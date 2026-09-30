La victoire à Séville a porté à 40 matches la série d'invincibilité des champions du monde, consolidant leur première place dans le groupe A3 de la Ligue des nations. L'équipe de Luis de la Fuente reçoit la Tchéquie samedi avant de conclure cette fenêtre internationale par un déplacement en Croatie trois jours plus tard.

Le vote étant désormais officiellement clos, Yamal doit maintenant attendre avec impatience que le vainqueur du Ballon d'Or soit couronné lors de la cérémonie de gala à Londres le 26 octobre.