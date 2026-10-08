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La superstar de la NBA Shai Gilgeous-Alexander rejoint le groupe de propriétaires de l'Atlético de Madrid
Une nouvelle ère dans les bureaux de la direction
L’Atlético de Madrid a annoncé un ajout majeur à sa structure de propriété, en sécurisant l’investissement et l’implication du champion NBA Gilgeous-Alexander. Cette opération marque un croisement significatif entre le sport d’élite américain et la Liga, alors que l’arrière canadien cherche à appliquer sa mentalité de gagnant au géant espagnol.
Le club a confirmé que ce partenariat repose sur une philosophie commune de l’excellence, de l’ambition et de la détermination sans faille qui en est venue à définir l’ère Diego Simeone sur le banc.
Évoquant son nouveau rôle au sein de l’organisation, la superstar du basket a exprimé sa fierté de rejoindre l’une des institutions les plus respectées du continent. « Je suis ravi de rejoindre officiellement le groupe de propriétaires de l’Atlético de Madrid. C’est un club solidement installé au sommet du football européen depuis longtemps, et je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie de son avenir », a déclaré Gilgeous-Alexander dans une annonce officielle publiée par Atlético de Madrid.
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L’expérience du Championship rencontre la tradition espagnole
Gilgeous-Alexander n’est pas seulement un investisseur occasionnel ; c’est un athlète au sommet absolu de son art. Né à Toronto et élevé à Hamilton, en Ontario, il a gravi les échelons du basket canadien avant un passage bref mais marquant à l’université du Kentucky.
Depuis, il est devenu le visage du Thunder d’Oklahoma City. Son palmarès sur le parquet est impressionnant : il a été nommé MVP de la NBA à deux reprises consécutives et a mené son équipe au titre NBA 2025, où il a également été sacré MVP des Finales 2025.
En outre, il a rejoint Michael Jordan comme seul arrière à atteindre 30 points et 50 % de réussite au tir pendant quatre saisons consécutives, preuve que sa régularité est sans égale à l’ère moderne. Le club a même célébré son arrivée sur les réseaux sociaux, en mettant en avant son statut de lauréat de deux trophées MVP consécutifs.
Valeurs partagées et expansion mondiale
Au-delà de ses distinctions individuelles, cet investissement traduit clairement la volonté du club de poursuivre sa trajectoire de croissance à l’international. En s’associant à une figure comme Gilgeous-Alexander, l’Atlético de Madrid cherche à séduire un public plus jeune et mondial, qui suit à la fois la Ligue des champions et la NBA. La direction du club estime que son engagement en faveur d’une progression constante et son intérêt pour la vision à long terme du projet apporteront une perspective unique au conseil d’administration, alors que l’équipe cherche à lutter pour des titres majeurs sur la scène nationale comme en Europe.
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Impact sur la marque Atlético
devrait ouvrir de nouvelles portes en matière d’opportunités commerciales et d’événements promotionnels croisés entre les mondes du football et du basket-ball. Alors que le club continue de développer sa marque à l’étranger, la présence d’une figure majeure du sport américain au sein du groupe de propriétaires constitue un puissant outil marketing.
Les supporters ont déjà commencé à spéculer sur la manière dont cette influence pourrait se manifester, entre d’éventuelles tournées de pré-saison en Amérique du Nord et des collaborations dans les domaines du lifestyle et de la mode, à la croisée des deux sports. L’engouement suscité par cette annonce laisse penser que le public de l’Atlético est intrigué par cette approche moderne de la gestion du club.
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