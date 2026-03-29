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Lamine Yamal ou Vinicius Junior ? La légende du FC Barcelone et du Brésil, Romario, a tranché
Comment Vinicius et Yamal ont fait une entrée fracassante sur la scène
Vinicius, jeune pépite, avait déjà fait sensation à Madrid après ses débuts tonitruants chez les professionnels de Flamengo, au Brésil. Après un adaptation délicate au Bernabéu, la saison 2021-2022 a marqué son véritable essor.
Le Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des champions cette saison-là, Vini inscrivant 22 buts toutes compétitions confondues. Il a depuis franchi la barre des 20 buts lors de quatre saisons consécutives et se dirige vers une cinquième en 2025-2026.
Yamal a déjà réalisé cet exploit cette saison, pour la première fois de sa carrière, avec 21 buts inscrits pour Barcelone. Il met son équipe sur la voie de plusieurs titres majeurs, avec des trophées nationaux et continentaux à la clé.
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Yamal ou Vinicius : Romario dévoile son favori
Après avoir fait ses débuts à 15 ans, ce jeune prodige espagnol en a aujourd’hui 18 et porte désormais le mythique maillot numéro 10 de Lionel Messi au Camp Nou. Il est présenté comme le futur multiple lauréat du Ballon d’Or, les légendes Messi et Ronaldo semblant prêtes à lui transmettre le flambeau.
L’icône blaugrana Romario, grand admirateur du jeune prodige, le place même devant un compatriote appelé à mener le Brésil vers la gloire lors de la Coupe du monde cet été. Interrogé sur la chaîne YouTube d’Iker Casillas, l’ancien buteur a tranché : « Entre Vinicius et Lamine, je choisirais Lamine.
J’apprécie beaucoup Yamal ; c’est l’un des joueurs les plus doués de cette nouvelle génération mondiale. Je suis certain qu’il peut mener une carrière exceptionnelle, car il évolue dans un grand club, ses coéquipiers le respectent et reconnaissent sa capacité à faire la différence sur le terrain. Sa technique est remarquable, et il sait en outre marquer des buts. »
Yamal mène la nouvelle génération de prétendants au titre à Barcelone
En trois ans seulement, Yamal s’est imposé comme un leader incontournable du Camp Nou, tant pour le présent que pour l’avenir. Il s’affirme comme l’héritier naturel de Messi, tout en conservant un potentiel considérable à exploiter.
On attend de lui qu’il aide le Barça à conquérir de nouveaux titres en Espagne et sur la scène internationale, tout en capitalisant sur son sacre européen avec la Roja, et qu’il suive les traces illustres de Romario, Messi et des autres légendes blaugranas.
L’ancien attaquant brésilien Romario, évoquant la voie empruntée par le Barça, résume : « Après ma génération, de grandes équipes se sont succédé. La génération de Messi, [Luis] Suárez et Neymar… puis celle d’aujourd’hui, n’atteint pas encore, à mon avis, le même niveau technique
, mais elle possède trois individualités capables de faire la différence : Yamal et Raphinha. C’est un groupe qui possède tous les atouts pour conquérir de grands titres, y compris la Ligue des champions. »
Calendrier du FC Barcelone : les défis de la Liga et de la Ligue des champions
Barcelone, qui compte quatre points d'avance sur Vinicius et le Real en tête du classement de la Liga, reprendra la compétition le 4 avril avec un déplacement chez l'Atlético de Madrid. Les Catalans affronteront les Rojiblancos lors de trois de leurs quatre prochains matchs, puisqu'ils ont également été tirés au sort contre l'équipe de Diego Simeone en quarts de finale de la Ligue des champions.