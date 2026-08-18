Parkinson s'est ouvertement plaint du temps additionnel joué lors du match nul spectaculaire 1-1 de son équipe en Championship face au rival gallois Cardiff City. Les Red Dragons semblaient absolument promis à une victoire mémorable pour l'ouverture de la saison, jusqu'aux derniers instants chaotiques de la rencontre.

Parkinson a insisté sur le fait que l'arbitre Andrew Kitchen n'aurait pas dû accorder plus de quatre minutes de temps additionnel. Au lieu de cela, un minimum de six minutes a été affiché au panneau, laissant l'entraîneur de Wrexham complètement perplexe sur son banc de touche.

À la suite d'une faute tardive de George Dobson à l'entrée de la surface, deux autres minutes se sont écoulées avant que Rubin Colwill ne s'avance enfin. Le remplaçant de Cardiff a expédié un coup franc puissant au-dessus du mur de Wrexham et hors de portée du gardien Anthony Patterson pour arracher le point du match nul.