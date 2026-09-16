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Le doublé de Tammy Abraham envoie Aston Villa au quatrième tour de la Carabao Cup
Doublé d’Abraham pour faire tomber Coventry
Abraham a livré une brillante performance et a aidé Aston Villa à battre Coventry City 3-1 pour se qualifier pour le quatrième tour de la Carabao Cup. L’attaquant anglais a trouvé le chemin des filets à deux reprises, ouvrant le score dès la septième minute lors d’une victoire maîtrisée pour l’équipe d’Emery.
Ross Barkley a également marqué, d’une tête bien placée avant la pause. Ce succès en coupe a offert à Aston Villa un coup de boost bienvenu, alors que le club cherche à retrouver un peu d’élan après un début de campagne nationale difficile.
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Un attaquant envoie un message à Emery
La prestation décisive d'Abraham a constitué la réponse parfaite à son entraîneur. Emery aurait été disposé à laisser partir l'attaquant durant le mercato estival, le mettant clairement au défi d'en montrer davantage sur le terrain.
Refusant de s'effacer, Abraham a repoussé des départs en prêt à Ipswich Town comme à Everton afin de se battre pour sa place. Son intense désir de prouver sa valeur a été évident tout au long de cette rencontre contre Coventry.
La pression sur Abraham s'était accentuée après l'arrivée de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea pour 65 millions de £. Toutefois, ses deux finitions pleines de sang-froid ont montré qu'il reste un atout de très grande valeur pour Aston Villa.
Les fragilités défensives coûtent cher aux Sky Blues en difficulté
Emery a procédé à sept changements dans l’équipe de Villa battue par Nottingham Forest, et son effectif remanié a facilement profité de la faiblesse axiale de Coventry. Les visiteurs ont brièvement vacillé lorsque Victor Torp a remis les deux équipes à égalité grâce à un superbe coup franc de 25 yards en pleine lucarne, tandis que Gustavo Hamer est lui aussi passé tout près sur une frappe lointaine.
Cependant, Barkley, laissé sans marquage, a marqué de la tête sur corner avant la pause, punissant une équipe de Coventry qui a désormais encaissé 15 buts toutes compétitions confondues cette saison. Cette vulnérabilité défensive faisait directement suite à la morne défaite 5-0 à domicile contre Brighton dimanche.
John McGinn avait plus tôt menacé le but avant qu’Abraham ne scelle finalement la victoire. Juste avant l’heure de jeu, l’attaquant s’est facilement défait du débutant Stephen Mfuni avant de reprendre le corner de McGinn et d’éteindre les espoirs de Coventry.
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Aston Villa cherche à surfer sur son élan après sa qualification en coupe
Assurer sa place au quatrième tour offre à Villa une occasion précieuse de prendre de l’élan. Après avoir perdu trois de ses quatre premiers matches de Premier League, l’équipe d’Emery avait désespérément besoin d’un résultat positif pour se stabiliser et retrouver de la confiance.
Pour Abraham, mettre fin à une disette de buts qui durait depuis avril pourrait servir de déclic pour relancer sa saison. Il espère que cette prestation dominatrice en coupe lui vaudra une place de titulaire lors des prochains matches de championnat.
Dans le même temps, la saison de Coventry menace déjà de tourner au cauchemar. Avec une cinquième défaite en six matches malgré son premier but à domicile de la saison, le club fait face à une bataille difficile pour redresser une forme très inquiétante.
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