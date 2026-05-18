Pour répondre aux retombées du match de dimanche, Webb a contacté lundi les responsables de Nottingham Forest pour admettre une erreur, rapporte The Telegraph.

Le directeur du PGMOL a reconnu que l’arbitre Michael Salisbury et son équipe avaient tort de valider le but, malgré une faute évidente de Mbeumo avant que le ballon n’atteigne Cunha.

La polémique naît d’un contrôle apparent du ballon à la main par Mbeumo, qui lui donne un avantage décisif avant la passe décisive. Malgré l’examen de la séquence par l’arbitre vidéo Peter Bankes, la réalisation a été validée, provoquant l’ire du banc forestier et des observateurs.