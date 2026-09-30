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« Lamine est le meilleur » : Nico Williams fait une déclaration sur le Ballon d'Or à propos de Yamal
La sensation adolescente inspire la démonstration de Séville
Williams a défendu les références incontestables de Yamal pour le Ballon d'Or après que le jeune attaquant a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la démonstration 4-1 de l'Espagne face à la Croatie. Cette prestation autoritaire à Séville s'est inscrite dans la continuité de sa dynamique du week-end, après avoir ouvert le score très tôt contre l'Angleterre à Wembley. Williams a lui-même parachevé cette large victoire en trouvant le chemin des filets d'une frappe puissante à une minute du terme.
- Dave Shopland
L’ailier apporte un soutien individuel sans faille
Les performances brillantes et constantes de l’ailier du FC Barcelone, en club comme en sélection, ont relancé le débat autour de ses prétentions à la plus haute distinction individuelle du football. S’exprimant devant les journalistes dans la zone mixte après le coup de sifflet final, Williams a insisté : « Lamine mérite le Ballon d’Or. Il y a beaucoup d’opinions, mais quiconque s’y connaît en football et aime le football doit savoir que Lamine est le meilleur. »
Une campagne exceptionnelle renforce les ambitions de podium
Le soutien public de Williams découle de la campagne sensationnelle de Yamal, au cours de laquelle il a conservé le titre en Liga, remporté la Supercoupe d'Espagne et mené son pays à la gloire en Coupe du monde aux États-Unis. Après avoir terminé à la deuxième place derrière Ousmane Dembele l'an dernier, le joueur de 19 ans est désormais considéré comme l'un des principaux prétendants aux côtés de rivaux de l'élite comme Kylian Mbappe et Harry Kane.
- Alberto Gardin
Les leaders européens attendent le gala
La victoire à Séville a porté à 40 matches la série d'invincibilité des champions du monde, consolidant leur première place dans le groupe A3 de la Ligue des nations. L'équipe de Luis de la Fuente reçoit la Tchéquie samedi avant de conclure cette fenêtre internationale par un déplacement en Croatie trois jours plus tard.
Le vote étant désormais officiellement clos, Yamal doit maintenant attendre avec impatience que le vainqueur du Ballon d'Or soit couronné lors de la cérémonie de gala à Londres le 26 octobre.
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