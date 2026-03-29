Vinicius, jeune pépite, avait déjà fait sensation à Madrid après ses débuts tonitruants chez les professionnels de Flamengo, au Brésil. Après un adaptation délicate au Bernabéu, la saison 2021-2022 a marqué son véritable essor.

Le Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des champions cette saison-là, Vini inscrivant 22 buts toutes compétitions confondues. Il a depuis franchi la barre des 20 buts lors de quatre saisons consécutives et se dirige vers une cinquième en 2025-2026.

Yamal a déjà réalisé cet exploit cette saison, pour la première fois de sa carrière, avec 21 buts inscrits pour Barcelone. Il met son équipe sur la voie de plusieurs titres majeurs, avec des trophées nationaux et continentaux à la clé.