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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Le cauchemar du Real Madrid ! Harry Kane égale une légende du FC Bayern Munich

Ligue des Champions
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
H. Kane

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, est en train de devenir le cauchemar du Real Madrid. Grâce à son but lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, il a égalé le record de deux légendes de la Bundesliga.

Mardi soir, au Bernabéu, Kane a marqué à la 46e minute, portant le score à 2-0 pour le Bayern. L'Anglais a ainsi pris part à au moins un but lors de chacun de ses quatre derniers matchs de Ligue des champions contre le Real (deux buts, deux passes décisives).

Seuls la légende du Bayern Giovane Elber et l'ancien attaquant du BVB Pierre-Emerick Aubameyang avaient auparavant réussi une telle série contre le Real.

  • La série de Kane a débuté alors qu'il portait encore le maillot de Tottenham Hotspur, pour lequel il avait délivré une passe décisive lors d'une victoire 3-1 contre les « Royals » lors d'un match de groupe de la Ligue des champions en novembre 2017.

    Lors de sa première saison au Bayern, qui l'avait arraché aux Spurs pour 95 millions d'euros à l'été 2023, l'Anglais a ensuite marqué sur penalty lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real (2-2), portant le score à 2-1. Lors du match retour, Kane avait alors délivré la passe décisive pour le but d'ouverture du score du Bayern, inscrit par Alphonso Davies, qui avait failli propulser le FCB en finale. Dans les dernières minutes, les Madrilènes ont toutefois réussi à renverser la situation et à s'imposer 2-1 grâce à deux buts tardifs de Joselu.

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    Harry Kane fait encore des siennes face au Real Madrid

    La participation de Kane au match de mardi était incertaine, le joueur de 32 ans ayant récemment dû déclarer forfait en raison de problèmes à la cheville. Mais finalement, l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a pu compter sur son buteur, qui a marqué d'un tir à ras de terre à près de 20 mètres, environ 20 secondes après la reprise de la seconde mi-temps. Toutes compétitions confondues, il s'agissait déjà du 49e but de Kane cette saison.

    La série d'Elber, avec quatre matchs consécutifs de Ligue des champions incluant une implication directe sur un but contre le Real, a quant à elle débuté en mai 2000, lorsqu'il a délivré une passe décisive et marqué un but lors de la victoire 2-1 du Bayern (qui n'a finalement servi à rien, le match aller ayant été perdu 0-2) en demi-finale retour. Environ un an plus tard, Elber a inscrit le but de la victoire 1-0 pour le FCB lors du match aller de la demi-finale à Madrid, avant de marquer à nouveau lors de la victoire 2-1 au match retour. Il a ensuite délivré deux passes décisives lors d’une victoire 2-1 au match aller des quarts de finale en avril 2002.

    Le Gabonais Aubameyang, qui joue désormais pour l'Olympique de Marseille, a réalisé cette série sous le maillot du Borussia Dortmund entre septembre 2016 et décembre 2017.

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