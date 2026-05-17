Ces derniers temps, de nombreuses discussions ont eu lieu au sujet d'un retour de Manuel Neuer en équipe nationale allemande pour la Coupe du monde 2026. Le FC Bayern Munich vient de communiquer un diagnostic suite à son remplacement lors du dernier match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne.
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Le FC Bayern Munich a communiqué le diagnostic : Manuel Neuer sera-t-il apte pour la Coupe du monde ?
Selon le communiqué officiel du club, le gardien de but « doit actuellement lever le pied en raison de problèmes musculaires au mollet gauche, a révélé un examen du service médical du FC Bayern ».
«J’ai simplement ressenti une gêne du côté gauche. J’avais quelques problèmes au mollet et je ne voulais pas prendre de risque», a expliqué Neuer dimanche à la chaîne BR.
Le club bavarois, détenteur du record de titres, n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité, ni indiqué s’il serait rétabli pour la finale de la Coupe d’Allemagne, samedi prochain face au VfB Stuttgart.
Neuer s'est déjà blessé à plusieurs reprises au mollet.
Reste que Neuer a connu plusieurs pépins au mollet ces derniers temps. Le champion du monde 2014 a déjà manqué trois matchs de Bundesliga la saison passée en raison d’une déchirure musculaire à ce même mollet.
L’impact de cette blessure sur une éventuelle sélection pour la Coupe du monde reste à évaluer. Selon Sky, le retour du gardien de 40 ans serait déjà acté, mais Nagelsmann n’a pas confirmé samedi soir dans l’émission ZDF-Sportstudio.