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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le Camp Nou sans pitié : le train Barcelone écrase Getafe sans forcer

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
Espagne

Le Barça s'est facilement imposé face à son hôte Getafe sur le score de trois buts à zéro, samedi soir, au stade Spotify Camp Nou, lors de la huitième journée de la Liga.

Le Barça a ouvert le score très tôt, grâce à Anthony Gordon, à la deuxième minute, avant que Gabriel Jesus ne double la mise à la 30e minute.

Jules Koundé a parachevé le triplé du Barça à la 73e minute, à la suite d'un centre parfait de Lamine Yamal.

Le Barça porte ainsi son total à 24 points en tête de la Liga, tandis que Getafe reste bloqué à 8 points, à la 13e place.


  • imago-sport-1084337892.jpgSergio Ros

    Domination catalane en première période avec un 2-0

    Le journal Mundo Deportivo est revenu sur les temps forts de la rencontre, au cours de laquelle le Barça a imposé son rythme dès le coup d'envoi.

    Le Barça a cherché à percer le mur défensif des visiteurs grâce aux passes verticales de Gavi, Rodri et Gerard, tandis que Dani Olmo évoluait entre les lignes.

    Quant à Lamine Yamal, il a éprouvé des difficultés à dribbler les défenseurs et à les dépasser, car il était toujours entouré par deux ou trois joueurs chargés de le surveiller, ce qui a offert au Barça une supériorité numérique dans d'autres zones du terrain, où Koundé a tenté d'exploiter les espaces pour se projeter vers l'avant.

    De l'autre côté, Xavi Espart jouait davantage un rôle de milieu de terrain que de latéral, comme cela avait déjà été le cas à de précédentes occasions.

    Gordon n'a pas attendu longtemps : il s'est infiltré sur le côté gauche au cœur du bloc défensif adverse, avant d'armer une frappe qui n'était pas puissante, mais qui a heurté le défenseur Martín et a fini au fond des filets du gardien David Soria.

    Le Barça a continué de chercher les brèches dans les espaces réduits, en tentant d'adresser des passes verticales pour les exploiter.

    Jesús s'est élancé sur le côté gauche et a continué de chercher un espace pour frapper jusqu'à ce qu'il le trouve, décochant alors une balle qui a surpris le gardien David Soria, parti dans le sens opposé, et qui est allée se loger au fond des filets.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal laisse son empreinte en délivrant la passe décisive du troisième but

    Getafe a osé avancer davantage après la pause, et Mojica a tiré du côté gauche, un ballon qui est passé à côté du but et a effleuré les filets extérieurs.

    Mais Barcelone a su garder sa cohésion et a progressivement commencé à repousser Getafe vers sa propre moitié de terrain.

    Rodri contrôlait le rythme de jeu de Barcelone, se trouvait toujours au bon endroit et orientait les mouvements de ses coéquipiers.

    L'une des percées de Xavi Espart près de la surface de réparation de Getafe a débouché sur une passe en profondeur de Dani Olmo, qui est parvenue à son coéquipier ; celui-ci a tiré, mais sa frappe est arrivée au centre du but et Soria l'a repoussée.

    Yamal a envoyé un centre du côté droit vers le second poteau, et Koundé, qui montait par-derrière, a dévié le ballon juste ce qu'il fallait pour qu'il finisse au fond des filets, inscrivant le troisième but de Barcelone.

    Lamine Yamal aurait lui aussi pu ajouter un but, mais il a gâché une occasion relativement facile en tirant à côté du but après un centre d'Adeyemi, le match se terminant par une victoire facile des locaux.

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