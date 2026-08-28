AFP
Traduit par
Lamine Yamal « blessé » par le Barça ! Le prodige adolescent mécontent, tandis que Hansi Flick est contraint d’évoquer la tempête autour du remplacement de la star
Un remplacement déclenche des rumeurs de tensions
Le bonheur de Yamal est devenu le sujet d’un grand débat dans les médias espagnols après son langage corporel discutable lors de la large victoire 5-0 de Barcelone contre Elche. Si le Barça a lancé avec éclat la défense de son titre en Liga dimanche, le joueur de 19 ans n’a disputé que 65 minutes de la rencontre. L’adolescent est apparu visiblement frustré en quittant la pelouse, déclenchant immédiatement le débat dans la presse espagnole.
Dans la populaire émission sportive espagnole El Chiringuito, le présentateur Josep Pedrerol a révélé que le club prend l’affaire suffisamment au sérieux pour prévoir un échange en privé avec le joueur. Pedrerol a déclaré : « On m’a dit au club qu’ils lui poseraient directement la question demain, car ils avaient reçu des images qu’ils n’avaient pas vues auparavant, et ils lui demanderaient si tout allait bien. »
- Getty Images Sport
Inquiétude autour des « frères » sur le départ
Si certains ont attribué son humeur au remplacement en lui-même, le journaliste Jota Jordi, via SPORT, estime que le mal-être perçu de Yamal découle du possible départ de trois proches alliés cet été. Des informations ont indiqué qu’Alejandro Balde, Marc Casado et Hector Fort pourraient tous être poussés vers la sortie par le géant catalan, qui cherche à équilibrer ses comptes.
Balde, en particulier, a été fortement associé à un transfert important vers Manchester United, et Jordi estime que l’impact émotionnel sur le jeune Espagnol est significatif. Il a souligné la profondeur de ces relations en déclarant : « Ils sont comme des frères pour lui, et on m’a dit que cela fait souffrir Lamine. »
Flick défend son joueur vedette
Malgré le bruit médiatique grandissant, l’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick s’est empressé de minimiser toute idée de rupture ou de mauvaise attitude avant le choc contre l’Athletic Bilbao. Flick a avancé une explication médicale à ce remplacement, expliquant que le joueur n’était pas à 100 % de ses capacités physiques lors de la victoire du week-end.
« Il avait un petit souci, un mal de tête », a déclaré Flick aux journalistes. « Lamine est un génie, c’est compréhensible. Il a eu trois semaines de repos et ne s’est entraîné que quelques jours. C’est normal qu’il ne soit pas encore à son meilleur niveau. »
Flick a également rapidement souligné le rôle déterminant de l’attaquant dans cette victoire inaugurale, en mettant en avant son travail défensif et sa passe décisive pour Raphinha. « Nous devons trouver une solution pour qu’il retrouve son meilleur niveau, mais j’accorde vraiment beaucoup de valeur à ses 60 minutes », a ajouté l’entraîneur. « Il a très bien pressé sur le premier but et sur le deuxième, il a passé le ballon à Raphinha. Il nous offre davantage d’options. Il nous a beaucoup aidés et il se porte bien. Nous verrons comment il évolue, mais nous avons besoin de lui parce qu’il est exceptionnel. »
- Getty Images Sport
Une mentalité de champion
L'entraîneur de Barcelone a également évoqué la nature compétitive du joueur, suggérant que tout signe de colère au moment de son remplacement devait être vu comme un trait positif plutôt que comme un manque de discipline. Flick estime que cette volonté de rester sur le terrain à tout prix fait partie de ce qui fait du joueur de 19 ans un talent si spécial.
Flick a conclu sa défense du caractère de la star en déclarant : « C'est normal qu'il veuille jouer. Quand vous êtes un vrai champion, vous cherchez toujours à gagner le prochain titre. C'est son attitude. Chaque joueur de l'équipe a faim de remporter un troisième titre de champion consécutif. Nous sommes prêts et nous nous battrons pour cela. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles