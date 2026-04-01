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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Le coût de l'arrêt international... Le FC Barcelone va-t-il en payer le prix fort ?

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Deux coups durs qui font mal à l'équipe catalane

Le FC Barcelone traverse une période de transition délicate après la fin de la trêve internationale, alors que les internationaux s'apprêtent à réintégrer progressivement l'équipe.

La participation des 15 joueurs internationaux aux stages de leurs sélections respectives a été marquée par de nombreux défis physiques et psychologiques, dans un calendrier de matchs chargé précédant la reprise des compétitions nationales.

Le staff technique du Barça, dirigé par l'Allemand Hans Flick, espère que la fatigue accumulée n'aura pas d'impact négatif sur les performances de l'équipe lors des prochains matchs, d'autant plus que la phase décisive de la saison en cours approche, tant au niveau national qu'européen.

  • Un double coup dur

    Cependant, cette trêve internationale a porté un double coup dur au club catalan, puisque l'ailier brésilien Raphinha s'est blessé lors de la défaite du Brésil face à la France (1-2) en match amical, plus précisément au biceps fémoral de la jambe droite.

    Selon le journal Mundo Deportivo, Raphinha sera absent des terrains pendant environ cinq semaines, ce qui représente une perte importante pour l'attaque du club catalan.

    Le journal ajoute : « Les Blaugrana encaissent également un deuxième coup dur sur le plan psychologique, après que l'attaquant polonais Robert Lewandowski a vu s'envoler son rêve de participer à la Coupe du monde 2026 suite à la défaite de son équipe face à la Suède (3-2) lors de la finale des barrages européens, lundi soir.

    Déçu par cette élimination, Lewandowski a exprimé sa perplexité en déclarant : « Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. »

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  • Barcelone et le coût de l'épuisement ?

    Mundo Deportivo ajoute : « Du côté positif, aucun autre blessé grave n'est à déplorer parmi les autres internationaux. Le jeune Xavi Espart a dominé le classement des minutes jouées (257 minutes) avec l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans et a contribué à la qualification de l'équipe pour le Championnat d'Europe, suivi de Lewandowski (180 minutes), puis de Ronald Araujo (135 minutes) qui a participé aux deux matchs amicaux de l'Uruguay. »

    Elle a ajouté : « Quant à LamineYamal, il a disputé 108 minutes avec l'équipe nationale A, tandis que sept joueurs espagnols ont joué un nombre variable de minutes sous la houlette de Luis de la Fuente. »

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    Les internationaux s'apprêtent à rejoindre progressivement les entraînements du FC Barcelone dans les prochains jours, en vue d'un match difficile contre l'Atlético de Madrid samedi prochain au stade Metropolitano, dans le cadre des efforts de l'équipe pour reprendre la tête de la Liga.

    Le journal conclut par une question en suspens : « Le FC Barcelone parviendra-t-il à surmonter la fatigue et les nouvelles absences sans en payer le prix fort ? »