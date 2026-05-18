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Le but de Manchester United n'aurait pas dû être validé en raison d'une main de Bryan Mbeumo ; Howard Webb, le responsable de la PGMOL, présente ses excuses à Nottingham Forest
Webb admet son erreur d'arbitrage.
Pour répondre aux retombées du match de dimanche, Webb a contacté lundi les responsables de Nottingham Forest pour admettre une erreur, rapporte The Telegraph.
Le directeur du PGMOL a reconnu que l’arbitre Michael Salisbury et son équipe avaient tort de valider le but, malgré une faute évidente de Mbeumo avant que le ballon n’atteigne Cunha.
La polémique naît d’un contrôle apparent du ballon à la main par Mbeumo, qui lui donne un avantage décisif avant la passe décisive. Malgré l’examen de la séquence par l’arbitre vidéo Peter Bankes, la réalisation a été validée, provoquant l’ire du banc forestier et des observateurs.
- AFP
L'entraîneur de Nottingham Forest réclame plus de clarté sur les règles
L’entraîneur de Nottingham Forest, Vitor Pereira, a exprimé sa colère après la défaite 3-2 et a profité de sa conférence de presse d’après-match pour réclamer une réunion au plus haut niveau afin de discuter de l’application des règles du jeu.
« Pour moi, c’était une main évidente. C’est regrettable que le but n’ait pas été annulé. Cette décision a scellé le sort du match », a-t-il déclaré. « Il y a actuellement trop d’incertitudes en Premier League sur l’interprétation de la règle. On ne sait plus quand il y a main ou non. »
Neville et Shearer critiquent vivement cette décision.
L’arbitrage à Old Trafford a essuyé de vives critiques de la part de commentateurs de renom, stupéfaits que l’intervention du VAR n’ait pas conduit à l’annulation du but. L’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, s’est montré particulièrement virulent sur Sky Sports, qualifiant cette décision de « scandaleuse » et affirmant qu’il serait « furieux si ce but était validé ».
Alan Shearer a fait écho à ces critiques, qualifiant l’incident de « honteux », tandis qu’un consensus émergeait : Forest aurait été lésé.
Si le Match Centre de laPremier League avait dans un premier temps jugé la main « accidentelle », les excuses ultérieures de Webb confirment que l’interprétation technique appliquée ce jour-là n’a pas répondu aux standards attendus pour une décision aussi cruciale dans l’élite.
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Conséquences financières pour Forest
Les points laissés à Old Trafford pourraient coûter cher à Forest. Les primes de la Premier League étant attribuées selon le classement final, une ou deux places d’écart se traduisent par plusieurs millions de livres sterling.
Depuis son retour parmi l’élite en 2022, le club a été pénalisé par plusieurs décisions arbitrales contestables, et ces excuses tardives ne suffisent pas à dissiper la frustration d’un résultat positif laissé échapper face à United. L’équipe de Pereira devra désormais canaliser cette colère pour aborder sereinement son dernier match de la saison, dimanche après-midi, à domicile contre Bournemouth.