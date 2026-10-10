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Lamine Yamal met ses talents au service d’autre chose que du terrain, alors que le prodige de Barcelone dévoile sa première collection de mode
Une collaboration historique à Barcelone
Yamal est en train de devenir rapidement une icône mondiale, et son dernier projet prouve qu’il est aussi à l’aise dans l’univers de la haute couture que pour terroriser les défenseurs de Liga. Comme l’a rapporté Marca, l’attaquant de 19 ans a dévoilé « American Eagle x Lamine Yamal », une collection inaugurale qui marque l’entrée officielle de la marque américaine sur le marché espagnol. Ce lancement a été célébré dans toute la ville de Barcelone avec une série d’événements conçus pour fusionner les univers du sport, de la musique et de la culture street.
Pour marquer l’occasion, la ville s’est transformée en terrain de jeu pour les passionnés de mode. Un espace éphémère baptisé « The Studio » a été installé dans le quartier de la Dreta de l’Eixample, offrant aux fans la possibilité de participer à des ateliers de personnalisation de denim animés par des artistes locaux tels que Urees et Otti Hats. Cette approche immersive a permis au public d’interagir directement avec la vision esthétique que la star de Barcelone promeut.
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Art urbain et apparitions surprises
La prise de contrôle de la ville ne s’est pas limitée aux espaces commerciaux, puisque cette collaboration a également laissé une empreinte durable sur le paysage urbain. Une immense fresque de 21 mètres de haut, réalisée par le célèbre artiste TV Boy, a été dévoilée pour commémorer ce partenariat. L’œuvre fait office d’hommage monumental à l’ascension fulgurante de Yamal et à son statut grandissant d’icône de style auprès des jeunes en Espagne et au-delà.
Les choses ont pris une tournure encore plus excitante à l’« American Eagle Beach Club », situé au Moll de la Marina. Des centaines d’invités ont eu droit à une apparition surprise du joueur lui-même, qui a pris sur son programme d’entraînement pour participer à une battle de rap. En tant que juge invité, Yamal s’est immergé dans la culture hip-hop et street qui influence fortement ses choix vestimentaires ainsi que l’identité stylistique de sa nouvelle collection.
L’expression personnelle à travers le style
Pour Yamal, ce projet est bien plus qu’un simple contrat de sponsoring ; c’est une manière de se reconnecter à ses racines et à ses supporters par un autre biais. « C’est très spécial de voir comment ma collection avec American Eagle cobra vida aquí, à Barcelone, et comment les gens s’approprient les vêtements », a-t-il déclaré.
La jeune star a ensuite développé sa passion pour ce secteur, en déclarant : « La mode est quelque chose que j’ai toujours aimé, et cette collection reflète qui je suis et comment j’aime m’habiller. Pouvoir la partager avec ma ville la rend encore plus spéciale. »
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Construire une marque pour la nouvelle génération
Les experts du marketing estiment que ce partenariat est un coup de maître pour toucher les consommateurs de la génération Z. Craig Brommers, directeur marketing d'American Eagle, a expliqué que cette collaboration repose sur le lien authentique du joueur avec ses pairs. Selon la marque, l'objectif est d'unir le denim, la créativité et la culture jeune afin de renforcer sa présence en Europe à travers des expériences de premier plan liées à l'univers du footballeur. Alors que Yamal continue de battre des records sur le terrain en club et en sélection, son influence en dehors semble croître à un rythme tout aussi record, ce qui confirme son statut parmi les athlètes les plus bankables du monde aujourd'hui.
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