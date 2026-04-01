Le coût de l'arrêt international... Le FC Barcelone va-t-il en payer le prix fort ?

Mundo Deportivo ajoute : « Du côté positif, aucun autre blessé grave n'est à déplorer parmi les autres internationaux. Le jeune Xavi Espart a dominé le classement des minutes jouées (257 minutes) avec l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans et a contribué à la qualification de l'équipe pour le Championnat d'Europe, suivi de Lewandowski (180 minutes), puis de Ronald Araujo (135 minutes) qui a participé aux deux matchs amicaux de l'Uruguay. »
Elle a ajouté : « Quant à LamineYamal, il a disputé 108 minutes avec l'équipe nationale A, tandis que sept joueurs espagnols ont joué un nombre variable de minutes sous la houlette de Luis de la Fuente. »
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Les internationaux s'apprêtent à rejoindre progressivement les entraînements du FC Barcelone dans les prochains jours, en vue d'un match difficile contre l'Atlético de Madrid samedi prochain au stade Metropolitano, dans le cadre des efforts de l'équipe pour reprendre la tête de la Liga.
Le journal conclut par une question en suspens : « Le FC Barcelone parviendra-t-il à surmonter la fatigue et les nouvelles absences sans en payer le prix fort ? »