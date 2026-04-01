Le coût de l'arrêt international... Le FC Barcelone va-t-il en payer le prix fort ?

Cependant, cette trêve internationale a porté un double coup dur au club catalan, puisque l'ailier brésilien Raphinha s'est blessé lors de la défaite du Brésil face à la France (1-2) en match amical, plus précisément au biceps fémoral de la jambe droite.

Selon le journal Mundo Deportivo, Raphinha sera absent des terrains pendant environ cinq semaines, ce qui représente une perte importante pour l'attaque du club catalan.

Le journal ajoute : « Les Blaugrana encaissent également un deuxième coup dur sur le plan psychologique, après que l'attaquant polonais Robert Lewandowski a vu s'envoler son rêve de participer à la Coupe du monde 2026 suite à la défaite de son équipe face à la Suède (3-2) lors de la finale des barrages européens, lundi soir.

Déçu par cette élimination, Lewandowski a exprimé sa perplexité en déclarant : « Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. »

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