Alors que l’activité frénétique du mercato estival appartient désormais au passé, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et son équipe technique n’ont pas perdu de temps pour se concentrer sur les dossiers internes. L’objectif est clair : le club doit mettre à jour les contrats de ses jeunes les plus prometteurs, qui sont passés des catégories de jeunes à l’équipe première de Hansi Flick. Les accords actuels de ces joueurs sont considérés comme dépassés, puisqu’ils avaient été signés à l’origine lorsqu’ils évoluaient encore chez les jeunes ou en équipe réserve.

Selon SPORT, la direction de la Ciutat Esportiva Joan Gamper est déterminée à éviter toute possibilité de perdre ses plus grands talents à cause de clauses libératoires abordables. Les négociations avec les représentants d’Abdelkarim, Espart et Farinas ont commencé il y a environ deux semaines, et un optimisme partagé entoure une résolution rapide.

Le FC Barcelone espère que tous les documents seront signés et finalisés d’ici la fin du mois, afin de s’assurer que le trio reste un élément central du projet à long terme du club, tout en dissuadant les rivaux européens qui ont commencé à se manifester.