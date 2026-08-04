Torres a fait une déclaration forte au sujet de son avenir à long terme au club, en faisant porter la responsabilité à la direction du Barça d’initier des négociations contractuelles. S’exprimant pendant la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, l’Espagnol de 26 ans s’est montré franc sur sa situation, laissant entendre qu’il attend un signal clair des dirigeants du club indiquant qu’il reste un élément fondamental de leur projet sportif pour la suite.

Lors d’un entretien avec Sportico, comme rapporté par Mundo Deportivo, Torres a été interrogé directement sur la possibilité de signer un nouveau contrat avec le géant catalan. « Le Barça doit montrer qu’il me veut. Ils peuvent venir négocier et, au final, tout sera discuté », a déclaré Torres.







