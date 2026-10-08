AFP
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Le commissaire de la MLS, Don Garber, exhorte Harry Kane à suivre Lionel Messi en Amérique, comme cible de transfert « de rêve »
Le patron de la MLS se félicite de l’intérêt pour Kane
Garber a exprimé son souhait de voir Kane traverser l’Atlantique. L’attaquant du Bayern, âgé de 33 ans, a récemment révélé son intérêt pour un déménagement en Amérique du Nord à terme, ce qui a d’abord suscité des discussions autour d’une éventuelle carrière comme kicker en NFL.
Kane reste dans une forme spectaculaire, aussi bien en club qu’en sélection, ayant récemment célébré sa 125e apparition avec l’Angleterre par son 91e but international contre la Tchéquie. Cependant, Garber espère que le prolifique avant-centre passera du temps en MLS avant de fouler les terrains de football américain.
Attirer le capitaine de l’Angleterre aux États-Unis représenterait un autre énorme coup pour la compétition. Garber voit dans l’intérêt sincère de Kane la preuve que leur stratégie à long terme visant à construire une ligue respectée à l’échelle mondiale commence enfin à porter ses fruits.
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Réaliser un rêve de longue date dans le football
Garber estime qu'attirer des superstars mondiales comme Kane correspond exactement à ce qu'avaient imaginé les fondateurs de la ligue. Il a souligné que l'arrivée de Messi à l'Inter Miami a prouvé que la MLS pouvait rivaliser avec les géants traditionnels européens et les offres lucratives en provenance d'Arabie saoudite.
« J'adorerais qu'il fasse ça », a déclaré Garber, cité par ESPN. « Je pense que, pour moi, c'est l'accomplissement du rêve que nous avions de construire une véritable ligue de football qui ferait avancer une nation de football. Cela peut sembler familier, mais en réalité, nous l'avons écrit noir sur blanc.
« Nous voulions créer quelque chose qui amènerait les Harry Kane de ce monde à se dire : “J'aimerais bien jouer en MLS.” Et je pense que Messi l'a prouvé. Ce fut un processus compétitif, consistant à faire en sorte que nous ayons une dynamique meilleure qu'un retour au Barça, une dynamique qui ne lui donnerait pas envie de jouer en Arabie saoudite.
L’effet Beckham et Messi
Garber, qui se prépare à quitter son poste de commissaire pour devenir président à la fin de l'année, reste éternellement reconnaissant envers David Beckham. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a transformé le paysage du football américain lorsqu'il a rejoint le LA Galaxy.
L'arrivée révolutionnaire de Beckham a apporté une crédibilité essentielle et a ouvert la voie à d'autres stars de premier plan comme Thierry Henry. Cette dynamique s'est encore accélérée lorsque Beckham a contribué à la création de l'Inter Miami et a obtenu la signature de Messi en 2023.
« David a mis cette ligue sur la voie de la crédibilité et du respect. Au sommet de sa carrière, il est venu à LA », a expliqué Garber. « Il est arrivé en Major League Soccer et a montré au monde que cette ligue pouvait être compétitive, qu'elle pouvait être respectée, qu'elle pouvait être amusante, qu'elle pouvait compter de grands joueurs.
« Cela a attiré Henry et beaucoup, beaucoup d'autres joueurs juste après, donc sans David, il n'y aurait probablement pas de Major League Soccer. Cela dit, la Major League Soccer ne serait pas un phénomène mondial et ne serait pas vraiment dans le cœur et l'esprit de presque tout le monde sans Leo Messi. »
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Faire passer la MLS au niveau supérieur
Depuis sa prise de fonctions en 1999, Garber a supervisé la transformation des États-Unis en plus grand marché commercial du monde pour le football. L’objectif est désormais de traduire cette réussite en dehors du terrain par une domination régulière sur le terrain face aux meilleurs clubs d’Europe et d’Amérique du Sud.
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