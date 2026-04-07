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Le bourreau d'Arsenal en FA Cup devient la nouvelle cible de Manchester United sur le marché des transferts, tandis que Southampton fixe le prix de son milieu de terrain vedette
Les Red Devils se lancent dans la course pour Charles
Manchester United suit de près le milieu de terrain de Southampton, Charles, alors que le club cherche à redynamiser son milieu de terrain en vue d'un mercato estival décisif. Le joueur de 22 ans a encore renforcé sa réputation grandissante le week-end dernier en inscrivant le but décisif qui a permis à son équipe de s'imposer 2-1 face à Arsenal en quarts de finale de la FA Cup.
Selon le Daily Mail, Southampton aurait fixé la valeur du jeune joueur à 20 millions de livres sterling. Ce dernier est devenu l'un des talents les plus en vue en dehors du traditionnel « Big Six ». Ses récentes performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs, Manchester United et Everton étant les plus intéressés en Premier League alors qu'ils envisagent de recruter l'ancienne star du centre de formation de Manchester City.
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Un visage familier à l'origine de cet intérêt
Le lien avec Old Trafford revêt une importance particulière compte tenu de la présence de Jason Wilcox au sein de la direction de Manchester United. Wilcox occupait le poste de directeur sportif à Southampton lorsque le club a initialement recruté Charles, en provenance de City, pour un montant de 11 millions de livres sterling en 2023, et il reste un fervent admirateur des qualités techniques et de la polyvalence du joueur. Il avait initialement été recruté à St Mary's pour remplacer directement Romeo Lavia après le transfert très lucratif de ce dernier à Chelsea. Alors qu'il avait d'abord du mal à s'imposer sous les ordres de Russell Martin, un prêt réussi à Sheffield Wednesday s'est avéré déterminant pour le milieu de terrain.
Les projets de refonte du milieu de terrain de Manchester United
Pour Manchester United, le recrutement de Charles marque un tournant tactique dans sa politique de recrutement, qui met désormais l'accent sur les jeunes talents nationaux à fort potentiel, parallèlement aux stars confirmées. Les Red Devils sont actuellement à la recherche de remplaçants potentiels pour le vétéran Casemiro, et ont également dans leur ligne de mire Sandro Tonali, de Newcastle, et Elliot Anderson, de Nottingham Forest. Cependant, Charles est considéré comme une option économique à l'autre bout de l'échelle budgétaire, en particulier si United ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions. Manuel Ugarte suscitant un vif intérêt de la part de clubs tels que la Juventus, Naples et l'Ajax, la star des Saints pourrait se retrouver propulsée dans les plans de l'équipe première des Red Devils dès cet été.
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Et maintenant ?
Alors que la saison touche à sa fin, Manchester United continuera de suivre la situation et les progrès de Charles à Southampton avant d'entamer toute négociation officielle. Le club restera concentré sur l'objectif d'obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine ; les hommes de Carrick occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points, avec seulement un point d'avance sur Aston Villa, quatrième. Leur prochain match les opposera à Leeds United le 13 avril.
De son côté, Charles s'attachera à aider Southampton à se qualifier pour les barrages du Championship. Il est très probable que les Saints le laissent partir si des clubs sont prêts à payer le prix demandé cet été, d'autant plus que son contrat expire à la fin de la saison prochaine.