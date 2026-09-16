Le doublé de Tammy Abraham envoie Aston Villa au quatrième tour de la Carabao Cup

La prestation décisive d'Abraham a constitué la réponse parfaite à son entraîneur. Emery aurait été disposé à laisser partir l'attaquant durant le mercato estival, le mettant clairement au défi d'en montrer davantage sur le terrain.

Refusant de s'effacer, Abraham a repoussé des départs en prêt à Ipswich Town comme à Everton afin de se battre pour sa place. Son intense désir de prouver sa valeur a été évident tout au long de cette rencontre contre Coventry.

La pression sur Abraham s'était accentuée après l'arrivée de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea pour 65 millions de £. Toutefois, ses deux finitions pleines de sang-froid ont montré qu'il reste un atout de très grande valeur pour Aston Villa.