Anadolu Agency
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« Le cauchemar lisboète de Leao ! » : comment Luis Suarez et Sergi Altimira ont gâché le retour hostile de Rafael Leao à Alvalade
Le Sporting surmonte un choc précoce pour le retour de Leao
Le Sporting CP a lancé sa campagne d’UEFA Champions League avec une victoire autoritaire 3-1 en renversant Galatasaray à l’Estadio Jose Alvalade. Le Sporting a concédé l’ouverture du score très tôt sur un but contre son camp de Goncalo Inacio avant que Genny Catamo, Luis Suarez et Rodrigo Zalazar ne renversent la rencontre.
Ancien joueur formé à l’académie du Sporting, Rafael Leao a fait son retour à Lisbonne en sortant du banc pour Galatasaray, sous les sifflets du public local.
Cette victoire permet à l’équipe de Rui Borges de prendre le maximum de points pour débuter la nouvelle phase de ligue européenne.
- ZUMA Press Wire
Suarez salue la résilience et la foi de l’équipe
Buteur, Suarez s'est révélé décisif dans la remontée du Sporting, obtenant puis transformant un penalty en seconde période après avoir été fauché par Ismail Jakobs. L'attaquant colombien, qui a désormais marqué lors de quatre matches consécutifs, a salué le sang-froid de l'équipe après un début de match hésitant.
Après la rencontre, Suarez a souligné que la victoire collective primait sur tout accomplissement personnel alors que le Sporting enchaîne un calendrier exigeant.
« Honneur et gloire à Dieu pour cette victoire, a déclaré Suarez. Nous étions un peu nerveux pendant les 15 à 20 premières minutes, mais ensuite nous avons su monter en puissance, conserver le ballon et renverser le résultat. »
Altimira savoure des débuts de rêve au milieu de terrain
Recrue estivale, Sergi Altimira a tenu le milieu de terrain aux côtés de Zalazar et a salué l’impressionnante réaction tactique de l’équipe après la mi-temps. Le milieu espagnol a qualifié ses débuts en Ligue des champions de rêve d’enfance devenu réalité, lui qui a grandi en regardant la compétition avec son père.
Altimira a également minimisé un coup reçu en fin de match afin de confirmer qu’il serait apte pour les prochaines rencontres nationales.
« C’était un rêve devenu réalité, encore un de plus, a déclaré Altimira. Nous n’avons pas commencé de la meilleure des manières, mais nous devons nous concentrer sur la réaction de l’équipe et sur la seconde période, qui a été très bonne. »
- ZUMA Press Wire
La magie de Zalazar scelle les points tandis que l’Angleterre se tourne vers la suite
Le meneur de jeu uruguayen Zalazar a offert le moment le plus marquant de la soirée à la 63e minute, en enroulant un magnifique coup franc direct au-dessus du mur pour faire lever les fidèles d'Alvalade. Son but a complètement éteint l'élan de Galatasaray, tandis que Leao et les champions de Turquie se retrouvaient de plus en plus isolés.
Avec ces trois points en poche, le Sporting savoure brièvement avant de se reconcentrer sur la défense de son titre national face à Famalicao.
Suarez a conclu sur une note mesurée, ajoutant : « Notre objectif est très clair. Dans cette compétition, nous allons avancer match après match. »
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