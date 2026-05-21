Formé à Hanovre 96, Tresoldi a rejoint le Club de Bruges l’été dernier pour 7,5 millions d’euros et a immédiatement brillé. Toutes compétitions confondues, il a marqué 19 buts et délivré sept passes décisives en 56 matchs officiels. Sous contrat jusqu’en 2029, Bruges réclamerait environ 30 millions d’euros pour le laisser partir.

Fils d’une Argentine et d’un Italien, Tresoldi est né à Cagliari en 2004 et a rejoint l’Allemagne avec sa famille en 2017. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, il a révélé le club de ses rêves – qui n’est ni un club de Bundesliga ni l’Atlético de Madrid. « Le rêve de jouer pour Milan est dans ma tête. J'y pense chaque matin au réveil », a déclaré Tresoldi. « C'est ce rêve qui me pousse à travailler dur chaque jour. »