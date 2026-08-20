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Le Bayern Munich minimise les craintes concernant l’avenir de Jamal Musiala après un diagnostic de crise d’absence
Le milieu de terrain souffre de pertes de connaissance répétées
L’international allemand Musiala s’est effondré sur la pelouse pour la deuxième fois en quatre jours lors de la victoire 4-2 du Bayern en match amical contre Heidenheim plus tôt cette semaine. L’incident alarmant s’est produit seulement six minutes après l’entrée en jeu du milieu de terrain, remplaçant au coup d’envoi, après une perte de connaissance similaire contre le RB Leipzig lors de la Telekom Cup. Il a été aidé à quitter la pelouse, visiblement groggy, par le personnel médical afin de subir des examens immédiats.
- Getty Images Sport
Les nouvelles médicales sont rassurantes
S’exprimant sur Instagram après le match, Musiala a révélé la raison de ses malaises après avoir été « diagnostiqué avec de brefs épisodes d’absence, temporaires mais facilement traitables, causés par un dysfonctionnement neurologique ». Malgré l’inquiétude initiale des supporters, le joueur de 23 ans a souligné qu’il restait « optimiste » quant à son traitement et à la poursuite de sa carrière au plus haut niveau.
L’agence de presse allemande DPA a ensuite vérifié la situation auprès de sources du Bayern, qui ont souligné qu’il n’y avait aucune indication que la carrière de Musiala soit en danger. Des sources internes au club ont ajouté que sa participation lors des deux dernières rencontres s’était déroulée « sans le moindre problème » et avait été largement discutée avec des spécialistes médicaux, même si aucun pronostic officiel n’a été donné concernant le délai de son retour.
Les détails cliniques expliquent l’état.
Les crises d’absence, historiquement connues sous le nom de « petit mal », sont une forme d’épilepsie classée en types typiques et atypiques. Dans les cas typiques, les personnes interrompent brusquement leur activité et semblent « se déconnecter » pendant 10 à 20 secondes, levant parfois les yeux au ciel avant de revenir à leur état normal.
Selon l’Epilepsy Foundation, cette affection est due à une « brève activité électrique anormale dans le cerveau d’une personne » et peut se développer sans être diagnostiquée chez des adultes sur de longues périodes. La fondation note que, si certaines personnes connaissent « des centaines de brèves crises d’absence par jour », cette affection est généralement gérable grâce à un traitement médical ciblé, sans impact sur l’activité physique.
- Sven Simon
Des rencontres cruciales approchent rapidement
Le Bayern s’apprête à lancer sa campagne officielle contre son rival, le Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park lors de la Supercoupe d’Allemagne, rebaptisée cette saison Franz Beckenbauer Supercup. Après avoir réalisé le doublé national la saison dernière, le Bayern entamera ensuite la défense de son titre en Bundesliga contre le VfB Stuttgart à Munich le vendredi 28 août. Les dirigeants du club et le staff médical avanceront avec prudence, en surveillant de près la réaction de Musiala avant de lui donner le feu vert pour reprendre la compétition.
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