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Le FC Barcelone refuse de prendre le moindre risque ! Le géant catalan ouvre des discussions pour améliorer les contrats d’Abdelkarim, Espart et Farinas après leurs percées fracassantes
Protéger la prochaine génération au Camp Nou
Alors que l’activité frénétique du mercato estival appartient désormais au passé, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et son équipe technique n’ont pas perdu de temps pour se concentrer sur les dossiers internes. L’objectif est clair : le club doit mettre à jour les contrats de ses jeunes les plus prometteurs, qui sont passés des catégories de jeunes à l’équipe première de Hansi Flick. Les accords actuels de ces joueurs sont considérés comme dépassés, puisqu’ils avaient été signés à l’origine lorsqu’ils évoluaient encore chez les jeunes ou en équipe réserve.
Selon SPORT, la direction de la Ciutat Esportiva Joan Gamper est déterminée à éviter toute possibilité de perdre ses plus grands talents à cause de clauses libératoires abordables. Les négociations avec les représentants d’Abdelkarim, Espart et Farinas ont commencé il y a environ deux semaines, et un optimisme partagé entoure une résolution rapide.
Le FC Barcelone espère que tous les documents seront signés et finalisés d’ici la fin du mois, afin de s’assurer que le trio reste un élément central du projet à long terme du club, tout en dissuadant les rivaux européens qui ont commencé à se manifester.
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Espart : la révélation polyvalente
Espart est sans doute la grande révélation du début de saison en Catalogne. L’adolescent polyvalent a déjà gagné la confiance de Flick, en étant titularisé lors des trois premiers matches de Liga de la saison.
Sa capacité à évoluer avec maturité à plusieurs postes a impressionné le staff technique, au point de se voir attribuer le numéro 12. Toutefois, sa clause libératoire actuelle n’est que de 20 M€ : un montant fixé durant ses années de formation à l’académie et qui ne reflète plus sa valeur marchande.
En réponse à son ascension fulgurante, le club entend adopter une stratégie similaire à celles utilisées avec Lamine Yamal et Pau Cubarsi. Cela consiste à fixer une clause libératoire dissuasive et colossale, qui reflète la confiance totale du club en son potentiel.
L’ascension fulgurante d’Abdelkarim depuis Al Ahly
La situation autour d’Abdelkarim est peut-être la plus urgente pour la direction du FC Barcelone. L’attaquant égyptien a rejoint le club en provenance d’Al Ahly, et sa clause libératoire actuelle est fixée à un modeste montant de 15 millions d’euros. Cette valorisation est devenue obsolète après un été qui l’a vu briller à la Coupe du monde des jeunes et faire ses débuts en compétition officielle avec l’équipe première. Flick considère l’attaquant comme un élément clé de ses plans tactiques, et le club est prêt à prendre des mesures drastiques pour protéger son inscription.
Selon certaines informations, la nouvelle proposition du FC Barcelone pour le joueur de 18 ans prévoit une augmentation spectaculaire, par dix, de son indemnité de départ. Le plan consiste à porter la clause à 150 millions d’euros, mettant ainsi fin à tout espoir, pour les autres clubs, de réaliser une bonne affaire. Les relations entre le club et l’entourage du joueur sont excellentes, et la proposition devrait être acceptée sans frictions majeures.
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L’influence de Flick sur Brian Farinas
Farinas est un autre jeune joueur dont la trajectoire de carrière a été modifiée par l’arrivée de l’entraîneur allemand. Alors qu’il était proche d’un transfert à Gérone pendant l’été, Flick est intervenu personnellement pour bloquer l’opération, insistant sur le fait que le milieu de terrain avait un rôle à jouer dans la rotation de l’équipe première.
Farinas a depuis hérité du numéro 4, précédemment porté par Ronald Araujo, et il est désormais considéré comme un membre à part entière de l’effectif professionnel. Comme ses pairs, sa clause actuelle de 20 M€ est perçue comme une faiblesse à laquelle il faut remédier immédiatement.
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