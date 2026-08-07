Le Barça porte le coup de grâce : le casse du siècle vire au pire cauchemar du Real Madrid

Dans un développement qui pourrait redessiner les contours de la rivalité entre les deux géants du football espagnol, Rodri a porté un coup dur au Real Madrid après avoir rejeté l'idée d'un transfert au Santiago-Bernabéu, préférant rejoindre le Barça dans une opération qui pourrait devenir l'une des plus marquantes de ces dernières années.

Le club merengue était considéré comme le favori pour ramener le milieu de terrain espagnol dans la capitale, mais le Barça a réussi à renverser la donne ces derniers jours, faisant du Camp Nou la destination la plus probable du Ballon d'Or, dans une opération qui devrait se conclure pour un montant inférieur à la valeur marchande du joueur, celui-ci entrant dans la dernière année de son contrat avec Manchester City.

Dans un geste surprenant, Rodri a tranché en faveur du Barça au détriment du Real Madrid, malgré la conviction répandue que le club merengue disposait d'un avantage évident dans la course à sa signature, selon les informations rapportées par le site «Goal».

Le Real Madrid avait ravivé son ancien intérêt pour le joueur de Manchester City après les prestations remarquables qu'il a offertes avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde, mais le Barça a agi dans le plus grand secret avant de parvenir à s'emparer de l'affaire, rapprochant ainsi le joueur du maillot catalan plutôt que du maillot merengue.

Les prévisions indiquent que le montant de l'opération sera relativement faible, en raison de la seule saison restant au contrat du joueur avec Manchester City, ce qui fait de cette opération une occasion rare à ne pas laisser filer.