Le sélectionneur Julian Nagelsmann, le capitaine Joshua Kimmich et le buteur Deniz Undav se sont tous dits satisfaits de la victoire 4-0 contre la Finlande, lors de l’avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde. Avec raison : « Nous avons appliqué ce que nous avions prévu », a confié Kimmich à la chaîne ZDF, avant d’analyser : « Nous avons appliqué un pressing haut aussi souvent que possible, ce qui a directement conduit à deux buts (les deuxième et quatrième réalisations). Ensuite, nous avons exploité une action défensive en profondeur : Lenny a lancé Deniz pour le troisième. Enfin, nous avons ouvert le score sur coup de pied arrêté. Nous avons marqué dans presque tous les types d’actions », résume le capitaine. Julian Nagelsmann abonde dans ce sens : « Nous avons aussi inscrit un but en contre-attaque, ce qui fait du bien ; nous avons su souffrir quand il le fallait. Le clean sheet est important, la victoire est logique, poursuivons dans cette voie. »

Malgré ces éloges mérités sur la variété des actions offensives, Nagelsmann n’a pas occulté un passage de la première période où ses joueurs, comme lors des précédents matchs internationaux, ont perdu patience, se sont précipités vers l’avant de manière irréfléchie et ont temporairement perdu le contrôle du match.

Après le 4-0, le sélectionneur a toutefois tempéré cette entorse au plan de jeu en soulignant que « les garçons veulent montrer ce dont ils sont capables », mais il rappelle qu’il n’est jamais dans l’intérêt d’un entraîneur de voir ses joueurs délaisser trop souvent la discipline tactique. « Nous devons avoir encore plus confiance en nos forces », a déclaré l’entraîneur. L’équipe manque toujours de finesse, d’automatismes et de discipline tactique.

Des ajustements que le travail en amont d’un tournoi peut corriger, à condition que Nagelsmann fixe enfin son onze type – un rappel lancé ces dernières semaines par Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich. Deux, voire trois postes demeurent ouverts : David Raum ou Nathaniel Brown à gauche en défense, et Leroy Sané, Lennart Karl ou peut-être Maximilian Beier à droite en attaque. Enfin, malgré deux buts, une passe décisive et une prestation « qui ne te fera jamais sortir de l’équipe » d’après Nagelsmann, le sélectionneur pourrait, ne serait-ce que brièvement, rouvrir le débat – pourtant considéré comme clos – entre Havertz et Undav.