Malgré le bruit médiatique grandissant, l’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick s’est empressé de minimiser toute idée de rupture ou de mauvaise attitude avant le choc contre l’Athletic Bilbao. Flick a avancé une explication médicale à ce remplacement, expliquant que le joueur n’était pas à 100 % de ses capacités physiques lors de la victoire du week-end.

« Il avait un petit souci, un mal de tête », a déclaré Flick aux journalistes. « Lamine est un génie, c’est compréhensible. Il a eu trois semaines de repos et ne s’est entraîné que quelques jours. C’est normal qu’il ne soit pas encore à son meilleur niveau. »

Flick a également rapidement souligné le rôle déterminant de l’attaquant dans cette victoire inaugurale, en mettant en avant son travail défensif et sa passe décisive pour Raphinha. « Nous devons trouver une solution pour qu’il retrouve son meilleur niveau, mais j’accorde vraiment beaucoup de valeur à ses 60 minutes », a ajouté l’entraîneur. « Il a très bien pressé sur le premier but et sur le deuxième, il a passé le ballon à Raphinha. Il nous offre davantage d’options. Il nous a beaucoup aidés et il se porte bien. Nous verrons comment il évolue, mais nous avons besoin de lui parce qu’il est exceptionnel. »