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Le GOAT de l’Angleterre ! Gary Lineker fait une énorme déclaration sur Jude Bellingham après l’évaluation de Micah Richards
Richards remet en question les qualités techniques de Bellingham
Le débat autour du plafond de Bellingham a atteint son paroxysme après les récentes performances de l’Angleterre, Lineker et Richards proposant des points de vue contrastés sur le profil technique du milieu de terrain.
Si Bellingham a été le cœur battant de la sélection nationale durant la campagne 2026/27 de Ligue des nations, Richards a estimé que le joueur de 23 ans manquait encore de certaines qualités esthétiques présentes chez ses coéquipiers. L’ancien défenseur de Manchester City a avancé que le joueur du Real Madrid ne possédait pas le même niveau de grâce naturelle que d’autres créateurs de l’effectif.
« Jude Bellingham n’a pas le flair de Cole Palmer ni la qualité de toucher de balle de Phil Foden », a déclaré Richards lors d’un récent épisode du podcast The Rest Is Football. « Dans tout le reste, il est à 9 sur 10. Et sa confiance est à 10 sur 10. Quoi qu’il fasse, il y croit. »
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Lineker s’oppose à Richards sur la qualité de Bellingham
Cette évaluation a suscité une réplique immédiate de Lineker, soutien affiché de l’ancien prodige de Birmingham City depuis son adolescence au Borussia Dortmund. Lineker n’a pas tardé à défendre la qualité technique qui a fait de Bellingham un élément incontournable dans la capitale espagnole.
Répondant directement à la critique sur le contrôle rapproché du joueur, Lineker a insisté sur le fait que la capacité de Bellingham à se sortir de petits espaces est en réalité l’un de ses plus grands atouts. « Je ne suis pas d’accord avec toi sur ce point, Micah, la qualité de toucher de balle de Jude est incroyablement bonne. La manière dont il se retourne et élimine les gens. Je crois que Jude pourrait finir comme le plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre », a déclaré Lineker.
Cette déclaration forte place Bellingham devant des icônes comme Bobby Moore, Bobby Charlton et Harry Kane dans la hiérarchie hypothétique des plus grands joueurs anglais de l’histoire, à condition qu’il maintienne sa trajectoire actuelle.
Keane se joint au concert d’éloges
Le débat autour du statut de Bellingham s’est intensifié après qu’il a orchestré une monumentale victoire 7-0 contre la Croatie à Rijeka. Bellingham a été la star incontestée de la rencontre, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives pour démanteler complètement l’adversaire. Sa prestation s’est caractérisée par une activité incessante et un niveau de maturité qui dément son âge, poussant Roy Keane à suggérer que tout lui est possible pour le jeune milieu de terrain alors qu’il continue de progresser sous la direction de Thomas Tuchel.
« Je pense qu’il y a encore beaucoup plus à venir de la part de [Bellingham], a déclaré Keane sur ITV. Bellingham peut devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Son attitude avec l’Angleterre récemment... Je l’ai félicité pour être fantastique avec le ballon, mais ce qu’il fait sans le ballon. Cela tire tous ces joueurs vers le haut. »
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En route vers le statut de légende
La candidature de Bellingham au statut de plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre est appuyée par une remarquable régularité individuelle. Il a été désigné Joueur de l’année de l’équipe d’Angleterre masculine pendant deux saisons consécutives, ce qui reflète son statut d’élément le plus influent de la sélection. Son bilan dans les grands tournois est tout aussi impressionnant : il a déjà obtenu une place dans le meilleur onze de la Coupe du monde et s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus prolifiques de l’histoire de la sélection, avec 14 buts et 13 passes décisives en seulement 59 apparitions.
Le test ultime pour les références de Bellingham dans le débat du « GOAT » viendra probablement à domicile, lors de l’Euro 2028. Mener l’Angleterre à son premier trophée majeur depuis 1966 mettrait sans doute fin au débat en sa faveur, en lui apportant le palmarès collectif à la hauteur de ses statistiques extraordinaires et de ses distinctions individuelles.
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