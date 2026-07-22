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Le manager de Southampton, Tonda Eckert, est accusé d'avoir commis trois infractions aux règles de la FA à la suite du scandale du « Spygate »
La FA prend des mesures à la suite d'une enquête sur des faits d'espionnage
Comme l'a annoncé la FA, cette décision fait suite à une enquête approfondie sur des activités clandestines liées aux matchs contre Oxford United, Ipswich Town et Middlesbrough la saison passée. Les preuves montrent que le club a chargé un stagiaire analyste de filmer les séances d'entraînement des adversaires pour obtenir un avantage tactique, pratique qu'Eckert a ensuite admise.
Eckert dispose désormais de sept jours pour répondre à ces accusations, même si un reportage de talkSPORT suggère qu’il ne contestera pas les conclusions. Ce nouveau rebondissement intervient après la disqualification des Saints des play-offs du Championship en mai. Bien que le club ait battu Middlesbrough 2-1 au score cumulé sur le terrain, il a finalement été remplacé en finale par son adversaire suite à l’intervention de la commission disciplinaire de l’EFL.
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Le club de Southampton réitère son soutien inconditionnel à son entraîneur.
Malgré la menace imminente de sanctions personnelles à l’encontre de leur entraîneur, Southampton a réaffirmé publiquement son soutien. Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Le Southampton Football Club et l’entraîneur principal de l’équipe première, Tonda Eckert, prennent acte des accusations portées aujourd’hui par la FA concernant une violation de la règle E3.1. Tonda et le club continueront à coopérer pleinement et en toute transparence avec la FA.
Notre priorité reste la préparation de la saison 2026-2027 de Championship. Le club réitère son soutien total à Tonda et à son staff, alors que nous poursuivons notre objectif de retrouver la Premier League.
« Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires tant que la procédure est en cours, mais nous tiendrons les supporters informés dès que nous serons en mesure de le faire. »
Cette prise de position confirme les déclarations du propriétaire du club, Dragan Solak, qui avait rapidement affiché son soutien au tacticien allemand après l’éclatement de l’affaire. Solak a qualifié Eckert d’« entraîneur extrêmement talentueux » et a estimé qu’il méritait une seconde chance pour rectifier ses erreurs.
Détails des opérations « Spygate »
L'enquête a mis au jour une véritable méthode de renseignement, vivement critiquée par la commission pour les pressions exercées sur les jeunes employés chargés de la reconnaissance. L'affaire a éclaté lorsque William Salt, un stagiaire, a été surpris en train de filmer Middlesbrough au Riverside Stadium. On a ensuite découvert que le club avait également ciblé d'autres adversaires, cherchant à percer les secrets tactiques d'Oxford United et à surveiller la condition physique du milieu de terrain de Boro, Hayden Hackney. Eckert a depuis présenté ses excuses pour le préjudice et la perturbation causés.
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Se préparer à une saison qui s’annonce difficile
Le timing de ces accusations est pour le moins malvenu, alors que Southampton s’apprête à entamer une saison de Championship éprouvante, dès le 16 août sur la pelouse de Watford. Après avoir manqué de peu la montée en Premier League suite à leur exclusion, les Saints devront désormais composer avec un handicap de quatre points dès l’entame du championnat. Le projet à long terme du club reste néanmoins axé sur Eckert, sous contrat jusqu’en juin 2027.
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