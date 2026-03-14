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Lazio, Sarri : « Demain, je vais sous la Curva. Maldini ne peut pas jouer à l'extérieur avec moi. »

L'entraîneur de la Lazio s'exprime à la veille du match contre le Milan à l'Olimpico

Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Lazio, s'exprime en conférence de presse à la veille du match contre le Milan à l'Olimpico, qui accueillera pour l'occasion l'ensemble des supporters biancocelesti. Voici les passages les plus intéressants, rapportés par lalaziosiamonoi.it.

Demain, les supporters feront leur retour au stade : une motivation supplémentaire ? 

« Les supporters, moi-même et les joueurs, nous sommes tous heureux de jouer devant notre public et dans un stade plein. Au nom des joueurs et en mon nom propre, nous les remercions, et nous espérons leur rendre la pareille sur le terrain, même si ce sera un match très difficile. C'est une forte motivation pour nous, d'autant plus que le risque réside dans la motivation, que nous devons trouver à travers des objectifs internes. Cette équipe a raté 2 ou 3 matchs, mais on ne peut pas vraiment lui reprocher un manque d'engagement ou de dévouement. J'attends des confirmations, voire un peu plus. Lors du dernier match, nous avons très bien abordé la rencontre sur le plan mental, nous avons terminé avec agressivité, mais nous devons éliminer certains moments de passivité en cours de jeu.

À propos du Milan : 

« Le Milan a des caractéristiques bien définies, il peut vous surprendre même lorsqu’il ne semble pas maîtriser le match. Il possède de grandes qualités techniques et physiques ; c’est un match où nous ne devons pas lui laisser le terrain ouvert, car ses accélérations sont dévastatrices. Mais nous ne devons pas non plus le laisser entrer dans notre surface, car tactiquement, c’est très difficile. » 

Infirmerie :

« Ces jours-ci, nous testons Patric et Taylor, puis nous verrons quand nous prendrons une décision. Nous allons essayer de récupérer Romagnoli d’ici demain matin, mais la situation n’est pas très simple. » 

  • Les supporters l'ont invitée sous la tribune Nord. 

    « Ils ont également pesé sur mes choix passés, pas seulement futurs. C'est un environnement qui me plaît, j'apprécie les gens, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ils auront leur mot à dire. Le fait qu'ils veuillent me saluer me fait plaisir, d'habitude je n'y vais pas par respect pour mes joueurs, c'est à eux d'avoir la « scène ». Mais je pense que demain, j'irai. » 

    Vous attendiez-vous à un Modric comme celui-là ? 

    « Modric est un modèle d’humilité, quelqu’un qui, à son âge, se remet complètement en jeu et le fait avec une application redoutable. »

    Comment va Zaccagni ? 

    « Il a connu une saison compliquée, qui a commencé par une opération et s’est poursuivie avec des problèmes. Pour être honnête, il a progressé lors des derniers matchs, j’espère une bonne fin de saison, il le mérite vu la façon dont il a réagi. »

    Fabiani a déclaré vouloir poursuivre avec Sarri dans le cadre du projet triennal. Qu'est-ce qui poussera Sarri à prendre une décision à la fin de la saison ?

    « Fabiani a exposé tous les faits, à savoir que j’ai un contrat de longue durée. La situation est celle-là ; ensuite, si le club n’est pas satisfait ou si je ne le suis pas, alors nous en discuterons, mais aujourd’hui, il n’y a pas de discussion. Une nouvelle « année zéro » s’annonce, de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat ; s’ils ne sont pas renouvelés rapidement, j’imagine qu’ils trouveront des accords avec d’autres équipes. Voyons comment le club souhaite repartir. Je suis à la Lazio, et à bien des égards, je m'y sens très bien. Le contrat est ce qu'il est. » 

    Maldini peut-il jouer sur le flanc ?

    « Maldini a certaines caractéristiques, mais comme moi, il ne peut pas jouer sur l’aile. Cela dit, il est clair qu’à 15 minutes de la fin, il peut aussi le faire. »

    Il y a peu, vous avez de nouveau parlé d’« année zéro » ; avant le match contre l’Atalanta, vous aviez évoqué la nécessité d’une « année un ». La question est : Sarri est-il prêt pour une nouvelle année zéro ?

    « L'idéal serait cela, une « année zéro », mais la situation laisse penser autre chose. J'ai un contrat en cours ; si le club me dit le contraire, qu'il ne souhaite pas continuer, je ferai d'autres évaluations. Sinon, la situation est celle-là. » 

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