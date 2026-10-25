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Le Clasico va-t-il tourner au désastre ? Mourinho face à un test terrifiant

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
FEATURES
Analysis
Espagne
Belgique
Portugal
Brésil

La défense madrilène face à une mission difficile pour protéger ses cages

Le Real Madrid aborde le Clasico face au Barça, prévu dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Liga, dans un contexte de craintes défensives qui redoublent face à la puissance offensive dévastatrice de son rival.

L'équipe de José Mourinho n'a réussi à garder ses cages inviolées qu'à deux reprises lors des 12 premiers matches de la saison en cours, avant de recevoir un nouveau coup dur avec l'absence de dernière minute de son gardien Thibaut Courtois en raison d'un malaise, puis des informations contradictoires sur un possible retour de sa part et une participation au match, qui sera tranchée par l'examen médical.

Le Barça reçoit son rival traditionnel après avoir inscrit 39 buts lors de ses 9 premiers matches de championnat d'Espagne, soit une moyenne de plus de 4 buts par rencontre, tandis que le Real Madrid sera contraint de disputer la confrontation sans son gardien titulaire, selon le communiqué médical publié par le club ce dimanche à la mi-journée.

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  • La défense du Real Madrid ne tient pas, et le Barça exploite la moindre occasion

    Les problèmes défensifs du Real Madrid remontent à la saison dernière, l'équipe peinant à mettre en place un système défensif collectif cohérent, avec des critiques adressées aux joueurs de la ligne offensive en raison de l'absence du soutien défensif requis.

    L'équipe de Mourinho n'a réussi à garder sa cage inviolée que face à Malaga et Villarreal en Liga, deux matchs disputés au stade Santiago-Bernabéu, selon une statistique publiée par le journal AS avant la rencontre.

    Cela reflète l'ampleur du défi qui attend le technicien portugais face à l'attaque du Barça, qui affiche des chiffres exceptionnels depuis le début de la saison. En effet, le club a remporté ses neuf premiers matchs en championnat, inscrivant 39 buts, tandis que ses filets ont tremblé 9 fois, égalant ainsi le record du meilleur départ de l'histoire de la compétition, réalisé par le Real Madrid lors de la saison 1968-1969.

    Le compteur de l'équipe catalane a par ailleurs atteint 50 buts (pour 15 encaissés) en 12 matchs toutes compétitions confondues, selon les statistiques.

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  • Yamal et Raphinha : une attaque dévastatrice

    Lamine Yamal s'impose comme l'une des principales armes offensives du Barça, après avoir inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives lors des 9 premières journées de championnat, portant son total à 14 contributions offensives, selon les statistiques d'« Opta ».

    Le Barça dispose de plus d'une source de danger, au vu de l'efficacité offensive affichée par l'équipe lors de ses larges victoires, parmi lesquelles le succès contre Elche sur le score de 5-0, contre Valence par 5 buts à 0, face au Racing Santander 7-2, avant de dominer le Real Betis 5-2.

    Malgré la défaite du Barça face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-4 en Ligue des champions, son bilan en championnat confirme sa capacité à sanctionner le moindre relâchement défensif, ce qui place les joueurs du Real Madrid devant la nécessité de réduire les espaces et d'empêcher le ballon de parvenir facilement aux maîtres à jouer de l'attaque.

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  • Craintes autour de l'absence de Courtois

    Les soucis du Real Madrid se sont aggravés à quelques heures du Clasico, après que le club a annoncé l'absence de Thibaut Courtois en raison de symptômes grippaux, puis la convocation du jeune gardien Ilia Volochine à sa place.

    En cas d'absence de Courtois, cela représenterait un coup dur pour le club merengue, d'autant que le gardien belge a été un élément déterminant dans le sauvetage de son équipe lors des derniers matchs, à un moment où le Real Madrid a besoin d'une performance défensive plus solide pour affronter l'attaque du Barça.

    Thibaut Courtois a disputé 12 matchs avec le Real Madrid en Liga et en Ligue des champions avant le Clasico, pour un total de 1 080 minutes, durant lesquelles il a encaissé 14 buts et effectué 45 arrêts, tout en gardant sa cage inviolée lors de deux rencontres seulement, selon les statistiques du site officiel du Real Madrid.

    Sur le seul plan de la Liga, le gardien belge a disputé 9 matchs et encaissé 9 buts, effectuant 29 arrêts avec un pourcentage d'arrêts atteignant 76,3 %.

    En tout état de cause, Mourinho se retrouve face à un test tactique complexe et redoutable qui pourrait transformer le Clasico en catastrophe. En effet, le défi ne se limite pas à compenser l'absence de son gardien titulaire, mais s'étend au traitement du dysfonctionnement collectif qui a permis aux adversaires d'atteindre ses cages à plusieurs reprises, face à la puissance de l'arsenal offensif du Barça.

    Améliorer le pressing depuis la ligne offensive et réduire les espaces entre les lignes seront deux facteurs décisifs si le Real Madrid veut limiter la dangerosité du Barça et revenir avec un résultat positif du Clasico.

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