La stratégie de recrutement estivale de Barcelone a été plongée dans le chaos après une blessure importante de De Jong. Le milieu néerlandais devrait être absent pendant quatre à cinq mois après avoir subi une déchirure du ligament collatéral médial et doit suivre un traitement conservateur. L’urgence de recruter a été renforcée par le fait que l’effectif du club au milieu de terrain s’amenuise à un rythme alarmant. En plus de l’absence de longue durée de De Jong, l’équipe doit également s’adapter au départ de Marc Casado cet été.

Cependant, les contraintes financières continuent de dicter une grande partie de l’activité de Barcelone sur le marché des transferts, ce qui fait d’Ounahi une option particulièrement séduisante, selon El Chiringuito, comme l’a rapporté Mundo Deportivo. Le milieu de 26 ans serait disponible pour environ 10 millions d’euros cet été après la relégation de Gérone de la Liga.







