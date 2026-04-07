Le cauchemar du Real Madrid ! Harry Kane égale une légende du FC Bayern Munich

La participation de Kane au match de mardi était incertaine, le joueur de 32 ans ayant récemment dû déclarer forfait en raison de problèmes à la cheville. Mais finalement, l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a pu compter sur son buteur, qui a marqué d'un tir à ras de terre à près de 20 mètres, environ 20 secondes après la reprise de la seconde mi-temps. Toutes compétitions confondues, il s'agissait déjà du 49e but de Kane cette saison.

La série d'Elber, avec quatre matchs consécutifs de Ligue des champions incluant une implication directe sur un but contre le Real, a quant à elle débuté en mai 2000, lorsqu'il a délivré une passe décisive et marqué un but lors de la victoire 2-1 du Bayern (qui n'a finalement servi à rien, le match aller ayant été perdu 0-2) en demi-finale retour. Environ un an plus tard, Elber a inscrit le but de la victoire 1-0 pour le FCB lors du match aller de la demi-finale à Madrid, avant de marquer à nouveau lors de la victoire 2-1 au match retour. Il a ensuite délivré deux passes décisives lors d’une victoire 2-1 au match aller des quarts de finale en avril 2002.

Le Gabonais Aubameyang, qui joue désormais pour l'Olympique de Marseille, a réalisé cette série sous le maillot du Borussia Dortmund entre septembre 2016 et décembre 2017.