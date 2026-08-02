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Le milieu de terrain marocain de retour sur les tablettes de Barcelone comme remplaçant du blessé Frenkie de Jong
Barcelone cible Ounahi alors que De Jong est écarté
La stratégie de recrutement estivale de Barcelone a été plongée dans le chaos après une blessure importante de De Jong. Le milieu néerlandais devrait être absent pendant quatre à cinq mois après avoir subi une déchirure du ligament collatéral médial et doit suivre un traitement conservateur. L’urgence de recruter a été renforcée par le fait que l’effectif du club au milieu de terrain s’amenuise à un rythme alarmant. En plus de l’absence de longue durée de De Jong, l’équipe doit également s’adapter au départ de Marc Casado cet été.
Cependant, les contraintes financières continuent de dicter une grande partie de l’activité de Barcelone sur le marché des transferts, ce qui fait d’Ounahi une option particulièrement séduisante, selon El Chiringuito, comme l’a rapporté Mundo Deportivo. Le milieu de 26 ans serait disponible pour environ 10 millions d’euros cet été après la relégation de Gérone de la Liga.
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Une réputation forgée sur la scène mondiale
Ce n’est pas la première fois qu’Ounahi est associé à un transfert vers Barcelone. Le milieu de terrain avait d’abord attiré l’attention de la direction blaugrana pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il avait été l’un des joueurs les plus en vue du Maroc. Ses prestations infatigables et sa qualité technique ont été déterminantes dans le parcours historique de son pays jusqu’aux demi-finales. Après l’élimination de l’Espagne par le Maroc en huitièmes de finale, Ounahi est devenu un nom connu dans toute l’Europe.
Durant cette période, entre fin 2022 et début 2023, Barcelone a effectué un suivi approfondi d’Ounahi. Le club recherchait un renfort à moindre coût au milieu de terrain, mais n’est finalement pas allé jusqu’à une offre formelle. Par conséquent, en janvier 2023, Ounahi a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance d’Angers.
Le Betis devient le principal concurrent
Le FC Barcelone n’est pas le seul club à suivre de près la situation du Marocain. Le club pourrait faire face à une forte concurrence de la part de rivaux nationaux, eux aussi désireux de profiter de la relégation de Girona en deuxième division. Il est avancé que le Real Betis figure parmi les parties intéressées et pourrait être prêt à consentir un effort financier important pour obtenir sa signature. Alors que le joueur souhaiterait, selon les informations, clarifier rapidement son avenir, le FC Barcelone pourrait devoir accélérer s’il veut s’attacher les services de l’ancien joueur de l’OM avant que d’autres prétendants ne finalisent leurs offres lors du mercato actuel.
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L’alternative de la Masia pour Flick
Compte tenu des risques liés au marché des transferts, de nombreuses voix au sein du club estiment que la réponse à la crise De Jong se trouve peut-être déjà à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pour le Barça, l’option la plus judicieuse serait de promouvoir un joueur issu de La Masia. Le centre de formation du Barça a l’habitude de sortir des milieux de terrain à un rythme presque irrésistible, et la situation offre aujourd’hui une opportunité au club. Miser sur la jeunesse a bien servi le FC Barcelone ces dernières années, avec l’émergence de stars comme Lamine Yamal et Pau Cubarsi, preuve que le centre de formation est prêt à répondre présent.
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