an de moins que lors de la victoire 1-0 face aux Pays-Bas en Ligue des Nations en octobre 2024. Ce rajeunissement ne s’explique pas seulement par les débuts de Lennart Karl dans le onze de départ. À 18 ans et 98 jours, la jeune pépite du Bayern, au style audacieux et insouciant, est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la DFB à commencer une rencontre, derrière Youssoufa Moukoko et Uwe Seeler. Les deux joueurs de 22 ans, Nathaniel Brown et Aleksandar Pavlovic, ainsi que Jamal Musiala et Florian Wirtz, d’un an leurs aînés, ont également tiré la moyenne vers le bas.
Au-delà des statistiques flatteuses, l’ensemble de ces jeunes a pleinement convaincu face à la Finlande. Karl s’est notamment distingué dimanche, même lorsque la Mannschaft a temporairement perdu son sang-froid, puis son organisation, malgré l’inoffensivité des Finlandais.
Aleksandar Pavlovic, jamais inquiété pour son statut de titulaire, a assumé le rôle de « boss » ; Wirtz, tout comme Musiala, a inscrit un but pour reconquérir une confiance peut-être encore un peu ébranlée après une saison difficile en Angleterre et un long chemin de retour vers l’élite mondiale après une longue blessure. Nathaniel Brown a de nouveau montré qu’il pouvait se montrer plus créatif que David Raum et qu’il aimait, à l’instar de Joshua Kimmich, se replacer au centre. Il pourrait offrir davantage de polyvalence que Raum, spécialiste des coups de pied arrêtés et joueur de couloir, lors de la Coupe du monde aux États-Unis. Dans cette forme, tous ces jeunes méritent d’être alignés d’entrée au Mondial.
Autre effet positif : le retour de Manuel Neuer (40 ans) n’élèverait pas brutalement la moyenne d’âge de la Mannschaft.
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Le plan de Nagelsmann et de son adjoint porte ses fruits : Mads Butgereit et le groupe répondent présents.
La victoire 4-0 contre la Finlande constitue le huitième succès consécutif de la Nationalmannschaft. Avec 26 buts marqués et seulement six encaissés, la Mannschaft affiche des statistiques impressionnantes. Huit de ces buts, inscrits par les hommes de Nagelsmann, proviennent de phases arrêtées, dont quatre lors des quatre dernières sorties.
En mars, le sélectionneur a recruté son ancien adjoint à Hoffenheim, Alfred Schreuder, pour libérer Mads Butgereit, spécialiste des coups de pied arrêtés, et lui permettre de se consacrer exclusivement à sa spécialité. Le pari est tenu : Butgereit et ses joueurs livrent la marchandise.
Si la variante sur corner ayant mené au 1-0 contre la Finlande ne semblait pas tout droit sortie du manuel – Lennart Karl punissant l’organisation déficiente des Finlandais par une passe rapide et courte à Joshua Kimmich, dont le centre enroulé trouvait la tête de Deniz Undav –, la capacité à repérer puis à exploiter ces situations ne tient pas seulement à la classe individuelle ou à l’intelligence de jeu : elle est aussi le fruit d’un travail spécifique à l’entraînement.
Depuis son arrivée à la DFB en 2021, l’équipe nationale a effectivement marqué plusieurs buts sur coups de pied arrêtés, parfois de manière très originale. Reste que le bilan de Butgereit en tournoi est jusqu’ici famélique : zéro but inscrit sur phase arrêtée lors des deux dernières compétitions. Il est donc grand temps d’embellir cette statistique.
Fédération allemande de football (DFB) : les plus récents joueurs à avoir fait leurs débuts dans le onze de départ
Poste
Nom
Date de la première titularisation
Âge lors de sa première titularisation
1
Youssoufa Moukoko
16/11/2022
17 ans et 361 jours
2
Uwe Seeler
2 avril 1956
18 ans et 26 jours
3
Lennart Karl
31 mai 2026
18 ans et 98 jours