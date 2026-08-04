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« Le Barça doit montrer qu’il me veut » : Ferran Torres lance un défi contractuel à Barcelone au milieu des liens de transfert avec le PSG
Torres met la pression sur la direction du FC Barcelone
Torres a fait une déclaration forte au sujet de son avenir à long terme au club, en faisant porter la responsabilité à la direction du Barça d’initier des négociations contractuelles. S’exprimant pendant la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, l’Espagnol de 26 ans s’est montré franc sur sa situation, laissant entendre qu’il attend un signal clair des dirigeants du club indiquant qu’il reste un élément fondamental de leur projet sportif pour la suite.
Lors d’un entretien avec Sportico, comme rapporté par Mundo Deportivo, Torres a été interrogé directement sur la possibilité de signer un nouveau contrat avec le géant catalan. « Le Barça doit montrer qu’il me veut. Ils peuvent venir négocier et, au final, tout sera discuté », a déclaré Torres.
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Les liens avec le PSG et l’admiration venue de l’extérieur
Le Paris Saint-Germain a été fortement associé à un transfert de cet attaquant polyvalent alors qu’il cherche à renforcer ses options offensives. Le champion de Ligue 1 suivrait de près la situation, et le joueur lui-même semble flatté par l’intérêt d’un prétendant d’un tel standing.
Évoquant les rumeurs le liant à un transfert au Parc des Princes, Torres a admis que cet intérêt venu de l’étranger constitue un boost de confiance, même si sa priorité immédiate reste inchangée. « Chaque fois que ces équipes vous veulent, c’est quelque chose de positif », a déclaré Torres.
La sécurité contractuelle offre une marge de manœuvre
Malgré le bruit extérieur et le défi qu’il a lancé au conseil d’administration du FC Barcelone, Torres se trouve dans une position de force relative en raison de la durée de son contrat actuel. Contrairement à d’autres joueurs qui pourraient être contraints de prendre une décision à cause d’un contrat arrivant à expiration, le Valencien estime qu’il a le luxe de pouvoir prendre son temps pour évaluer soigneusement ses options.
Il a souligné que son contrat actuel lui permettait de garder le contrôle de son propre destin, quoi qu’en dise la rumeur. « J’ai un contrat avec le Barça. C’est vrai qu’en football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ce qui est bien, c’est que, puisque j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même », a-t-il conclu.
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La suite pour Torres au Camp Nou
Alors que Barcelone poursuit sa préparation en vue des prochaines campagnes nationale et européenne, l’attention va inévitablement se reporter sur le terrain. Cependant, le club doit désormais décider s’il répond à l’exigence de Torres d’obtenir une marque de confiance, ou s’il prend le risque de voir la situation devenir une distraction au fil de la saison. Pour l’instant, Torres est concentré sur la tâche à accomplir aux États-Unis, mais il a clairement indiqué que son attachement à long terme à Barcelone dépendra de la volonté du club de se battre pour le conserver sous ses couleurs dans les années à venir, tout en évaluant toutes les options disponibles avant de s’engager pleinement dans le projet de Hansi Flick pour la saison 2026-2027, surtout compte tenu de l’intérêt d’autres géants européens.
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