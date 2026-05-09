Le Chelsea est-il un « club en ruine » ? Calum McFarlane réagit à la diatribe de Jamie Carragher

L'entraîneur par intérim McFarlane a fermement rejeté l'idée d'un vestiaire divisé, malgré la pire série de résultats que le club ait connue ces dernières années.

Après une défaite décevante contre Nottingham Forest lundi, les Blues ont désormais perdu six matches consécutifs en Premier League, ce qui a conduit des experts comme Carragher à affirmer que la culture fondamentale du club s’était effondrée.

Interrogé sur les étiquettes de « club brisé » et les rumeurs de conflits internes, l’intérimaire est resté ferme dans son soutien aux joueurs. « Le groupe est déçu de sa performance contre Forest », a-t-il déclaré.

« Nous avons analysé la situation. Je n’ai constaté aucune dispute, aucune fracture, rien d’anormal. Ce sont des joueurs d’élite qui ont atteint ce niveau grâce à leur talent, leur mentalité et leur motivation. Il s’agit simplement de les faire ressortir. »



