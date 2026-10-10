Le journal Mundo Deportivo est revenu sur les temps forts de la rencontre, au cours de laquelle le Barça a imposé son rythme dès le coup d'envoi.

Le Barça a cherché à percer le mur défensif des visiteurs grâce aux passes verticales de Gavi, Rodri et Gerard, tandis que Dani Olmo évoluait entre les lignes.

Quant à Lamine Yamal, il a éprouvé des difficultés à dribbler les défenseurs et à les dépasser, car il était toujours entouré par deux ou trois joueurs chargés de le surveiller, ce qui a offert au Barça une supériorité numérique dans d'autres zones du terrain, où Koundé a tenté d'exploiter les espaces pour se projeter vers l'avant.

De l'autre côté, Xavi Espart jouait davantage un rôle de milieu de terrain que de latéral, comme cela avait déjà été le cas à de précédentes occasions.

Gordon n'a pas attendu longtemps : il s'est infiltré sur le côté gauche au cœur du bloc défensif adverse, avant d'armer une frappe qui n'était pas puissante, mais qui a heurté le défenseur Martín et a fini au fond des filets du gardien David Soria.

Le Barça a continué de chercher les brèches dans les espaces réduits, en tentant d'adresser des passes verticales pour les exploiter.

Jesús s'est élancé sur le côté gauche et a continué de chercher un espace pour frapper jusqu'à ce qu'il le trouve, décochant alors une balle qui a surpris le gardien David Soria, parti dans le sens opposé, et qui est allée se loger au fond des filets.