Le dirigeant du Bayern Munich fait le point sur le contrat d'Harry Kane et confirme sa position concernant le transfert de Michael Olise

Alors que l’avenir de Kane semble se préciser, le Bayern a lancé un avertissement clair concernant Olise. L’ailier français, en pleine forme, joue un rôle clé dans la quête du triplé des Bavarois cette saison. Malgré l’intérêt de la Premier League, notamment de Liverpool qui cherche un successeur à Mohamed Salah, le club allemand ne compte pas s’en séparer.

Rummenigge s’est montré catégorique au sujet de l’ancien joueur de Crystal Palace, affirmant qu’aucune somme d’argent ne pourrait inciter le club à s’en séparer. « C’est un joueur formidable. J’apprécie également son caractère réservé et sa quasi-timidité face aux médias. C’est rare de nos jours. C’est un type formidable, et sur le terrain, il est exceptionnel ; sa façon de jouer au football est presque magique. En 2009, Chelsea avait présenté une offre colossale pour Franck Ribéry, alors record mondial. J’ai alors consulté notre directeur financier de l’époque, Karl Hopfner, et Uli Hoeneß. Nous avons alors pris une décision fondamentale : à l’avenir, nous ne vendrions jamais un joueur qui nous manquerait sur le terrain. Et cette règle tacite s’applique encore aujourd’hui. Pour un joueur comme Olise, aucun prix ne nous ferait fléchir. »