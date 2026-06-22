Deux renforts majeurs sont sur le point d’être finalisés pour l’avenir du club. Un accord a été conclu avec le Cruzeiro : le latéral gauche brésilien Kaiki Bruno, 23 ans, arrivera en prêt avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Le milieu de terrain Luis Milla (né en 1994) débarque quant à lui de Getafe : auteur de 10 passes décisives et d’un but la saison passée sous les ordres de Bordalás, il sera libéré contre une indemnité de 6 millions d’euros. Enfin, les discussions se poursuivent avec le Borussia Dortmund au sujet de Yan Couto, mais ce dossier devrait prendre davantage de temps.