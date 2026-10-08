Le commissaire de la MLS, Don Garber, exhorte Harry Kane à suivre Lionel Messi en Amérique, comme cible de transfert « de rêve »

Garber a exprimé son souhait de voir Kane traverser l’Atlantique. L’attaquant du Bayern, âgé de 33 ans, a récemment révélé son intérêt pour un déménagement en Amérique du Nord à terme, ce qui a d’abord suscité des discussions autour d’une éventuelle carrière comme kicker en NFL.

Kane reste dans une forme spectaculaire, aussi bien en club qu’en sélection, ayant récemment célébré sa 125e apparition avec l’Angleterre par son 91e but international contre la Tchéquie. Cependant, Garber espère que le prolifique avant-centre passera du temps en MLS avant de fouler les terrains de football américain.

Attirer le capitaine de l’Angleterre aux États-Unis représenterait un autre énorme coup pour la compétition. Garber voit dans l’intérêt sincère de Kane la preuve que leur stratégie à long terme visant à construire une ligue respectée à l’échelle mondiale commence enfin à porter ses fruits.