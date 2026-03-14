Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Lazio, s'exprime en conférence de presse à la veille du match contre le Milan à l'Olimpico, qui accueillera pour l'occasion l'ensemble des supporters biancocelesti. Voici les passages les plus intéressants, rapportés par lalaziosiamonoi.it.

Demain, les supporters feront leur retour au stade : une motivation supplémentaire ?

« Les supporters, moi-même et les joueurs, nous sommes tous heureux de jouer devant notre public et dans un stade plein. Au nom des joueurs et en mon nom propre, nous les remercions, et nous espérons leur rendre la pareille sur le terrain, même si ce sera un match très difficile. C'est une forte motivation pour nous, d'autant plus que le risque réside dans la motivation, que nous devons trouver à travers des objectifs internes. Cette équipe a raté 2 ou 3 matchs, mais on ne peut pas vraiment lui reprocher un manque d'engagement ou de dévouement. J'attends des confirmations, voire un peu plus. Lors du dernier match, nous avons très bien abordé la rencontre sur le plan mental, nous avons terminé avec agressivité, mais nous devons éliminer certains moments de passivité en cours de jeu.

À propos du Milan :

« Le Milan a des caractéristiques bien définies, il peut vous surprendre même lorsqu’il ne semble pas maîtriser le match. Il possède de grandes qualités techniques et physiques ; c’est un match où nous ne devons pas lui laisser le terrain ouvert, car ses accélérations sont dévastatrices. Mais nous ne devons pas non plus le laisser entrer dans notre surface, car tactiquement, c’est très difficile. »

Infirmerie :

« Ces jours-ci, nous testons Patric et Taylor, puis nous verrons quand nous prendrons une décision. Nous allons essayer de récupérer Romagnoli d’ici demain matin, mais la situation n’est pas très simple. »