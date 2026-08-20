Le Bayern Munich minimise les craintes concernant l’avenir de Jamal Musiala après un diagnostic de crise d’absence

S’exprimant sur Instagram après le match, Musiala a révélé la raison de ses malaises après avoir été « diagnostiqué avec de brefs épisodes d’absence, temporaires mais facilement traitables, causés par un dysfonctionnement neurologique ». Malgré l’inquiétude initiale des supporters, le joueur de 23 ans a souligné qu’il restait « optimiste » quant à son traitement et à la poursuite de sa carrière au plus haut niveau.

L’agence de presse allemande DPA a ensuite vérifié la situation auprès de sources du Bayern, qui ont souligné qu’il n’y avait aucune indication que la carrière de Musiala soit en danger. Des sources internes au club ont ajouté que sa participation lors des deux dernières rencontres s’était déroulée « sans le moindre problème » et avait été largement discutée avec des spécialistes médicaux, même si aucun pronostic officiel n’a été donné concernant le délai de son retour.