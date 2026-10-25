Le Real Madrid aborde le Clasico face au Barça, prévu dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Liga, dans un contexte de craintes défensives qui redoublent face à la puissance offensive dévastatrice de son rival.

L'équipe de José Mourinho n'a réussi à garder ses cages inviolées qu'à deux reprises lors des 12 premiers matches de la saison en cours, avant de recevoir un nouveau coup dur avec l'absence de dernière minute de son gardien Thibaut Courtois en raison d'un malaise, puis des informations contradictoires sur un possible retour de sa part et une participation au match, qui sera tranchée par l'examen médical.

Le Barça reçoit son rival traditionnel après avoir inscrit 39 buts lors de ses 9 premiers matches de championnat d'Espagne, soit une moyenne de plus de 4 buts par rencontre, tandis que le Real Madrid sera contraint de disputer la confrontation sans son gardien titulaire, selon le communiqué médical publié par le club ce dimanche à la mi-journée.