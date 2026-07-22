Malgré la menace imminente de sanctions personnelles à l’encontre de leur entraîneur, Southampton a réaffirmé publiquement son soutien. Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Le Southampton Football Club et l’entraîneur principal de l’équipe première, Tonda Eckert, prennent acte des accusations portées aujourd’hui par la FA concernant une violation de la règle E3.1. Tonda et le club continueront à coopérer pleinement et en toute transparence avec la FA.

Notre priorité reste la préparation de la saison 2026-2027 de Championship. Le club réitère son soutien total à Tonda et à son staff, alors que nous poursuivons notre objectif de retrouver la Premier League.

« Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires tant que la procédure est en cours, mais nous tiendrons les supporters informés dès que nous serons en mesure de le faire. »

Cette prise de position confirme les déclarations du propriétaire du club, Dragan Solak, qui avait rapidement affiché son soutien au tacticien allemand après l’éclatement de l’affaire. Solak a qualifié Eckert d’« entraîneur extrêmement talentueux » et a estimé qu’il méritait une seconde chance pour rectifier ses erreurs.