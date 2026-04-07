Le bourreau d'Arsenal en FA Cup devient la nouvelle cible de Manchester United sur le marché des transferts, tandis que Southampton fixe le prix de son milieu de terrain vedette

Manchester United suit de près le milieu de terrain de Southampton, Charles, alors que le club cherche à redynamiser son milieu de terrain en vue d'un mercato estival décisif. Le joueur de 22 ans a encore renforcé sa réputation grandissante le week-end dernier en inscrivant le but décisif qui a permis à son équipe de s'imposer 2-1 face à Arsenal en quarts de finale de la FA Cup.

Selon le Daily Mail, Southampton aurait fixé la valeur du jeune joueur à 20 millions de livres sterling. Ce dernier est devenu l'un des talents les plus en vue en dehors du traditionnel « Big Six ». Ses récentes performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs, Manchester United et Everton étant les plus intéressés en Premier League alors qu'ils envisagent de recruter l'ancienne star du centre de formation de Manchester City.