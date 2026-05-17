Selon le communiqué officiel du club, le gardien de but « doit actuellement lever le pied en raison de problèmes musculaires au mollet gauche, a révélé un examen du service médical du FC Bayern ».

«J’ai simplement ressenti une gêne du côté gauche. J’avais quelques problèmes au mollet et je ne voulais pas prendre de risque», a expliqué Neuer dimanche à la chaîne BR.

Le club bavarois, détenteur du record de titres, n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité, ni indiqué s’il serait rétabli pour la finale de la Coupe d’Allemagne, samedi prochain face au VfB Stuttgart.