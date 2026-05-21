Ces dernières semaines, plusieurs grands clubs européens ont été associés au nom de l’attaquant de 21 ans du Club de Bruges. Parmi eux figurent le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Arsenal et Tottenham Hotspur.
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Le BVB a-t-il de la concurrence ? L'Atlético de Madrid s'intéresserait au jeune international allemand de moins de 21 ans
Formé à Hanovre 96, Tresoldi a rejoint le Club de Bruges l’été dernier pour 7,5 millions d’euros et a immédiatement brillé. Toutes compétitions confondues, il a marqué 19 buts et délivré sept passes décisives en 56 matchs officiels. Sous contrat jusqu’en 2029, Bruges réclamerait environ 30 millions d’euros pour le laisser partir.
Fils d’une Argentine et d’un Italien, Tresoldi est né à Cagliari en 2004 et a rejoint l’Allemagne avec sa famille en 2017. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, il a révélé le club de ses rêves – qui n’est ni un club de Bundesliga ni l’Atlético de Madrid. « Le rêve de jouer pour Milan est dans ma tête. J'y pense chaque matin au réveil », a déclaré Tresoldi. « C'est ce rêve qui me pousse à travailler dur chaque jour. »
À l’Atlético Madrid, Nicolo Tresoldi devrait faire face à une concurrence acharnée.
Sur le plan international, Tresoldi est éligible pour jouer avec l’Argentine, l’Italie ou l’Allemagne. Pour l’instant, il a toutefois uniquement porté le maillot de la DFB. Il évolue actuellement en équipe U21, où il a déjà marqué douze buts en 24 sélections. Plusieurs observateurs réclament même sa convocation dans le groupe de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde.
Si Tresoldi venait effectivement à rejoindre l'Atlético, il devrait s'attendre à une concurrence féroce en attaque : avec Julian Alvarez (26 ans) et Alexander Sörloth (30 ans), l'entraîneur Diego Simeone dispose de deux attaquants de haut niveau. Antoine Griezmann (35 ans) quittera toutefois le club cet été pour rejoindre Orlando City.