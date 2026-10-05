Le GOAT de l’Angleterre ! Gary Lineker fait une énorme déclaration sur Jude Bellingham après l’évaluation de Micah Richards

Le débat autour du plafond de Bellingham a atteint son paroxysme après les récentes performances de l’Angleterre, Lineker et Richards proposant des points de vue contrastés sur le profil technique du milieu de terrain.

Si Bellingham a été le cœur battant de la sélection nationale durant la campagne 2026/27 de Ligue des nations, Richards a estimé que le joueur de 23 ans manquait encore de certaines qualités esthétiques présentes chez ses coéquipiers. L’ancien défenseur de Manchester City a avancé que le joueur du Real Madrid ne possédait pas le même niveau de grâce naturelle que d’autres créateurs de l’effectif.

« Jude Bellingham n’a pas le flair de Cole Palmer ni la qualité de toucher de balle de Phil Foden », a déclaré Richards lors d’un récent épisode du podcast The Rest Is Football. « Dans tout le reste, il est à 9 sur 10. Et sa confiance est à 10 sur 10. Quoi qu’il fasse, il y croit. »