« Le cauchemar lisboète de Leao ! » : comment Luis Suarez et Sergi Altimira ont gâché le retour hostile de Rafael Leao à Alvalade

Le Sporting CP a lancé sa campagne d’UEFA Champions League avec une victoire autoritaire 3-1 en renversant Galatasaray à l’Estadio Jose Alvalade. Le Sporting a concédé l’ouverture du score très tôt sur un but contre son camp de Goncalo Inacio avant que Genny Catamo, Luis Suarez et Rodrigo Zalazar ne renversent la rencontre.

Ancien joueur formé à l’académie du Sporting, Rafael Leao a fait son retour à Lisbonne en sortant du banc pour Galatasaray, sous les sifflets du public local.

Cette victoire permet à l’équipe de Rui Borges de prendre le maximum de points pour débuter la nouvelle phase de ligue européenne.