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Le Chelsea est-il un « club en ruine » ? Calum McFarlane réagit à la diatribe de Jamie Carragher
McFarlane défend la cohésion de son groupe
L'entraîneur par intérim McFarlane a fermement rejeté l'idée d'un vestiaire divisé, malgré la pire série de résultats que le club ait connue ces dernières années.
Après une défaite décevante contre Nottingham Forest lundi, les Blues ont désormais perdu six matches consécutifs en Premier League, ce qui a conduit des experts comme Carragher à affirmer que la culture fondamentale du club s’était effondrée.
Interrogé sur les étiquettes de « club brisé » et les rumeurs de conflits internes, l’intérimaire est resté ferme dans son soutien aux joueurs. « Le groupe est déçu de sa performance contre Forest », a-t-il déclaré.
« Nous avons analysé la situation. Je n’ai constaté aucune dispute, aucune fracture, rien d’anormal. Ce sont des joueurs d’élite qui ont atteint ce niveau grâce à leur talent, leur mentalité et leur motivation. Il s’agit simplement de les faire ressortir. »
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Développer un état d’esprit de haut niveau
Alors que Chelsea s’apprête à affronter un périlleux déplacement à Liverpool, le club londonien doit absolument éviter d’égaler un record peu enviable vieux de 74 ans : sept défaites consécutives.
Malgré le bruit médiatique et les commentaires des anciens joueurs reconvertis en analystes, McFarlane insiste sur le professionnalisme et le travail acharné des joueurs pour inverser la tendance.
Il ajoute : « On ne joue pas pour des clubs ou des sélections de ce niveau si on n'a pas la bonne mentalité. Il s'agit juste de les soutenir, de faire tout ce que nous pouvons en tant que staff et de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour aller sur le terrain et performer. »
Renforts défensifs et leadership
Alors que les Blues sont frappés par une série de blessures sur les ailes – Pedro Neto et Alejandro Garnacho étant toujours à l’infirmerie, en compagnie de Jamie Gittens et Estevao Willian –, le retour de plusieurs cadres de la défense a redonné un coup de fouet à l’effectif. Les internationaux anglais Levi Colwill et Reece James sont tous deux opérationnels pour le déplacement à Merseyside et devraient apporter un leadership précieux à un groupe jeune.
McFarlane s’est montré particulièrement élogieux envers Colwill, qu’il considère comme un pilier de l’avenir du club. « C’est formidable de les avoir de retour », a noté l’entraîneur par intérim. « Deux joueurs de haut niveau. Des joueurs d’élite. Des internationaux anglais. Ils vont sans aucun doute aider le groupe. À mon avis, il (Colwill) est l’un des meilleurs défenseurs centraux du football mondial. Le fait qu’il soit gaucher apporte un très bon équilibre à l’équipe. C’est une personne formidable, avec un caractère exceptionnel. C’est un gagnant, un leader. Il est très, très important pour ce club. Levi est un footballeur complet. »
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À la poursuite des ambitions européennes
Malgré leur série noire, les Blues conservent une chance mathématique de décrocher une place européenne, à condition que les autres résultats soient favorables et qu’une éventuelle redistribution des billets pour la Ligue des champions profite d’Aston Villa. Quatre points derrière Bournemouth, actuel sixième, le club londonien de l’Ouest entend bien stopper sa chute et retrouver le devant de la scène.