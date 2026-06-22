Le Como, qui voit grand après sa qualification historique pour la phase degroupes de la Ligue des champions 2026/2027, s’apprête à recruter deux joueurs de premier plan. Ces arrivées pourraient toutefois se rajouter à la confirmation, très attendue, de la présence de Nico Paz dans l’effectif dirigé par Cesc Fàbregas. Selon Sky Sport, une réunion avec le Real Madrid est déjà prévue pour finaliser cette prolongation du meneur de jeu argentin.
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Le club de Como s’apprête à réaliser un double coup : il finalise deux renforts et rencontrera jeudi le Real Madrid pour finaliser le transfert de Nico Paz
Jeudi, la rencontre.
Le club lombard souhaite convaincre le Real Madrid de laisser le jeune talent argentin sur les bords du lac pour une saison supplémentaire, tout en renégociant les modalités financières liées à sa valorisation et à la future option d’achat. Conscients de détenir une pépite, les Merengues lui accordent naturellement une valeur élevée. Jeudi, les propriétaires indonésiens du club s’entretiendront avec la direction madrilène pour définir la meilleure stratégie concernant Nico Paz.
DOUBLE COUP Le club a réalisé un double coup magistral sur le marché des transferts.
Deux renforts majeurs sont sur le point d’être finalisés pour l’avenir du club. Un accord a été conclu avec le Cruzeiro : le latéral gauche brésilien Kaiki Bruno, 23 ans, arrivera en prêt avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Le milieu de terrain Luis Milla (né en 1994) débarque quant à lui de Getafe : auteur de 10 passes décisives et d’un but la saison passée sous les ordres de Bordalás, il sera libéré contre une indemnité de 6 millions d’euros. Enfin, les discussions se poursuivent avec le Borussia Dortmund au sujet de Yan Couto, mais ce dossier devrait prendre davantage de temps.