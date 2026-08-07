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Karim Malim

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Le Barça porte le coup de grâce : le casse du siècle vire au pire cauchemar du Real Madrid

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J. Mourinho
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Rodri fait sensation sur le mercato : il était proche du Bernabéu et a finalement atterri au Camp Nou !

Dans un développement qui pourrait redessiner les contours de la rivalité entre les deux géants du football espagnol, Rodri a porté un coup dur au Real Madrid après avoir rejeté l'idée d'un transfert au Santiago-Bernabéu, préférant rejoindre le Barça dans une opération qui pourrait devenir l'une des plus marquantes de ces dernières années.

Le club merengue était considéré comme le favori pour ramener le milieu de terrain espagnol dans la capitale, mais le Barça a réussi à renverser la donne ces derniers jours, faisant du Camp Nou la destination la plus probable du Ballon d'Or, dans une opération qui devrait se conclure pour un montant inférieur à la valeur marchande du joueur, celui-ci entrant dans la dernière année de son contrat avec Manchester City.

Dans un geste surprenant, Rodri a tranché en faveur du Barça au détriment du Real Madrid, malgré la conviction répandue que le club merengue disposait d'un avantage évident dans la course à sa signature, selon les informations rapportées par le site «Goal».

Le Real Madrid avait ravivé son ancien intérêt pour le joueur de Manchester City après les prestations remarquables qu'il a offertes avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde, mais le Barça a agi dans le plus grand secret avant de parvenir à s'emparer de l'affaire, rapprochant ainsi le joueur du maillot catalan plutôt que du maillot merengue.

Les prévisions indiquent que le montant de l'opération sera relativement faible, en raison de la seule saison restant au contrat du joueur avec Manchester City, ce qui fait de cette opération une occasion rare à ne pas laisser filer.

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    Une occasion qui ne se représente pas

    L'occasion de recruter le meilleur milieu défensif du monde ne se présente pas souvent, surtout lorsqu'il est disponible à un prix bien inférieur à sa valeur sportive.

    Et bien que Manchester City poursuive ses efforts pour convaincre le joueur de prolonger son contrat, les dernières informations confirment que le club anglais est prêt à accepter une offre dépassant légèrement les 60 millions de livres sterling (81 millions de dollars), afin d'éviter de le perdre gratuitement à la fin de la saison.

    Ces derniers mois, Rodri a exprimé son désir de revenir en Espagne, notamment après la fin de l'ère Pep Guardiola à l'Etihad Stadium, ce qui a renforcé son sentiment que le moment était venu de relever un nouveau défi, comme cela a été le cas récemment pour plusieurs stars de l'équipe, à l'image de John Stones et Bernardo Silva.

    Le joueur, âgé de 30 ans, sait qu'il ne lui reste que quelques années pour afficher son meilleur niveau, ce qui le pousse à choisir avec soin le projet sportif le plus adapté pour poursuivre sa carrière.

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    Barcelone profite des circonstances idéales

    Au départ, il semblait que le Real Madrid disposait d'un avantage considérable pour boucler l'affaire, mais le Barça a su tirer profit des évolutions de ces derniers jours et a agi rapidement pour s'inviter en force dans les négociations.

    Et tandis que le Real Madrid n'est pas parvenu à trouver un accord définitif avec Manchester City ni avec le joueur au sujet des conditions personnelles, le Barça a ouvert des canaux de communication directs avec les deux parties, se rapprochant ainsi de la conclusion de l'affaire.

    L'intérêt du club catalan a également été motivé par la grave blessure dont a été victime le Néerlandais Frenkie de Jong lors de la Coupe du monde, après avoir souffert d'une rupture du ligament latéral interne du genou, une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant environ quatre mois, avec la possibilité qu'il subisse une intervention chirurgicale.

  • Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR

    Le projet de Flick tranche la décision

    Il est vite apparu que Rodri penchait pour un transfert au Barça, estimant que le projet sportif mené par l'entraîneur Hansi Flick correspond parfaitement à son style de jeu.

    Selon les informations du journal « The Athletic », le joueur est séduit par la philosophie de l'équipe, fondée sur la possession et la circulation du ballon, ainsi que par la présence d'un grand nombre de ses coéquipiers en sélection espagnole au sein du vestiaire.

    Beaucoup estiment par ailleurs que Rodri possède des caractéristiques techniques proches de celles qui ont fait de Sergio Busquets l'un des plus grands milieux défensifs de l'histoire du Barça, ce qui renforce la conviction du club qu'il est le successeur idéal à ce poste.

    Pablo Barquero, l'agent de Rodri, a confirmé que le joueur avait fait part de sa décision définitive au Real Madrid en tout respect.

    Il a déclaré, dans des propos accordés à la radio « Cadena SER » : « Par respect pour le Real Madrid et en considération de la manière dont ils nous ont traités, Rodri leur a annoncé que sa décision était de rejoindre le Barça. »

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    Récits contradictoires

    Comme c'est souvent le cas lors des grands transferts, les médias espagnols se sont remplis de versions contradictoires dès l'apparition des informations sur le rapprochement de Rodri avec le Barça.

    Certains rapports ont indiqué que le Real Madrid était déjà parvenu à un accord avec Manchester City, mais qu'il avait tenté à la dernière minute de faire baisser le montant du transfert, ce qui a entraîné l'effondrement des négociations.

    À l'inverse, d'autres versions ont évoqué que le joueur se sentait frustré par la lenteur des démarches du Real Madrid, d'autant que le club n'était pas prêt à débourser plus de 34 millions de livres sterling (46 millions de dollars), ce qui l'a poussé à changer de cap en direction du Barça.

    D'autres rapports allaient jusqu'à affirmer que Rodri n'avait pas l'intention de rejoindre le Real Madrid depuis le début, et qu'il s'est servi de l'intérêt de la Maison Blanche pour faire pression sur le Barça et accélérer ses démarches, tandis que des versions plus sensationnelles ont fait état d'une coordination entre Manchester City et le Barça pour pousser le Real Madrid à revoir son offre financière à la hausse.

    Selon les rapports, l'échec du transfert a provoqué une vague de colère dans les couloirs du Real Madrid, l'entraîneur José Mourinho s'étant senti profondément frustré après avoir laissé filer l'une de ses principales cibles sur le marché des transferts.

    Les sources ont ajouté que Mourinho a passé un appel furieux au directeur du recrutement Juni Calafat, exprimant son mécontentement face à l'incapacité du club à conclure l'affaire, avant de recevoir une réponse indiquant que l'équipe poursuivrait la saison avec les options actuelles au milieu de terrain, après l'échec définitif des négociations.

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