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Le dirigeant du Bayern Munich fait le point sur le contrat d'Harry Kane et confirme sa position concernant le transfert de Michael Olise
L'évolution de l'équipe sous la direction de Vincent Kompany
L’influence de Kane à l’Allianz Arena dépasse son bilan de 138 buts en 141 matches. Rummenigge souligne que, sous la houlette de l’entraîneur Vincent Kompany, l’attaquant chevronné a transformé son jeu. Il n’est plus seulement un numéro neuf classique : il s’est mué en « attaquant de liaison », capable de redescendre sur le terrain pour relancer le jeu. Cette flexibilité tactique est devenue un pilier de la stratégie offensive du Bayern. Membre du conseil de surveillance du Bayern, il a souligné que cette évolution était « très importante » pour le rythme global de l’équipe.
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Les discussions sur le contrat de Kane devraient débuter prochainement.
Rummenigge a annoncé que le club entamera des négociations contractuelles officielles avec Kane dès la fin de la saison en cours. L’attaquant de 32 ans est toujours sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027. Interrogé par t-online, Rummenigge a souligné l’importance de l’avant-centre. « Recruter Harry Kane à Munich a été un coup de maître dans l’histoire du club », a-t-il affirmé. « On sait qu’il disposait d’une clause libératoire. Il ne l’a pas activée et a fait savoir qu’il resterait sans aucun doute à Munich. Comme convenu, les responsables opérationnels s’entretiendront avec lui à un moment donné après la saison. »
La position sur Olise
Alors que l’avenir de Kane semble se préciser, le Bayern a lancé un avertissement clair concernant Olise. L’ailier français, en pleine forme, joue un rôle clé dans la quête du triplé des Bavarois cette saison. Malgré l’intérêt de la Premier League, notamment de Liverpool qui cherche un successeur à Mohamed Salah, le club allemand ne compte pas s’en séparer.
Rummenigge s’est montré catégorique au sujet de l’ancien joueur de Crystal Palace, affirmant qu’aucune somme d’argent ne pourrait inciter le club à s’en séparer. « C’est un joueur formidable. J’apprécie également son caractère réservé et sa quasi-timidité face aux médias. C’est rare de nos jours. C’est un type formidable, et sur le terrain, il est exceptionnel ; sa façon de jouer au football est presque magique. En 2009, Chelsea avait présenté une offre colossale pour Franck Ribéry, alors record mondial. J’ai alors consulté notre directeur financier de l’époque, Karl Hopfner, et Uli Hoeneß. Nous avons alors pris une décision fondamentale : à l’avenir, nous ne vendrions jamais un joueur qui nous manquerait sur le terrain. Et cette règle tacite s’applique encore aujourd’hui. Pour un joueur comme Olise, aucun prix ne nous ferait fléchir. »
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Un message ferme à l'adresse des concurrents européens
Max Eberl, le directeur général du Bayern, a réaffirmé que le club ne cédera pas à d’éventuelles offres pour Olise, écartant net l’idée qu’une proposition mirobolante puisse faire fléchir la direction. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international français, auteur de 19 buts et 26 passes décisives cette saison, est l’un des joueurs les plus convoités du Vieux Continent. Mais face à la position unanime des dirigeants bavarois, les prétendants européens devront se tourner vers d’autres cibles.
Olise et Kane retrouveront la pelouse mardi soir, pour le match aller de leur demi-finale de Ligue des champions sur la pelouse du PSG.