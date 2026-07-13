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Jochen Tittmar

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Le pari audacieux de Hansi Flick : Barcelone sera-t-il un défi trop difficile à relever pour Karim Adeyemi ?

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Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
FC Barcelone

Karim Adeyemi s’apprête à quitter le BVB pour rejoindre le FC Barcelone. Quel impact ce transfert imminent aura-t-il pour les trois parties concernées ?

Le transfert imminent de Karim Adeyemi vers le champion en titre de la Primera División surprend. Selon plusieurs sources concordantes, le Borussia Dortmund percevrait 22 millions d’euros, des bonus facilement atteignables jusqu’à neuf millions et une participation de 35 % en cas de revente. Dimanche, le Borussia a confirmé qu’Adeyemi avait été dispensé de l’entraînement en raison de « discussions avec un autre club ». Le président du Barça, Joan Laporta, s’est également exprimé : « Nous sommes très heureux d’accueillir Adeyemi. Nous le suivons depuis un certain temps déjà. Il est dangereux et rapide, et Deco a parfaitement mené à bien ce transfert. La nouvelle est tombée exactement au bon moment. »

A-t-il fait le bon choix ? L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, parviendra-t-il à exploiter de manière plus constante le potentiel de ce joueur de 24 ans ? Et comment le BVB doit-il évaluer cette opération ? SPOX vous apporte les réponses.

  • Karim Adeyemi : talent éternel ou futur cadet de l’élite européenne ?

    Pour Karim Adeyemi, ce transfert est un véritable exercice d'équilibre. À 24 ans, quand on se voit proposer de signer au FC Barcelone, on n'y réfléchit pas à deux fois. On dit oui, tout simplement.

    C’est aussi l’occasion de sortir d’une impasse : en 2026, il était devenu un simple joueur de complément au BVB, la Coupe du monde s’est déroulée sans lui – sa situation à Dortmund était manifestement dans l’impasse.

    À Barcelone, il retrouve Hansi Flick, le sélectionneur sous les ordres duquel il avait fait ses débuts en équipe d’Allemagne en 2021. Spécialiste du jeu de transition, Flick sait valoriser la vitesse fulgurante d’Adeyemi.

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  • FBL-GER-CUP-DORTMUND-LEVERKUSENAFP

    Dans les pas de quel joueur Adeyemi va-t-il marcher à Barcelone ?

    Pourtant, l'exigence sera encore plus élevée à Barcelone qu'à Dortmund. Au Barça, Adeyemi devra faire ses preuves plus souvent et de manière plus régulière. D'autant plus qu'il n'arrive pas en sauveur, mais comme une option de luxe censée renforcer la profondeur de l'effectif. 

    La question du temps de jeu que lui accordera Flick reste ouverte. La fragilité de Raphinha et de Lamine Yamal pourrait toutefois jouer en sa faveur en cas de blessures récurrentes.

    La saison dernière, Marcus Rashford lui a montré la marche à suivre : en tant que doublure, l’Anglais a brillé, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives en 49 matchs officiels, dont seulement 26 comme titulaire. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Le transfert d'Adeyemi à Barcelone constitue, en somme, l'ultime test de sa maturité.

    Après le transfert d'Adeyemi, la piste menant à l'Anglais semble désormais abandonnée ; c'est donc à lui de prendre le relais. Un défi de taille, d'autant plus qu'il devra s'adapter au niveau de jeu spécifique du Barça.

    Avec Raphinha, Yamal, Dani Olmo et la nouvelle recrue Anthony Gordon, la concurrence s’annonce féroce. Le niveau n’est-il pas un ou deux crans trop élevé pour l’Allemand ?

    Une certitude : l’ailier doit désormais franchir un cap en Espagne pour espérer s’imposer. Pour lui, ce transfert au Barça constitue l’ultime test de maturité. S’il échoue, il restera un éternel espoir ; mais s’il réussit, il intégrera l’élite européenne.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelone : le transfert d'Adeyemi n'est pas indispensable

    Pourquoi Flick recrute-t-il un joueur qui a marqué le pas au BVB ? Une réponse possible réside dans la dynamique du jeu catalan. Sous la houlette de Flick, Barcelone pratique parfois un magnifique football de possession, porté par des génies comme Yamal. Mais pour évoluer dans des espaces extrêmement restreints, il faut de temps à autre un élément imprévisible, capable de briser le rythme.

    C’est précisément le rôle que devrait endosser Adeyemi : soulager le duo d’ailiers du Barça et apporter une accélération en profondeur. Polyvalent, il peut évoluer à gauche, à droite, dans l’axe ou en attaque.

    Reste une inconnue : pourquoi le Barça recrute-t-il Adeyemi alors qu’il dispose déjà, pour suppléer Yamal, du jeune Roony Bardghji, arrivé l’an dernier en provenance du FC Copenhague pour 2,5 millions d’euros ?

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le Barça dispose déjà d’une bonne alternative en la personne de Roony Bardghji.

    Le joueur de 20 ans n'a certes disputé que 872 minutes la saison dernière, mais il a tout de même pris part à 28 matchs officiels. Avec deux buts et quatre passes décisives, l'international suédois a démontré à plusieurs reprises son potentiel.

    Malgré ces performances prometteuses, le club, contraint financièrement, a déboursé au moins dix fois le montant du transfert de Bardghji pour recruter Adeyemi, alors qu’il est déjà évident que ce dernier ne s’imposera pas comme titulaire. Pire encore : la place d’Adeyemi ne se libérera pas automatiquement, même si Ferran Torres, courtisé par le Paris Saint-Germain, venait à partir. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Le transfert d’Adeyemi à Barcelone concerne un entraîneur.

    Il est acquis que le Barça va encore renforcer son attaque. Un remplaçant est nécessaire pour Robert Lewandowski, et Julian Álvarez est depuis longtemps la priorité.

    Dans ce contexte, l’arrivée d’Adeyemi apparaît moins comme une nécessité sportive que comme une décision dictée par l’entraîneur. Flick est convaincu de pouvoir faire progresser le jeune attaquant et de l’installer durablement au plus haut niveau. Un choix qui, s’il n’était pas impératif sur le plan sportif, met en lumière l’influence et l’autorité grandissantes de l’Allemand au sein du club.

  • Ole BookGetty Images

    BVB : le transfert d'Adeyemi est un coup double pour Dortmund

    Au vu de la tactique de négociation de Dortmund, le transfert d’Adeyemi est un coup à double tranchant. Bien sûr, céder un joueur de son potentiel pour un montant fixe inférieur à sa valeur marchande supposée fait mal. Mais la réalité était aussi la suivante : le contrat d’Adeyemi courait jusqu’en 2027 et il ne souhaitait pas le prolonger.

    Les positions étaient figées et les prétentions salariales, semble-t-il, très éloignées. Pour le BVB, c’était la dernière chance de monétiser le dossier. Au final, le Borussia récupérera au minimum les 30 millions d’euros investis en 2022, et pourrait même encaisser davantage.

    Reste que Dortmund s’est mis sous pression en laissant traîner les discussions sur une éventuelle prolongation. Le BVB a donc perdu son pouvoir de négociation, le joueur refusant catégoriquement de signer un nouveau bail. En position de faiblesse, le club allemand n’a eu d’autre choix que d’accepter l’offre barcelonaise.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    Le BVB doit utiliser les fonds provenant de la vente d'Adeyemi pour régler ses problèmes les plus pressants.

    Le départ d’Adeyemi apporte surtout de la clarté au BVB. Le salaire libéré doit permettre de renforcer les secteurs prioritaires : le milieu de terrain, aussi bien défensif qu’offensif. Des zones où le club westphalien a souffert d’un manque de structure et d’impact la saison passée.

    De plus, en cédant Adeyemi, le BVB se sépare d’un joueur dont le style apparaissait trop souvent isolé, qui était régulièrement blessé et qui faisait plus souvent la une pour des polémiques en dehors du terrain que pour ses performances. Son départ met fin à un malentendu de quatre ans, car il n’a jamais réussi à exprimer durablement tout son potentiel sur la pelouse. Enfin, le club réalise une économie substantielle sur la masse salariale d’un joueur qui, ces derniers mois, ne faisait que sortir du banc. 

  • Karim Adeyemi : ses statistiques au BVB

    Matchs officielsButsPasses décisivesCartons jaunesCartons jaunes-rougesCartons rouges
    1463625271
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