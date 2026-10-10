Yamal est en train de devenir rapidement une icône mondiale, et son dernier projet prouve qu’il est aussi à l’aise dans l’univers de la haute couture que pour terroriser les défenseurs de Liga. Comme l’a rapporté Marca, l’attaquant de 19 ans a dévoilé « American Eagle x Lamine Yamal », une collection inaugurale qui marque l’entrée officielle de la marque américaine sur le marché espagnol. Ce lancement a été célébré dans toute la ville de Barcelone avec une série d’événements conçus pour fusionner les univers du sport, de la musique et de la culture street.

Pour marquer l’occasion, la ville s’est transformée en terrain de jeu pour les passionnés de mode. Un espace éphémère baptisé « The Studio » a été installé dans le quartier de la Dreta de l’Eixample, offrant aux fans la possibilité de participer à des ateliers de personnalisation de denim animés par des artistes locaux tels que Urees et Otti Hats. Cette approche immersive a permis au public d’interagir directement avec la vision esthétique que la star de Barcelone promeut.