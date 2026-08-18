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Le patron de Wrexham fulmine contre l’arbitre après l’égalisation dévastatrice de Cardiff à la 98e minute
Cruel désillusion en fin de match pour Wrexham
Parkinson s'est ouvertement plaint du temps additionnel joué lors du match nul spectaculaire 1-1 de son équipe en Championship face au rival gallois Cardiff City. Les Red Dragons semblaient absolument promis à une victoire mémorable pour l'ouverture de la saison, jusqu'aux derniers instants chaotiques de la rencontre.
Parkinson a insisté sur le fait que l'arbitre Andrew Kitchen n'aurait pas dû accorder plus de quatre minutes de temps additionnel. Au lieu de cela, un minimum de six minutes a été affiché au panneau, laissant l'entraîneur de Wrexham complètement perplexe sur son banc de touche.
À la suite d'une faute tardive de George Dobson à l'entrée de la surface, deux autres minutes se sont écoulées avant que Rubin Colwill ne s'avance enfin. Le remplaçant de Cardiff a expédié un coup franc puissant au-dessus du mur de Wrexham et hors de portée du gardien Anthony Patterson pour arracher le point du match nul.
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Parkinson s’interroge sur le timing de l’arbitre
L’égalisation tardive, superbe, a été un coup dur pour Wrexham, qui avait défendu avec beaucoup de solidité et de maîtrise pendant presque toute la rencontre. S’exprimant après le coup de sifflet final, Parkinson a clairement fait connaître sa colère au sujet du temps additionnel.
« Je ne sais pas d’où l’arbitre a sorti six minutes, pour être honnête », a déclaré Parkinson, cité par ESPN. « Je pensais que c’était plutôt quatre. Je ne pense pas qu’il y ait eu une blessure en seconde période, et je pensais que le travail était fait.
« Mais nous avons eu assez d’occasions pour tuer le match. Nous aurions vraiment dû être hors de portée. Certaines de nos actions offensives ont été d’un très haut niveau et, à bien des égards, je suis satisfait de la performance, mais évidemment, quand vous encaissez un but en fin de match, ça fait mal. Évidemment, ils mettaient des ballons dans la surface et, très bas en fin de match, nous avons défendu cela. »
Cardiff célèbre un point vital
Pour Cardiff, cette égalisation tardive a eu l’effet d’une immense victoire devant un public à domicile bouillant et hostile. L’entraîneur Brian Barry-Murphy a célébré la frappe sensationnelle de Colwill par une course passionnée le long de la ligne de touche, ce qui lui a ensuite valu un carton jaune.
« Rubin ne s’est entraîné que pendant deux jours, en réalité, donc je n’aurais probablement pas dû le faire entrer aussi tôt que je l’ai fait, a expliqué Barry-Murphy. Mais vu la tournure du match, j’ai eu le sentiment qu’il nous fallait quelque chose d’un peu différent.
« C’est un professionnel irréprochable, il aime le football, il aime le club, donc c’est une figure énorme pour nous ici, je ne peux pas le nier. Il a juste besoin de retrouver du rythme et du volume dans son entraînement, parce qu’il n’a pas eu beaucoup de jours d’entraînement. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
Wrexham va désormais chercher à rebondir rapidement après cette conclusion décevante, alors que le club aborde sa deuxième saison en Championship. Ce résultat frustrant en ouverture fait suite à sa récente élimination au premier tour de la Carabao Cup face à Middlesbrough. L'équipe de Parkinson recevra ensuite Watford au Racecourse Ground pour un match de Championship samedi.
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