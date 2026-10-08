La superstar de la NBA Shai Gilgeous-Alexander rejoint le groupe de propriétaires de l'Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid a annoncé un ajout majeur à sa structure de propriété, en sécurisant l’investissement et l’implication du champion NBA Gilgeous-Alexander. Cette opération marque un croisement significatif entre le sport d’élite américain et la Liga, alors que l’arrière canadien cherche à appliquer sa mentalité de gagnant au géant espagnol.

Le club a confirmé que ce partenariat repose sur une philosophie commune de l’excellence, de l’ambition et de la détermination sans faille qui en est venue à définir l’ère Diego Simeone sur le banc.

Évoquant son nouveau rôle au sein de l’organisation, la superstar du basket a exprimé sa fierté de rejoindre l’une des institutions les plus respectées du continent. « Je suis ravi de rejoindre officiellement le groupe de propriétaires de l’Atlético de Madrid. C’est un club solidement installé au sommet du football européen depuis longtemps, et je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie de son avenir », a déclaré Gilgeous-Alexander dans une annonce officielle publiée par Atlético de Madrid.